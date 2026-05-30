Estallido lírico

De igual modo que en su momento se habló del boom de la literatura latinoamericana, los profesores Molina Gil y López Fernández emplean el equivalente castellano de estallido para referirse a la poesía española más reciente (2000-2025), para lo cual han reunido a 25 poetas -de los cuales 14 son mujeres- de las diversas regiones de España; el aporte valenciano lo componen Javier Vicedo Alós, Bibiana Collado y Berta García Faet.

En su extensa y bien documentada introducción, los antologadores se ocupan de los actuales espacios de difusión – nuevas revistas, sellos editoriales dirigidos, a menudo, por los propios poetas, presencia en redes sociales y plataformas digitales...

Aseguran que a la reciente poesía española le caracteriza la pluralidad, heterogeneidad estética y diversidad temática, frente a las décadas anteriores en las que había una fuerte gravitación de modelos programáticos o generacionales.

El propósito de los antologadores es claro: postular una visión panorámica, un muestreo transversal de las diversas corrientes y tensiones expresivas que se ha producido en el primer cuarto de siglo, a través de las obras de 25 poetas nacidos entre 1984 y el 2000, que escriben en castellano y que han desarrollado sus trayectorias en el contexto editorial español.

Para la confección de estas analectas se ha atendido a criterios combinados de representatividad, calidad lírica y reconocimiento público de los diversos poetas.

En relación con esto, los antologadores emplean la cautelosa expresión: «Son todos los que están pero no están todos los que son».

Este grupo de poetas ofrece pues un panorama complejo y una notable interconexión -la mayoría de ellos se leen entre sí, se editan, se reseñan... Esta situación se contextualiza en «una crisis permanente que ha incidido en lo económico, lo sanitario y lo existencial e identitario hasta condicionar sus experiencias como sujetos».

Ha dejado de ser un hecho pintoresco que en un florilegio literario el número de mujeres supere al de hombres. En relación con esto y como observan los profesores Molina y López: «La mayoría están formadas por autores que frente a la muerte del Padre, han emprendido la búsqueda de las Madres literarias».

Desde otro punto de vista, el crítico Rodríguez Marcos sostiene que «no hemos tenido la necesidad de matar al padre (poesía de la experiencia) o reivindicar al abuelo (los novísimos). Esta transición pacífica se da porque no han existido banderas, ni escuelas ni facciones enfrentadas. No hemos declarado ninguna guerra literaria».

Donde se manifiestan más diferencias con respecto a las poéticas de décadas anteriores, es en algunos aspectos temáticos: creciente sacralidad del cuerpo, vindicación de conductas morales alternativas, interés por las mitologías del pop y la sintaxis audiovisual o de redes, la mecánica del denominado «lenguajeo» -que propende a la quiebra o desborde de la norma- la hibridez que vanguardiza lo figurativo y figuratiza la vanguardia, la cohabitación promiscua de alta cultura y de masas, la propensión al zapeo textual, al collage erudito,..

Se observa asimismo que la falta de una tendencia hegemónica hace que un sector de la crítica espere una suerte de texto mesiánico, disruptivo que, a la vez, retome y transforme la poesía española del presente.

En el actual estado de las cosas lírico tienen una notoria relevancia editoriales como Hiperion, DVD edciones, Visor, Pre-textos,Calambur, Icaria, Baile del Sol, Rialp, Huerga&Fierro, Letraversal, la colección La Bella Varsovia, entre otros; así como el carácter consagrativo, de manifiesta influencia del Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández, creado en 2011 por el Ministerio de Cultura,

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Para concluir, una paradoja: en el terreno literario (y quizá no solo en él) cuando ya se ha generalizado una ética de la transgresión, el efecto previsible es el deseo apasionado de canon intransigente, de rígida norma. Tal vez se está en eso.