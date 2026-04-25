Fira del llibre | Novedades de autores valencianos
La 61 Fira del Llibre de València arranca la próxima semana, del 30 de abril al 10 de mayo de 2026, en los Jardines del Real. A continuación, todas las novedades de autores valencianos en castellano y en valenciano:
Autores en castellano
Dos miradas sobre la memoria próxima
Singapur - Alfons Cervera.
Piel de Zapa
16,20€
Marcelino - Bibiana Collado Cabrera
Los Aciertos y Pepitas
17,50€
La cosecha de libros en castellano de autores valencianos es nutrida y variada. Destacamos dos voces diferentes pero conectadas. Marcelino supone el regreso a la novela de Bibiana Collado Cabrera (Borriana, 1985) tras el golpe que supuso Yeguas exhaustas, que acumula reediciones. La también poeta, que trasiega en su escritura su naturaleza híbrida y producto de los injertos de distintas migraciones, traza en Marcelino un relato sobre la brutalidad y la dulzura con un protagonista y un lenguaje muy peculiar, con resonancias lorquianas. El punto de partida es un hombre rural razonando sobre lo femenino y algo más. Así lo presenta: « Un hombre mayor, de campo, hablándonos de sexo y reflexionando sobre las dificultades de ser hombre».
Marcelino es una novela corta, de las que cada vez son más frecuentes, como Singapur, la última creación de un referente de las letras valencianas, Alfons Cervera (Gestalgar, 1947). Un coche, un descampado y una revisión de la memoria de los años 70 son los ingredientes de la nueva novela de Cervera, hilada a partir de capítulos con nombre propio. Una narración sobre la que el autor de Maquis llevaba décadas dando vueltas y que ofrece una mirada comprensiva, cercana, pero no idealizada, a ese universo que alguien etiquetó como quinqui y que parte de la experiencia de vida en los márgenes, en la frontera.
Más recomendaciones
El club del olvido
Alice Kellen
Planeta
20,90 €
La esperada nueva novela de la reina indiscutible del género romántico en español. Una historia de amor y amistad. Alice Kellen es sinónimo de éxito y de colas en la Fira del Llibre y en cualquier presentación. El motor de arranque en esta ocasión son cuatro chicos que estaban perdidos y la chica que los encontró.
Cinematografía del espíritu
Jesús García
Cívico Contrabando
20,00 €
Un ensayo sobre la democracia y la ciudadanía, el amor y el delito, el mal y la virtud a través del cine. García Cívico, profesor y colaborador de Levante-EMV, es una apuesta segura. Ahora propone una reflexión sobre cómo influyen las películas en nuestra manera de entender el deseo y la política, el odio y la moral.
La doble desaparición de Abril del Pino
Marina Sanmartín
Salamandra
21,00 €
Vuelve la ganadora del Valencia Negra 2022 con una nueva novela policíaca con los libros y las librerías como telón de fondo. El género noir no para de producir y afianzar nuevas voces, como la de Sanmartín, que se mete también en la metaliteratura con la desaparición de una escritora (famosa) de novela policiaca.
Inmaculada
M. García Carbonell, E. López Barceló, M. Palau Galdón
Libros del K.O.
22,90 €
Investigación sobre la muerte de una niña en el reformatorio de San Fernando de Henares, vinculado al Patronato de Protección a la Mujer. La obra es la unión de tres voces expertas en memoria democrática: Garcia Carbonell y Palau Galdón desde la mirada de la investigación y López Barceló desde la creación literaria.
La Lonja de la Seda
Juan Francisco Ferrándiz
Grijalbo
24,90 €
Una novela histórica sobre la ciudad de València en el siglo XV y la construcción de la Lonja de la Seda. Ferrándiz se ha consolidado como autor de referencia (y éxito) en el género histórico. Lo inusual es que, tras Las horas oscuras y La heredera del mar, entre otras, ahora bucea en el origen de un icono valenciano.
Imperio en ruinas
Lucía Cerezo
Ediciones B
22,71 €
La esperada tercera entrega de la trilogía Fénix & Dragón, escrita por una de las autoras más destacadas del romantasy en español. Para los no iniciados, es el género que mezcla narración romántica con una ambientación de relato fantástico, todo un fenómeno editorial que se ha abierto un hueco hasta en el New York Times.
Mamá está dormida
Máximo Huerta
Planeta
20,90 €
Una madre, un hijo y una revelación inesperada son los protagonistas de la nueva novela del autor de Adiós, pequeño. El periodista, escritor y también librero es un valor seguro en el difícil mundo editorial. Su nueva producción toma como eje un viaje de un hijo, una madre y una mascota, y mucho contenido personal.
Sonidos de otras lenguas
Jaime Siles
Huerga y Fierro Editores.
28,00 €
Una reflexión sobre el poder de la traducción. Sonidos de otras lenguas completa y desarrolla tres libros anteriores de Siles con los que guarda una estrecha y profunda relación: Más allá de los signos (2001), Poesía y traducción: cuestiones de detalle (2005) e Injertos y trasplantes (2019).
Los ojos de Moscú
Carles Senso
Reclam
22,90 €
Un ensayo que recorre el periplo de una pareja española a través de la resistencia francesa, la detención por la Gestapo y los campos de exterminio nazis. Los ojos de Moscú es la historia de una vida -y de un amor- sostenida sobre el alambre: ideología, lealtad, miedo y memoria. Hace un siglo. Casi ayer.
Umberto Eco (desclasificado)
Mayte Aparisi
JotDown
18,00 €
Un ensayo sobre el semiólogo y novelista italiano en el décimo aniversario de su fallecimiento. Siempre es tiempo de acercarse a uno de los intelectuales imprescindibles para entender el siglo XX (y el actual). Aparisi lo hace a través de las confidencias a sus discípulas, con un estilo fresco y vibrante.
Plomo
José Luis Sastre
Plaza & Janés
20,80 €
Consciente de que se juega su propia vida, un policía asume la escolta de una concejala amenazada de muerte. El pasado cercano del terrorismo es el trasfondo de la nueva novela del periodista valenciano tras Las frases robadas. Una reivindicación de la valentía anónima, a la sombra de alguien que merece protección.
Manual para escribir con alma
Carmen Amoraga
Vincle
15,00 €
Nuestra Premio Nadal vuelca toda su experiencia en esta didáctica guía dirigida a todos aquellos que quieren escribir una novela. Amoraga, después de Lagrimas de barro (escrita con Maxi Roldán y el dolor de la dana en el corazón), expone lo aprendido en años de talleres para enseñar a escribir.
Autors en valencià
Narrativa contra la intolerància
Qui salva una vida
Núria Cadenes
Edicions Proa
20,90 €
Ingrata pàtria
Martí Domínguez
Edicions Proa
21,90 €
Les novel·les de Núria Cadenes i Martí Domínguez són els fenòmens editorials dels primers mesos de 2026 en les lletres valencianes. Ambdues tornen la mirada cap als convulsos anys 30 i 40 del segle passat, marcats per conflictes bèl·lics. Ambdues són una crida d‘atenció sobre les conseqüències del feixisme i la intolerància, ara que el populisme torna a sonar fort en els carres i la geopolítica. Són a més obres i autors que arriben a la Fira del Llibre de València ja amb guardons. Qui salva una vida és Premi Proa de Novel·la 2025. Domínguez, col·laborador de Posdata en Abril, rebrá el premi d’aquesta edició de la Fira del Llibre de València.
El professor de la Universitat de València narra en Ingrata pátria les ultimes hores de la vida del doctor Peset, rector de la institució universitària, afusellat pel franquisme. Tres hores d’un dissabte narrades des d’una pespectiva coral que permet combatre prejudicis i un acostament més divers a una figura històrica que és molt més que el nom d’una avinguda.
Els fets de Qui salva la vida condueixen cap al mateix periode temporal, però amb un conflicte bèl·lic posterior. Durant la II Guerra Mundial, un grup d’homes i dones de la Cerdanya crea una xarxa d’evasió per salvar fugitius del feixisme. Núria Cadenes (Barcelona, 1970) també s’aproxima a aquesta història menor, de gent que no ha passat als llibres d’història, a partir de distintes mirades i amb un llenguatge que és la prova de la maduresa literària de l’autora (i llibrera) arrelada a València.
Més recomanacions
Matèria d’Altea
Irene Klein Fariza
Sembra
12,50 €
Una de les joves veus valencianes en una història de creixement personal en un context de precarietat laboral, crisi d’habitatge i turisme massiu al territori valencià. Tot molt actual, amb el rerefons de l’emblemàtica Matèria de Bretanya. Irene Klein és escriptora, pianista i creadora amb Eli Grau del pòdcast Com a cabres.
La mare
Emma Zafón
Empúries
18,90 €
Un fràgil retrat dels equilibris familiars i les relacions entre mares i filles. Després de Casada i callada, la periodista torna amb una novel·la que aprofundeix en allò que es transmet en silenci de generació en generació.
Ai, Mília
Magda Añon Espert
Llibres de la Drassana
20,85 €
Una davallada als inferns, durant la postguerra, que conta l’aniquilació d’una estirp en un poble valencià. Premi Lletraferit de Novel·la 2025, ex aequo amb Maièutica de Francesc Server Mut. L’escriptora d‘Alginet, que ja va guanyar el Premi Narrativa de Dones de la Generalitat, dona un pas de gegant en la seua producció.
L’assassinat de Guillem
Rafa Xambó
Rebel Edicions
26,95 €
Una investigació que treu a la llum determinats engranatges mediàtics que tergiversaren la realitat de l’assassinat de Guillem Agulló a mans de l’extrema dreta. El jove de Burjassot és un dels protagonistes de la primavera literària.
Nu
Carles Cortès
Vincle editorial
19,80 €
La confessió sense filtres d’un homosexual madur, els seus desitjos i les seues ferides. Un cru relat homoeròtic, un fenòmen en creixement en la literatura actual. Carles Cortés és professor de Literatura en la Universitat d’Alacant i és autor de diverses novell·les, com Marta dibuixa ponts (2003) i La vida dins del ulls, de 2018.
Breviari d’amors nobles
Joan Borja
Edicions del Bullent
16,00 €
Una nova entrega dietarista de l’autor d’Altea, premi d’assaig en valencià Josep Vicent Marqués en els guardons Llteraris Ciutat de València 2026. Borja proposa un recull d’aforismes lúcids, irònics i profundament humans. Textos breus que conviden a la reflexió i al somriure, a la intel·ligència crítica i a la sensibilitat.
Les síl·labes del teu nom
Carme Cardona Bartual
Edicions Bromera
19,75 €
Una novel·la policíaca que consolida una de les veus joves de la literatura valenciana. Premi Alzira de Novel·la 2025, ens endinsa en una trama inquietant ambientada a València, on res és el que sembla.
Quan tanque els ulls
Josep Ballester
Edicions Bromera
15,75 €
Una reflexió poètica sobre la bellesa, la mort i l’existència, premi de poesia Maria Beneyto en els guardons Ciutat de València 2026. Un travessia lírica per la memòria, la mort i l’amor que resisteix. Entre paisatges ferits i desigs persistents, Ballester explora la fragilitat humana i el que resta quan tot s’esvaeix.
Et tornaré a veure
Enric Sòria
Filmoteca - IAM
40,00 €
Un recull d’un miler de pel·lícules acompanyades per un comentari individualitzat del poeta i crític literari Enric Sòria. Més de mil fitxes distribuïdes pel seu any d’estrena i organitzades alfabèticament, de manera que se’n puga fer un seguiment cronològic. Una obra en dos volums que recull molt del punt de vista de Sòria.
Maièutica
Francesc Server Mut
Llibres de la Drassana
20,85 €
Una immersió en un univers on la literatura no és només una aspiració, sinó un imperatiu vital. Premi Lletraferit de Novel·la 2025, ex aequo amb Ai, Mília. Entre converses sobre lletres i art, la paraula escrita esdevé arma i refugi.
Terres bàrbares
Vicent Flor
Edicions 62
20,90 €
Una història de secrets familiars en un temps de desmemòria. Terres bàrbares narra la història de Guillem, fill de lluitadors antifranquistes, i de Vera, abandonada pel pare. Periodistes amb vocació, tots dos aspiren a la informació i a la veritat. Una novel·la al voltant de la possibilitat d’establir una veritat en el debat públic.
Spagnoletto
Josep Lozano
Editorial Afers
20,00 €
Biografia novel·lada del pintor Josep de Ribera, l’Spagnoletto, un dels artistes barrocs més importants de la primera meitat del segle XVII. L’autor de Crim de Germania dona una prova més de la seua capacitat narradora aprofundint en una de les grans figures de l’art, amb una vida des de Xàtiva a Roma i Nàpols.
Pregaré per vosaltres sota el cel de Tòquio
Antoni Gómez
Onada Edicions
18,00 €
L’última obra d’Antoni Gómez és més que un diari de viatge, realitzat un mes després de la dana, i reflecteix l’impacte emocional de la tragèdia, acompanyat d’altres reflexions literàries, filosòfiques i de memòria sentimental.
