La herencia secreta de Isaac Newton

En el año 499 a. C, Histieo de Mileto necesitaba urgentemente enviar un mensaje a Aristágoras en relación a una supuesta rebelión de los persas. Pero, obviamente, corría un gran riesgo de ser interceptado si enviaba a un mensajero con el pergamino encima. Había que hacerlo de tal manera que fuera indetectable. Así que decidió afeitar la cabeza del esclavo más leal que tenía y le tatuó el mensaje en el cuero cabelludo. Solo hacía falta esperar a que le creciera el pelo para enviar al esclavo con el código absolutamente invisible.

No se puede decir que fuera entonces cuando empezó todo, pero el uso de conceptos encriptados para salvaguardar la información ha sido una constante utilizada por las diferentes civilizaciones a lo largo de la historia para transmitir y proteger desde maniobras militares, avances científicos, descubrimientos geográficos y hasta hallazgos vinculados con el propio ADN. Además de un sistema efectivo de protección, los códigos secretos son, sin duda alguna, uno de los mejores ganchos literarios para ese apasionado lector con alma detectivesca (El Código Da Vinci así lo dejó escrito) y un reto descomunal para quien osa incluirlos, negro sobre blanco, en una obra literaria.

A Emi Zanón, veterana escritora de Buñol y autora de Yamaná, tierra de Fuego, Las cinco estaciones de Vivaldi y La hierba azul del Calíope, entre otros, los retos no son algo que la hagan retroceder. Más bien al contrario. Desde el inicio de su trayectoria literaria, Zanón ha dejado clara su pasión por crear historias en las que la búsqueda del conocimiento a través de una mirada consciente sea el pilar fundamental. Nada es lo que parece o, mejor aún, puede ser que lo sea pero con miles de prismas diferentes. ¿Dónde está lo oculto? ¿Debajo de cuál de las miles de capas de la experiencia humana se esconde la piedra esmeralda de la sabiduría? Y, mejor aún, ¿qué mensaje universal difunde esa piedra nunca hallada hasta el momento?

Zanón ha regresado a las librerías con El secreto cifrado, un libro donde entremezcla a Isaac Newton con Voltaire y con un sinfín de personajes actuales y del pasado que, tras una sorprendente subasta, ven unidos sus destinos para resolver un enigma tan poderoso que puede modificar el transcurso de la historia. Entre las brumas de una Inglaterra culta y acomodada, la autora despliega un puzzle caleidoscópico en el que cada pieza no se entiende si la anterior y la siguiente, una interconexión necesaria no solo en el relato sino también, como insinúa la autora, en la propia vida misma. Nadie existimos solos, por mucho que nos sintamos así en ocasiones.

Y es que el arte de descifrar lo invisible es más complejo que una observación atenta. Zanón invita a mirar, con una profunda sensibilidad, más allá de lo evidente; a descubrir las capas de emociones que subyacen debajo del espejismo de la superficie y a ahondar y sumergirse donde, quizás no haya ni oxígeno, para lograr interpretar los signos ocultos. Con el enganche de la localización de un código desconocido y secreto hallado en los Principia de Newton que establecen la ley de gravitación universal, la autora de Buñol despliega una trama en la que documentos antiguos, criptografía y computación trenzarán un viaje en el tiempo repleto de pistas, marchas atrás e intentos de (¿auto?) sabotaje con un objetivo claro: la búsqueda de la verdad. Aplíquenlo también en la faceta personal. Encaja.

De Venecia a la Inglaterra prebélica

Quien conozca a Zanón sabe de la importancia que esta autora valenciana amante de la luz, de lo mediterráneo y de la claridad concede a los trabajados escenarios de sus relatos. Si en Las cinco estaciones de Vivaldi la Venecia del siglo XVIII irrumpía con una historia que arrancaba con el abandono de una niña ante el portalón del Ospedale della Pietà, en El secreto cifrado, la Inglaterra previa a la Segunda Guerra Mundial despliega su elegancia británica mientras el inconsciente busca, juguetón, el rincón en el que se esconde la esencia de Sherlock Holmes. Y es que, con sus detalladas descripciones, esta escritora referente ya en novela histórica hace un acertado guiño a uno de los personajes maestros de los relatos de misterio y e intriga, el terreno en el que Zanón despliega ahora toda su creatividad.

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El secreto cifrado, publicado por la editorial Sargantana, ha sido seleccionado como finalista en los XLV Premios de la Crítica Literaria Valenciana, cuyos ganadores se sabrán el próximo 16 de mayo. Zanón ya fue finalista del XII Premio de Novela Fernando Lara con su primera novela Su último viaje y del XXXVI Premio de Novela Felipe Trigo, 2016, con Las cinco estaciones de Vivaldi.