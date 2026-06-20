Volver a leer a los autores que admiramos produce siempre un enorme placer. Más aún cuando lo que leemos son -como en este epistolario- textos inéditos hasta ahora, pulcra y escrupulosamente editados por el profesor Ángel Luis Prieto de Paula, uno de los mejores especialistas en la poesía española de la segunda mitad del siglo XX, en la que Claudio Rodríguez (1934-1999) encarna una de las escrituras de mayor calado y singularidad. Cristina Vizcaíno, viuda del gran hispanista norteamericano Philip Silver (1932-2020), explica en su breve introducción que, sobre la mesa de su marido en el momento de su muerte, el 11 de diciembre de 2020, estaba una carpeta de color verde en la que aquel había escrito a mano: «CR cartas de». Su intención, pues, era contextualizarlas, anotarlas y editarlas, pues en ellas –como el caso de Rilke- la correspondencia contribuye a ampliar, completar y clarificar nuestra visión de él. Sus cartas dirigidas a José Ángel Valente – que comenté hace años aquí- contenían y aportaban una información muy interesante sobre cómo veía Claudio Rodríguez la situación de la poesía española a finales de los años cincuenta y la primera mitad de la década de los sesenta del pasado siglo. Estas suyas que ahora se publican abarcan un arco cronológico que se extiende desde el 23 de febrero de 1978 hasta el 24 de marzo de 1997 y tratan, entre otras cosas, de los estudios sobre el poeta hechos por el hispanista, su traducción al inglés de Alianza y condena, que recibió el Premio de Traducción Queen Sofia del Spanish Institute, y la reedición de la Antología poética, publicada en Alianza Editorial en 1981, de la que me ocupé en la revista Quimera y que muy actualizada volvió a editarse en la misma editorial en 2017. Doce de las dieciséis cartas aquí recogidas corresponden precisamente a los cuatro años -entre 1978 y 1981- de elaboración de dicha antología. Este epistolario da una precisa cronología y datación de los poemas de su libro Casi una leyenda (1991), que la crítica había considerado producto de un rapto casi dionisíaco y del que ahora sabemos su dilatado y riguroso proceso de composición, pues Claudio Rodríguez envía a su amigo y estudioso versiones provisionales y definitivas de poemas que siguieron sufriendo sucesivos cambios y modificaciones. Algunos de ellos pasaron a formar de Casi una leyenda, pero hay alusiones que apuntan ya al libro que el poeta dejó sin concluir: Aventura, que, en edición de Luis García Jambrina, se publicó en 2005 en Salamanca.

En la primera de estas cartas, el poeta comenta la traducción de su poema ‘Lluvia y gracia’, que, por ser «tan íntimo y complejo» le hace comprender que Silver se siente próximo y en comunicación con su poesía. Le confiesa que su «tendencia a no aceptar la vida literaria (¿) s» le «lleva a hacer una vida , no solitaria, sino aparte de la colmena, con colmillos, de la Universidad»; le hace partícipe de sus lecturas de Cicerón – que le interesa por su estilo y lo que llama «su cambio de pensamiento»; alude a las broken images de Robert Graves, algo en lo que la crítica española no ha profundizado lo suficiente y que tan importantes y significativas son para comprender su uso de dilogía, subrayado por Carlos Bousoño. En la cuarta acusa recibo de la edición de Jorge Guillén, Mientras el aire es nuestro, hecha por Silver para Cátedra y publicada en 1978, y en ella da implícitamente a entender que considera a éste y a Pedro Salinas más de la generación del 14 que del 27, algo que he sostenido siempre. En la quinta demuestra su conocimiento de los poetas norteamericanos, cuyos nombres no siempre escribe bien. En la octava confiesa lo que supuso para él la muerte de su padre y le indica algunas pistas sobre la su primer libro El don de la ebriedad; las intuiciones que lo recorren, y cómo ese don estaba «controlado por la técnica, por el conocimiento de los recursos expresivos, de las posibles combinaciones métricas» y lo que llama «la palabra definitiva». Precisamente la búsqueda de ella es lo que el lector ve en las copias de los poemas que el poeta envía a su comentarista y traductor: en ellas se advierten las dudas y correcciones del poeta, que demuestran lo autoexigente y riguroso que siempre fue. Esto y la información que aporta sobre sus poemas son la prueba del valor e interés de estas cartas.