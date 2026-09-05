Torre de guaita
La balafiada llengua dels avis
Toni Mollà publica un llibre il·luminador on reivindica «una consciència crítica planetària» per a conservar la diversitat lingüística i social
Aquest passat mes d’agost he viatjat per Mèxic i he tornat fascinat per la riquesa de les cultures prehispàniques. Però, per damunt de tot, mentre recorria alguns dels seus grandiosos enclavaments arqueològics, s’anava imposant en mi una sensació dolorosa i angoixant: la d’estar assistint a una massacre política i cultural espaordidora. No sols per la substitució d’un poder polític indígena per un altre espanyol, sinó també per l’anorreament d’un patrimoni cultural i lingüístic excepcional. Sols a la regió d’Oaxaca, tan rica i culturalment viva, encara es parlen set llengües natives, cadascuna amb els seus dialectes (que en són prop de cent vint!). Però totes elles es troben en greu perill d’extinció i, cada vegada més, resten confinades a la parla de les generacions més grans. Com m’explicava un nadiu zapoteca, parlar la seua llengua materna serveix de ben poc a les ciutats, on el castellà s’imposa aclaparadorament, d’una manera excloent, sense cap mena de possibilitat de coexistència. I, com podeu imaginar, la gent jove, en la seua gran majoria, ha deixat de parlar la llengua dels avis.
Aquest viatge per Mèxic ha coincidit amb la recent lectura de Les llengües de demà. Entre el negoci i els algoritmes (Edicions Bromera), del periodista i sociolingüista valencià Toni Mollà. Mollà vol ser optimista perquè, com escriu parafrasejant un altre autor, «viure significa tenir esperança». En el seu llibre estableix un interessant nexe entre neoliberalisme, capitalisme, mercat i supervivència de les llengües, una situació que té un eco biològic quasi idèntic amb tants milers d’espècies de plantes i animals en greu perill d’extinció. En un món on el mercat ho guia tot, per què emprar una llengua minoritària quan se’n pot fer servir una que té infinitament més parlants? I així per tot arreu impera la llei del mercat, la llei de les audiències, la realitat del dividend i del guany. El model neoliberal foragita allò singular i minoritari, i busca la massa, la màxima audiència. I, per a això, les llengües petites en són un entrebanc.
Alguna cosa semblant s’esdevé a les xarxes socials. A priori, les llengües majoritàries ofereixen més visibilitat, més interaccions i més possibilitats de fer créixer una comunitat de seguidors; les minoritzades, en canvi, obliguen sovint a triar entre la fidelitat lingüística i l’ambició d’arribar a un públic més ampli i divers. Al mateix temps, una part important de la joventut està immersa en una visió del món que associa l’èxit amb l’abast i el reconeixement públic. Aquest es mesura en seguidors, en likes, comentaris i tota mena de reaccions. En aquest context, les llengües minoritzades parteixen d’un desavantatge estructural, perquè es perceben com un fre a la projecció digital. Al capdavall, la llengua dels avis no fa tants likes com la llengua de l’imperi.
A més a més, el nucli familiar es veu cada vegada més assetjat per la realitat digital. Sovint, la conversa a taula desapareix, i les distàncies intergeneracionals esdevenen cada vegada més grans. Els nets ja no escolten els avis, i allò que expliquen els interessa poc: prefereixen reels d’Instagram sense suc ni bruc. Per dir-ho amb el seu llenguatge, allò que es conta a taula no «farmea aura». I així és com, pas a pas, es va perdent a la carrera un patrimoni lingüístic únic i irrepetible. Com explica Mollà, s’està trencant, en molts sentits, la transmissió oral, constantment interrompuda per les xarxes socials, els WhatsApps, els Instagrams i tota la resta. Comptat i debatut, tenim l’enemic a casa.
Caldria cuidar les llengües del planeta, igual que caldria preservar tota la nostra biodiversitat. Però Toni Mollà adverteix que «les comunitats lingüístiques exclusivament tradicionals no tenen cap probabilitat d’èxit en el món contemporani més enllà del folklore, els museus i els usos litúrgics». I conclou que la llengua de Siri és tan important com la del Tio Canya. I porta raó: si el valencià no s’estableix en el món virtual, viurem en una diglòssia constant i erosiva, com l’embat de les ones contra un penya-segat, que anirà afeblint la llengua més dèbil fins a fer-la solsir.
Quines seran les llengües del futur? El llibre de Mollà no ho desvela, però ho podem intuir. Una autèntica desfeta lingüística. I, tanmateix, «viure significa tenir esperança», i cal no donar-ho tot per perdut. Potser la IA jugarà un paper important en la preservació de les llengües minoritàries i en la facilitació del seu ús? Potser, en un futur, davant de l’homogeneïtzació capitalista, tornarà a posar-se en valor el fet diferencial? I si, paradoxalment, la tecnologia que tendeix a uniformitzar-ho tot acabara oferint-nos també les eines per recuperar allò que ens fa diferents? És una possibilitat, si més no, que paga la pena imaginar.
Tant se val. Com conclou Toni Mollà en aquest llibre il·luminador, «més enllà de les idees neoliberals que han colonitzat les nostres mentalitats, cal una consciència crítica planetària sobre la necessitat de conservar aquesta diversitat social». Això, a hores d’ara, pot semblar un somni, una utopia ben llunyana. Però tant de bo algun dia es faça realitat. Una consciència crítica planetària que lluite de manera activa per preservar la llengua dels avis. Aquell patrimoni cultural balafiat per un grapat de dòlars.
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