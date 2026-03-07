Mary, Bloody Mary
Entre el ‘tin’ i el ‘da’m’
Almela i Vives, aquell poeta antic, ara se’m presenta no com una autèntica revelació, però sí com un poeta amb moltes estones d’altes dignitats
Àngels Gregori
Escrivia Borges que hi ha derrotes que poden arribar a ser més altes que qualsevol victòria. Podríem pensar, d’entrada, que qualsevol poeta dels anys trenta de producció valenciana pertany, inevitablement, al bàndol dels derrotats. I segurament és així perquè els camins de la mar i els rumbs de la història mai no són casuals ni atzarosos. Dic això després d’haver estat revisitant uns dies l’obra poètica de Francesc Almela i Vives, que ens ha portat, des de l’AVL, a celebrar l’Any de l’Escriptor dedicat a la seua figura.
Quan era una estudiant de l’ESO, vaig llegir per primera vegada alguns poemes d’Almela i Vives. Cursis per a mi en aquells temps, perquè la meua ignorància lectora (que encara enyore cada dia quan em desperte), només volia llegir experiències situades entre polígons de Manchester, bulevards haussmanians i gratacels impossibles. M’arrapava a tot el que m’era llunyà de la mateixa manera que menyspreava tot el que m’era proper. Les alçades líriques, en aquells temps, es debatien en coordenades desconegudes entre geometries i vertígens. Jo venia d’Oliva, d’un terreny pla, i somiava en els troncs d’uns tarongers que estenien les seues rames fins a l’Empire State. Deu ser una qüestió de l’edat quan arriba un moment en què tot es capgira i busques, concretament, l’experiència propera, la que toques cada dia, vista amb altres ulls de mans amigues. Que és, justament, el que m’acaba de passar amb Almela i Vives, aquell poeta antic i amb un poc de pols de la meua adolescència que ara se’m presenta no com una autèntica revelació. No com un poeta major. Però sí com un poeta amb moltes estones d’altes dignitats.
A vegades un sol poema justifica una producció literària sencera. I quasi sempre aquest poema es troba a partir de la meitat de la producció poètica d’algú. Explicava Francisco Brines que ell s’havia passat, tota la vida, reescrivint un mateix poema. Era cert. Un mateix poema i amb matisos diferents a la llum i les ombres de cada edat. I, en l’intent constant d’aquest assaig, més perfecte a mesura que passa el temps. A vegades un sol poema justifica tota una vida dedicada a l’escriptura; jo he trobat una relativa justificació en un poema concret d’Almela i Vives: en la seua Cançó monòtona de la fam. També deia Brines que el poema, si es té la valentia d’acabar-lo, dona sempre la resposta. La resposta a totes les preguntes. Fa dies que habita en mi aquest poema que explica, d’alguna manera, tota una època. Tota una època sense parlar-ne de l’època. Un poema que toca les coses més senzilles, les relatives a la fam, per agafar un impuls quasi universal. En un dels seus versos, escriu: «Dir ‘tin’, que bonic seria!; però els llavis clamen ‘da’m».
Jo no sé com hem de treure la pols als nostres poetes per vestir-los amb noves mudes que resulten un poc atractives per a les generacions més joves. Ni sé tampoc com hem de desvestir-los de prejudicis que en alguns casos s’han anat perpetuant amb el temps. Les contradiccions de la condició humana fan que quan més a prop tenim geogràficament un poeta, més exigències li reclamem. A Neruda no li reclamem res. Ni a Gottfried Benn. Supose que no hi ha cap màgia en res, i que forma part del cicle natural d’un lector, d’una lectora corrent, que diria Virginia Woolf, trobar amb quaranta anys misteris allà on als quinze hi havia indiferència. En direcció contrària, resultaria prepotent. Seria un fracàs lector inútil. I també humà.
Quan els policies de la llengua es queixen de la situació lingüística al nostre país mostrant una visió catastrofista, és perquè segurament es confonen posant la mirada en els despatxos més que al carrer. Mai no s’han exhaurit tan ràpid les entrades en valencià en grans estadis, a Madrid o a Brussel·les. Quan veig Bad Bunny a la Super Bowl, m’emocione. En termes musicals, Bad Bunny no pot agradar-me menys, però m’emociona veure que la llengua que al meu país és dominant i dominadora respecte a d’altres, en aquell país aquesta mateixa llengua és amenaçada, i com utilitzant-la un cantant pot fer treure fum del cap al president d’un país.
Fa unes setmanes vaig coincidir amb la consellera de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana en un acte. Em va semblar raonablement correcta. Tenint en compte, sempre, que tot és relatiu. Relatiu perquè venim dels antecessors que venim. I això també és un error, caure en la falsa relativitat a la que hem arribat. I un risc. Quan fa uns dies s’anunciava que la Conselleria d’Educació havia decidit que se suprimirien dels llibres de text del batxillerat autors com Mercè Rodoreda i Ramon Llull, de seguida vaig pensar en els Estats Units, que acabat d’estrenar l’any ja ha arribat a unes xifres rècord en la història d’Amèrica del Nord de títols retirats dels centres educatius. No ja obres prohibides amb contingut sobre diversitat sexual; al llistat hi ha de tot. Des de Toni Morrison fins a Margaret Atwood. Però també García Márquez o Isabel Allende. La prohibició dels autors a les aules ja no ve donada pel contingut de les obres, sinó per la simple ascendència dels seus escriptors. El mateix que ha passat ací. El que no acabe d’entendre és quins són els autors que no els molesten a casa nostra. Perquè supose que un Ferran Torrent, un Joan Fuster, una Isabel-Clara Simó, un Josep Piera, els deuen incomodar per la simple qüestió que són autors que pensen, encara que hagen nascut entre Sedaví i Beniopa. Però aleshores pense, inútilment, que la seua manera de defensar el valencià és amb el castellà. I pense en Miguel Hernández, però m’equivoque perquè també els molesta, com hem vist fa pocs dies amb l’escàndol de la retirada d’una subvenció que promovia actes per retre homenatge a l’escriptor d’Oriola. Per no parlar de Max Aub. Aleshores, francament, la meua imaginació no arriba a encertar un sol escriptor amb obra important que se salve. Quin autor no els incomoda i és genuïnament seu. Va haver-hi una època, que jo encara ja vaig conèixer, en què van haver-hi uns representants polítics del partit que ara governa, que sí tenien els seus escriptors, tant en valencià com en castellà, per molt que foren més d’autoedició que d’edició. Però, a diferència d’ara, hi eren. Ara em costa trobar quins autors salven. Antonio Machado en un dels seus versos escriu: «A distinguir me paro las voces de los ecos». I tot ressona, amb no tanta distància, ara mateix igual, al govern de Texas o a la Generalitat Valenciana.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las compañías aéreas ya recomiendan a sus clientes solicitar cambios de fecha o el reembolso de los billetes ante el cierre del espacio aéreo en Oriente Medio
- Aemet activa un cuádruple aviso en la Comunitat Valenciana por la borrasca Regina: lluvias persistentes y olas de más de 3 metros
- Las lluvias de la borrasca Regina dejan ya en los embalses valencianos cifras inéditas en 35 años
- Suspendida la mascletà de hoy en València tras las fuertes lluvias y cierra el puerto por rachas de viento
- Segart dirá adiós al tráfico rodado por el pueblo tras siete años de espera
- La Audiencia de València corrige a la jueza de la dana y le obliga a investigar cómo ofreció la Conselleria de Medio Ambiente los agentes medioambientales a Emergencias
- Nueva huelga en Metrovalencia en plenas Fallas: días y horarios de los paros y servicios mínimos
- La nueva vida del histórico Horno de San Nicolás: ahora se llama Nico y vende algo más que dulces en València