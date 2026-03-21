Testimonio de algunos hechos

En enero de este año se lanzó la traducción al castellano realizada por Regina López Muñoz de Récits de certains faits (Relatos de ciertos sucesos) publicado por Yasmina Reza (París, 1959) en 2024 -Flammarion-. Una obra que rompe el molde de novelista y autora teatral reconocida internacionalmente con premios clásicos -Molière, Tony, Renaudot, Laurence Olivier, Malaparte y un largo etcétera- dado que su literatura se ha traducido a treinta idiomas y hace dos años recibió el Premio Mundial Cino Del Duca por el conjunto de su obra.

Sin duda los "casos" de Reza no son un texto de memorias al uso, pero sí un trabajo memorialista inclasificable y desde luego no tienen nada que ver con las del ex juez García-Castellón sobre quien versaba la anterior entrega de esta serie (Posdata en Abril, 21-II-2026, Levante-EMV), pues sin los resortes habituales de sus obras de ficción es capaz de hacerte navegar entre el naturalismo crudo (tremendismo) y la introspección existencialista durante un viaje de más de tres lustros como observadora de juicios criminales destacados en la geografía francesa y de su propia vida.

Es cierto que, como proponen los editores en la cubierta, quizá lo más parecido al teatro que existe en la vida real (sic) es un tribunal de justicia recogiendo las historias verdaderas de hombres y mujeres. La autora, que no incluye prólogo o introducción explicativa, señala en la contraportada, en primera persona: "He visto en los tribunales lo que me obsesiona desde siempre: la imperfección de la vida" y en ella nos imbuimos desde la primera página a sangre fría, con una prosa cortante y seca que te atrapa.

Como apunté al comienzo, la lectura genera cierto desasosiego y a la vez es capaz de abrir la mente lectora de par en par a la percepción profunda de cuanto narra, pues muy lejos de ser un libro memorial tradicional -menos aún del mundo político con el que solemos castigarles- tiene una atracción fatal. Es tentador, sobre todo, para cuantos somos devotos del género biográfico y epistolar; una memoria íntima ensamblando duras situaciones con recuerdos amables que nada tienen que ver aparentemente; una emoción grave, breve, intensa e ineludible.

Son dos centenares de páginas con una tipografía de tamaño bastante generoso y divididas en 54 capítulos, necesariamente cortos y varios de página única o de dos sin exceder las siete en ningún caso; con cambios de escenario y ritmo más cinematográfico que teatral, quizá debido al salto hacia el cine que también dio en su día Yasmina Reza con la adaptación de su obra Un dios salvaje, por la que obtuvo el premio César al mejor guion adaptado junto con el director de cine y actor Roman Polanski, que amplió mucho su habitual público de lectores de novela y espectadores teatrales.

Breves capítulos sin numerar, pero todos ellos titulados desde el comienzo en Venecia (Últimas sombras) hasta el final (Apéndice) en la misma ciudad italiana -presente en todo el libro- con ambos capítulos de una sola página. Si bien ya en el segundo entra directamente al asesinato con un disparo en la sien de una mujer sobre su marido y juzgado en Toulouse en el año 2018 y en el siguiente, tercero, retoma sus propios recuerdos saltando a 2021 y en ese mismo año, en el cuarto, nos describe una "pequeña masacre" juzgada en París en 2023.

La argamasa de la verdad

Encontramos así una estructura que combina lo propio-particular con lo extraño-propio, aunque no siempre con esa sucesión binaria, dejándonos referencias temporales que van y vienen entre los años 2016 y 2024, aunque unido todo ello por la argamasa de la "verdad", la realidad como fondo de armario nada ficticio. Así nos refiere cuestiones de su familia o amistades, o sobre cine e literatura, y casos y cosas que ve en la calle o en medios de comunicación, incluyendo nombres y/o también iniciales de gente cercana, amén de mencionar a los protagonistas de los procesos.

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Igual que los inexistentes prefacios, la obra solamente incluye dos citas de autores junto al título de sendos capítulos: la primera en el antepenúltimo es de Marguerite Yourcenar (La couronne et la lire), belga y francesa, y la restante en el penúltimo del portugués Miguel Torga (Cuentos de la montaña): dos narradores desaparecidos a finales del siglo XX. Reza nos ofrece unos más que interesantes casos reales, hasta una simple llamada de teléfono, pues nos sumergen de inmediato en distintos mundos de lo humano. Una lectura que sin duda merece atención.