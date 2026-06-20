Ideal Room
Romantasy: amor i dracs
El mercat del llibre a Espanya va tancar 2025 amb una facturació de 1.246 milions d’euros. Les novel·les romàntiques, especialment ‘romantasy’, van representar el 61 % de les compres de llibres de ficció
Les cues quilomètriques d’adolescents per aconseguir la signatura de la seua escriptora favorita de novel·la romàntica ja són un clàssic de la Fira del Llibre de València. És un fet que alguns lletraferits no comprenen, tal vegada per desconeixement o per una certa impostura de superioritat moral que amaga conflictes de classe, sobretot quan es tracta de menysprear les preferències populars. Aquestes cues no són un fet insòlit, sinó que responen a una tendència global que no podem obviar, rebutjar ni estigmatitzar; al contrari, l’hem d’analitzar per a evidenciar-ne les febleses i corregir-les. Cal mantindre una mirada lectora crítica i fugir de les veritats absolutes.
És evident que la novel·la romàntica juvenil i, en especial, el romantasy —fusió dels gèneres romance i fantasy— s’ha convertit en un fenomen cultural. Un gènere que, amb la seua combinació d’amor i dracs, ha creat una comunitat lectora amb milions de seguidors a tot el món, a més de reformular el bestseller, potenciar el llibre en paper, frenar la pirateria i despertar l’interès de suplements literaris de prestigi com el de The New York Times.
El mercat del llibre a Espanya va tancar el 2025 amb una facturació total de 1.246 milions d’euros, la qual cosa va suposar un creixement del 3,8 % respecte al 2024. Les novel·les romàntiques, especialment romantasy, van representar el 61 % de les compres de llibres de ficció. El perfil lector del gènere és majoritàriament el d’una dona jove d’entre 14 i 30 anys, que sol guiar-se per les recomanacions d’Instagram o BookTok, l’etiqueta de llibres de TikTok, la qual té un gran impacte real en l’adquisició d’obres. Només el 2025, les recomanacions directes de BookTok a Europa van superar els 50 milions d’exemplars venuts (uns 800 milions d’euros), dels quals més de 6 milions (116 milions d’euros) corresponen al mercat espanyol.
Aquestes xifres són indestriables de les estratègies de màrqueting dels grans grups editorials internacionals com Entangled, Bloomsbury, Macmillan i Hachette. Al mercat nacional, el gènere està liderat per Planeta (a través dels segells Crossbooks i Minotauro), Penguin Random House (Alfaguara Juvenil i Molino) i Editorial Hidra. Una de les tàctiques empresarials més utilitzades es basa en la divisió del mercat per llengües i no per països, per la qual cosa les traduccions resulten determinants. Els grups solen recórrer a llançaments globals multilingües —anglès, francès, alemany i castellà— per a evitar la pirateria als països on es retarda la traducció. Al nostre àmbit lingüístic, el segell FanBooks, del Grup 62, publica en català les principals autores del gènere.
Una altra tàctica editorial és l’aposta per les edicions premium en paper, que ha fet que el llibre torne a ser un objecte de culte difícil de falsificar. Les lectores aposten per aquestes edicions que poden col·leccionar i mostrar a les xarxes com a símbol d’estatus. Són edicions limitades amb tapa dura, cantells acolorits, cobertes amb estampacions en or i il·lustracions a l’interior. Sovint s’acompanyen de llançaments especials que fan que el públic lector encomane els exemplars amb mesos d’antelació, fet que garanteix xifres milionàries per prevenda. També trobem empreses que compren els drets dels llibres i els redissenyen de manera exclusiva per subscripció. Tot i que aquestes millores estètiques suposen un sobrecost en la producció —un 4% a Espanya—, a les lectores no els importa pagar més per adquirir autèntics objectes de culte.
Internacionalment, el romantasy està liderat per Rebecca Yarros —autora de la saga Empiri—, que ja ha venut més de 12 milions d’exemplars i ha encapçalat la llista de bestsellers de The New York Times i USA Today. El 2025, el seu llibre Ales d’ònix va vendre 2,7 milions d’exemplars només en la seua primera setmana a les llibreries. Un cas semblant és el de Sarah J. Maas, qui amb les seues diferents sagues supera els 75 milions d’exemplars venuts a tot el món. A la llista se sumen Carissa Broadbent i Rebecca Ross, mentre que al nostre país també destaquen les autòctones Iria i Selene, Lucía G. Sobrado i Myriam M. Lejardi.
Tot i que el 2004 Laura Gallego, amb Memorias de Idhún, va iniciar aquest camí, i que posteriorment aparegueren novel·les romàntiques de fantasia urbana com Cròniques Vampíriques de L. J. Smith i Crepuscle de Stephenie Meyer, el romantasy actual no va esclatar fins al 2015, quan Sarah J. Maas va publicar Una cort de roses i espines, i es va consolidar definitivament el 2023 amb Ales de sang, de Rebecca Yarros, moment en què es va viralitzar el terme a BookTok. El gènere també ha arribat al mercat asiàtic, encara que allà disposen de les seues pròpies formes: ro-pan,romance isekai i romance xianxia. No obstant això, la fantasia èpica medieval europea està molt arrelada als videojocs i ha donat lloc a grans franquícies coreanes i japoneses com Dark Souls, Dragon Quest o Black Desert. Les sèries de televisió com Juego de tronos i els videojocs Dungeons & Dragons, The Witcher i The Elder Scrolls són fenòmens globals que contribueixen a la consolidació del romantasy arreu del món.
Més enllà d’estigmatitzar el gènere i les seues lectores, el repte de futur és analitzar-lo críticament, esmenar-ne les deficiències i valorar el potencial que aquesta comunitat global ofereix. És cert que moltes obres mostren una prosa descuidada i que, malgrat estar protagonitzades per heroïnes empoderades, els arguments repeteixen esquemes masclistes i relacions tòxiques. Per això, cal formar una base lectora crítica que esdevinga exigent i reclame a les editorials millors edicions i un compromís ètic. Si hi ha demanda, el mercat s’adequa immediatament.
És un repte titànic, no ho negue, però una comunitat lectora crítica —BookTok inclòs— pot fer moltes coses. No pensem que tot està perdut davant de l’algoritme i el capitalisme tecnològic. Com va dir Gemma Lluch al pregó de la 61a Fira del Llibre de València, «la lectura, per si sola, no garanteix valors humans. Només quan va acompanyada d’educació crítica, ètica i democràtica té el poder real de transformació positiva».
No menyspreem el romantasy i una comunitat d’aquesta magnitud. Seria bo utilitzar aquest gènere per a bastir ponts cap a altres literatures. Tenim una gran oportunitat, aprofitem-la.
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