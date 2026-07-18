Los libros son (mucho) para el verano.

Los clásicos, como ‘La odisea’, muy actual ahora por la versión de cine, son lectura ideal para el verano. Pero las horas largas del estío son también materia buena para buenos libros que han llegado en los últimos meses. ‘Posdata en Abril’ ha pedido su prescripción literaria a 26 nombres de la cultura valenciana, que recomiendan narrativa, ensayo, poesía e incluso la Biblia, siempre difícil de ubicar en algún género. «Llegint-la, entens millor Faulkner, Dickens, Dostoievski...», dice Manuel Baixauli. Entre las propuesta, hay autores para descubrir, como Alia Trabucco, Carissa Veliz o Eider Rodríguez, y otros consagrados que regresan a la actualidad, como el historiador Antony Beevor o los novelistas Thomas Bernhard, Goncharov y Patrick Modiano. No faltan nombres cercanos, como Carles Fenollosa, Carles Cortés, Núria Cadenes, Ramon Ramon o Ferran Garcia-Oliver. Pasen y lean.

Sergio Villanueva

Big time: la gran vida de Perico Vidal

de Marcos Ordóñez

Libros del Asteroide. 2025

El verano es siempre una isla para el avituallamiento literario. Se me ocurre un viaje fascinante con un personaje único y galdosiano como eje. Uno de esos que no siendo protagonista al uso a nivel histórico, resulta mucho más interesante de seguir para conocer una época y un modo de entender la vida, la amistad, el honor y la profesión cinematográfica de un modo que jamás volverá a repetirse. Big time: La gran vida de Perico Vidal de Marcos Ordóñez es un libro perfecto para esos lectores que aman el cine, las vidas apasionantes y recorrer ciertas épocas cada vez más irrecuperables, por nobles y canallas, cada vez más cercanas del mito o la leyenda.

Carlos Marzal

Qué estoy haciendo aquí

de Benjamín Prado

Editorial Alfaguara. 2026

Una memorias llenas de anécdotas, de personajes famosos, de sentido del humor y de sabiduría humana.

Gemma Pasqual i Escrivà

Nu

de Carles Cortés

Vincle Editorial. 2026

Perquè és molt més que un dietari: és el laberint íntim de Teseu, fet d’amors, sexe, lectures, viatges i contradiccions. Com en el mite, hi batega el fil d’Ariadna: la distància entre el jove que escriu i l’adult que rellegeix. Vida i escriptura, desig i memòria, hi dialoguen amb lucidesa i transformen els records. Una obra intensa, exigent i viva: és el llibre ideal per aquest estiu.

Rodolf Sirera

Rasputín y la caída de los Románov

de Antony Beevor

Crítica. 2026

El historiador británico Antony Beevor, que ya había tratado el hundimiento del régimen zarista en Rusia: revolución y guerra civil, 1917-1921 (Crítica, 2022), presenta ahora un interesante estudio, no dirigido exclusivamente a especialistas, sobre uno de los personajes cuya intervención, unida a la debilidad de carácter del zar Nicolás II y la alucinada personalidad de su esposa, influyó de manera directa en el fin de los Románov.

Susana Fortes

Las pequeñas virtudes

de Natalia Ginzburg

Acantilado. 2002

Un libro para tener siempre a mano. Habla de cosas pequeñas e importantes como los zapatos, la amistad, el arte de ordenar los armarios, el oficio de escribir, pensamientos siempre ligeros como nubes que no pesan. Apenas cien páginas. Y al final un capítulo delicioso sobre esa cosa tan complicada que es educar a los hijos (y que todos incumplimos). Delicatessen.

Martí Domínguez

Una i eterna. Sobre el nacionalisme espanyol

de Ferran Garcia-Oliver

Editorial Afers. 2026

Amb una gran capacitat d’anàlisi i una extraordinària qualitat literària, Garcia-Oliver dissecciona les arrels profundes del nacionalisme espanyol, impregnat d’una dimensió mística i religiosa, en què la raó hi té ben poc a dir. La seua principal fortalesa, i una de les claus que expliquen el fracàs reiterat de les reivindicacions sobiranistes, com la catalana o la basca, rau precisament en aquesta concepció messiànica d’Espanya, convertida més en un objecte de fe que no en un projecte polític sotmès al debat racional.

Alfons Cervera

Última Escala

de Santi Fernández Patón

Carpenoctem 2026.

Una nueva novela de Santi Fernández Patón es una buenísima noticia. Un gozo lo que escribe el autor malagueño desde que ganó en 2014 el Premio Lengua de Trapo con Grietas, una novela que, como A partir de mañana (2022) y ahora con Última escala, nos lleva a un territorio que es el suyo pero también el de una época: la que estamos viviendo como si cada día -a ratos con ironía y hasta con humor- fuera el último antes del apocalipsis.

Manuel Baixauli

la Bíblia

En temps de tanta banalitat, recomane un llibre fundacional de la nostra cultura: la Bíblia. Com el nom indica, no és un llibre, sinó molts, una compilació de textos de distints autors i estils. Hi ha narració històrica, ficció fantàstica, poesia d’alta volada, aforismes... Una obra mestra que cal llegir sense prejudicis. Llegint-la, entens millor Faulkner, Dickens, Dostoievski, Borges... L’edició que faig servir és la de la Fundació Bíblica Catalana.

Purificació Mascarell

Tot era el mateix forat

de Eider Rodriguez

Edicions del Periscopi, 2026

Un llibre redó de relats: impacten com una bala, deixen empremta i fan pensar. Plagada de forats que el lector ha d’omplir, l’obra de Rodriguez interpel·la, qüestiona i somou el pensament políticament correcte. L’autora euskaldun, reconeguda per la seua novel·la Materials de construcció, ofereix ací una panòplia de personatges femenins a la recerca de la seua identitat enmig de relacions térboles. Escriptura neta i fons fosc. Un encert per a les nits d’estiu.

Amadeu Fabregat

Oblómov

de Iván A. Goncharov

Alba Editorial

Huyendo de los sermones buenistas, de las novelitas tediosamente comprometidas con lo que sea, de los relatos maniqueos de la memoria histérica (porfa, con é), y de los tontunos ensayos acerca de lo obvio que nos invaden, recomiendo pasar el verano tumbado en una chaise longe leyendo Oblómov, la gran novela rusa editada por Alba, sin salir de casa ni ensuciar el planeta con absurdos viajes, siguiendo el ejemplo del protagonista del libro.

Rafa Lahuerta

Guerra victoria demà

de Carles Fenollosa

Llibres de la Drassana. 2026

Fidel a la tradició homèrica del regrés a casa, Fenollosa bastix un relat poderós, irònic per moments, lúcid en totes les seues planes, amb una inevitable però moderada melancolia sense excessos sentimentals. Tal volta, en eixa contenció rau la seua capacitat per a generar commoció i reflexió alhora. Parlem d’alta literatura. Assolir açò amb una prosa elegant i directa, sense grandiloqüències ni focs d’artifici, és un mèrit indiscutible de l’autor, un encara jove Carles Fenollosa que es consolida com una de les veus narratives més solides i atractives de les lletres valencianes.

Toni Mollà

Extinció

de Thomas Bernhard

Editorial Quid Pro Quo. 2026

Al desert, els beduïns consumeixen te calent com a beguda refrescant. Per la mateixa raó, a l’estiu ens convé literatura d’alta intensitat, consumida a glops excitants. És el cas d’Extinció, testament literari de Thomas Bernhard. Obra redona sobre el complex d’origen representat per Wolfsegg, epítom dels atributs austríacs. Manual d’un autoodi que voreja l’humorisme servit en un estil diàfan malgrat les obsessions del campió dels misantrops.

Marc Granell

Mar de Xeraco

de Ramon Ramon

Edicions 96, 2026

Breu i intens, amb la intensitat sàvia que recorre la seua obra, el nou llibre de Ramon Ramon consta de vint poemes en prosa on la mar, «la metàfora més cruel de la Història: l’enfonsament de tot amor, el fracàs de tot llenguatge», és l’eix i motor d’aquestes belles i punyents reflexions que tan escaients i conhortadores ens poden ser en aquest asfixiant i terrible estiu en què el mar, i tot al nostre voltant, bull i crema.

Antonio Ariño

La transició ecològica. Què és, com tindrà lloc, qui la farà?

de Ernest Garcia

Editorial Afers. 2025

La successió d’onades de calor, incendis forestals i inundacions extremes constitueixen les manifestacions més palpables de la crisi climàtica en què ens troben immersos. Són mostres que la civilització industrial ha sobrepassat els límits que regulen la sostenibilitat de la vida al planeta i que cal accelerar el procés de transició ecològica. El llibre, molt pertinent, raona la necessitat d’un procés de canvi social cap a una situació que novament sigui compatible amb la capacitat de càrrega de la biosfera. L’autor, el sociòleg Ernest Garcia, és el principal expert en el tema.

Javier de Lucas

Las otras

de Alia Trabucco

Lumen, 2026

Sin descuidar mi querencia por los clásicos —leer La Odisea, este verano, sigue siendo una apuesta segura—, recomiendo Las otras, de la chilena Alia Trabucco Zerán. Mis razones son sus catorce capítulos, bien escritos, breves pero certeros, donde aborda algunos de los dilemas más acuciantes de nuestro tiempo, independientes entre sí, pero con un mismo hilo conductor: la reflexión sobre la alteridad: ¿quiénes y por qué son las otras? Leer Las otras no propiciará la siesta, pero dará argumentos para más de una buena conversación.

Jaime Siles

Qué estoy haciendo aquí

de Benjamín Prado

Alfaguara, 2026

Las memorias son testimonios historiográficos que nos permiten – si no reconstruir por completo- sí comprender e interpretar un determinado momento o una situación. Las de Benjamín Prado, escritas con el corazón y desde una perspectiva abarcadora y amplia, sin destilar ninguna bilis ni ajustar tampoco cuentas pendientes, son, pues, una especie de milagro dentro de nuestras letras. Ahí está, como ejemplo de ello, su visión de Camilo José Cela como generoso altruista, ayudando a Ana María Matute en un momento de penuria económica, o, como hombre de palabra. Y no faltan las anécdotas divertidas como las del torero Luis Francisco Esplá. Lectura, pues, que nos reconcilia al tiempo que nos divierte; que nos distrae tanto como nos interioriza; y que nos ofrece una mirada lúcida sobre nuestro mismo y propio alrededor.

Pablo González Tornel

En el café de la juventud perdida

de Patrick Modiano.

Anagrama. 2008

Aquí Modiano reúne algunos de los temas centrales de su obra: la memoria, la identidad, la desaparición y la reconstrucción del pasado. Mediante varias voces y una prosa directa, el autor compone un relato que dialoga con otras novelas como Calle de las Tiendas Oscuras o Dora Bruder. Una lectura imprescindible para adentrarse en uno de los universos literarios más coherentes de la narrativa francesa contemporánea que, además, permite mirar a París a través de los ojos de su autor.

Joan Romero

Profecía

de Carissa Véliz

Debate. 2026

Carissa Véliz, profesora en la Facultad de Filosofía y el Instituto de Ética de la Inteligencia en la Universidad de Oxford, nos ofrece un brillante diagnóstico sobre uno de los grandes riesgos sistémicos que afronta la humanidad: cómo unos pocos oligopolios tecnológicos privados, nuevos mercaderes despóticos de predicciones, utilizan la IA generativa para concentrar un poder y unos beneficios inigualables en la historia. Alerta de los peligros de la predicción frente a la verdad, de las consecuencias de la utilización de nuestros datos para vigilarnos e influir en nuestro comportamiento y de los riesgos que se derivan para la justicia, la libertad y la democracia. Reclama un debate público sobre esta profunda disrupción y apela a la capacidad de las sociedades para constituir comunidades robustas y prepararse mejor en tiempos de incertidumbre radical. Una lectura imprescindible.

José Saborit

Ventana abierta

de Antonio Moreno

Vitrubio, 2026

La compañía de algunos libros hace mucho bien. Por ejemplo, Ventana abierta, el último conjunto de poemas en prosa de Antonio Moreno, Premio Vitrubio de poesía 2026. Frente al tópico que afirma que los años erosionan la mirada y desgastan la viveza del mundo, una ventana de par en par abierta —es decir, una atención extremada por el amor— descubre contornos más claros y más hermosos allí donde prosigue intacto el misterio de la vida. Cuánto bien tan necesario para aclarar —y vencer— la turbiedad del mundo.

Paco Cerdà

Qui salva una vida

de Núria Cadenes

Proa. 2026

Qui salva una vida és un dels millors retaules de postguerra publicats en la nostra llengua. Impressionista, coral, líric. Una obra amb gran sentit humanista. Una novel·la arriscada en l’estil i plena de vida i de mort, que és com dir plena de vida i d’Història. Un llibre fet de sentiments i amb una mirada crítica sobre el compromís polític. Quin preu té, quina satisfacció dona. No és la història d’un capellà, mossèn Joan Domènech, que ajuda a passar la frontera per la Cerdanya a fugitius del nazisme. És la mirada sobre molta gent anònima que calla, protegeix i salva.

Carmen Amoraga

La escritora

de James Patterson y J.D. Barker

RBA. 2026

La escritora es un thriller trepidante y muy inteligente. Una autora de true crime aparece cubierta de sangre junto al cadáver de su marido y se convierte en la principal sospechosa. Mientras la policía intenta cerrar el caso, ella escribe sobre la corrupción y la negligencia del propio cuerpo de Nueva York. El detective que la investiga duda si está ante una asesina brillante o ante alguien que ha convertido la realidad en parte de su novela.

Núria Cadenes

La mare

de James Patterson y J.D. Barker

RBA. 2026

Sempre a l’equip d’Emma Zafón. Pel contingut i per com ho escriu. Què passa quan el pal de paller de la família ja no pot fer servir les mans? Què passa quan les coses que misteriosament «es fan» resulta que les feia ella? La mare és una novel·la bella i fonda sobre la gent treballadora, la vida quotidiana, els rols familiars, les contradiccions; és un espectacle de diàlegs de debò (meravellós Avelino en asturià), amb humor i amb tendresa i amb tot. De Borriol al món, literatura.

Bibiana Collado

La chica más lista que conozco

de Sara Barquinero

Lumen, 2026

La literatura española apenas se había acercado a la llamada novela de campus, tan querida y trabajada en el ámbito anglosajón. Barquinero se adentra en este universo para mostrarnos las luchas interdepartamentales en una facultad de filosofía: lealtades que asfixian, competencias que embrutecen, toneladas de elitismo cultural y relaciones entre profesores y alumnas. En el ámbito universitario está todo por contar.

Alice Kellen

Dos amigas

de Elena Ferrante

Lumen.

La tetralogía Dos amigas, de Elena Ferrante, es perfecta para leer en verano debido a su extensión: narra la peculiar historia de dos amigas que crecen en un barrio humilde Nápoles, en los años 50. Cada novela te lanza hacia la siguiente sin pausa. Y Drácula es el clásico ideal para esta época del año. El ritmo es adictivo, las páginas vuelan una tras otra sin que una se dé cuenta y no se me ocurre mejor compañía para las noches en una terraza.

Jesús García Cívico

La vida fuera de casa

de Kike Parra Veïnat

Candaya, 2026

Kike Parra toma el pulso a la narrativa breve contemporánea con precisión, extrañeza y ternura. Sus relatos convierten las llagas de lo cotidiano —el daño entre padres e hijos, la soledad, el deseo— en algo más que un ajuste de cuentas mientras escarban, con ecos de Carver y Lorrie Moore, en el amanecer de la sordidez, al otro lado de la barra infinita, una improbable forma de redención.

Àngels Gregori

L’home manuscrit

de Manuel Baixauli

Ed. del Periscopi, 2026 (reedició)

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La erra és la lletra de les segones oportunitats. Retornar, revisitar, reescriure, reeditar. Això és el que ha fet Manuel Baixauli, un dels autors més autèntics que he conegut mai i que ha fet de la vida un motiu literari , sense saber mai si viu instal.lat en les pàgines dels llibres o és de la vida que ha quedat absorbit per la literatura. Ho exemplifica magistralment a L’home manuscrit que acaba de reeditar Periscopi vint anys després. Un exercici que entra en l’essència del millor Baixauli a través d’una profunda reflexió sobre l’escriptura i la força de la literatura; una obra radical a la manera d’Angela Davis: tornar a l’arrel. Baixauli inicia una travessia que ens porta pels camins més sorprenents i imaginatius que ha donat la literatura catalana al País Valencià del nostre segle.