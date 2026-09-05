Sobre Carlo Ginzburz, la microhistoria y el arte

Querido Nacho:

Me llega tu magnífico artículo en los días posteriores a la muerte de Carlo Ginzburg, del que tanto aprendimos, y se fija en mi mente esa idea de la que hablas del arte como patria, espectáculo y turismo, esa que parece siempre quisiéramos enfrentar en estas cartas. En uno de sus últimos escritos, titulado El vínculo de la vergüenza, el historiador -también enemigo confeso de las identidades fijas- afirma: «El país al que se pertenece no es, como dice la retórica habitual, al que se ama, sino del que uno se avergüenza. La vergüenza puede ser un vínculo más fuerte que el amor». Y así andamos nosotros, intentando pertenecer y vivir en un mundo que ignora sus pasados e hipoteca sus futuros. Constatamos que los poderes -entregados a los grandes relatos salvíficos- no están interesados en mirar los detalles y, pensando solo en el progreso fácil y para unos pocos, expulsan a las personas de la ciudad o sepultan sus paisajes bajo el asfalto.

Como te decía, pasaba estos días recordando a Ginzburg, ahora que nos había dejado. Sí, su muerte me afectó personalmente, no porque lo conociera - aunque, con Laura Vallés Vílchez, estuvimos a punto de entrevistarle hace más de una década para la revista Concreta -, sino por la importancia de sus investigaciones en mi propia formación de historiadora y, posteriormente, en mi desarrollo como trabajadora en los campos del arte y la cultura. Reconozco una genealogía que me lleva a él en las formas de entender y enfrentar mi trabajo, sobre todo con artistas que me interesan y con las que trabajo desde hace ya años, de Lola Lasurt a Pedro Costa, de Isaías Griñolo a Teresa Lanceta, de Inés Doujak a Anna Boghiguian, de Pedro G. Romero a Carla Filipe (que, por cierto, ahora está exponiendo en Tabakalera, San Sebastián, en una exposición doble junto con Taxio Ardanaz, titulada Kooperativa y comisariada por Ángel Calvo Ulloa, otro curador que también sabe lo que la microhistoria es capaz de construir).

Ginzburg supuso una posibilidad de salir de los grandes relatos de la historia, de las investigaciones cuantitativas y de larga duración que llevaban muchas veces a una historia social abstracta y homogeneizadora. Frente a eso, propuso el análisis microhistórico: no solo mirar donde antes no se había mirado, sino también mirar como no se había mirado, aplicando un método de disección a partir de indicios, de fuentes orales, entre otras, e importantísimas, los archivos de la Inquisición; reduciendo la escala, focalizándose en lo particular y sobre todo en lo extraordinario, en lo excepcional -como el molinero Menocchio en su obra cumbre El queso y los gusanos-, e investigando las estructuras invisibles en cuyo interior se articula eso vivido.

Ginzburg, en su artículo ‘Huellas. Raíces de un paradigma indiciario’ (1979), analizaba el método de Giovanni Morelli, un estudioso que atribuía autorías y databa obras a partir, no de lo más llamativo que define el estilo de un artista sino de «los detalles más omisibles y menos influidos por las características de la escuela a la que pertenecía el pintor; los lóbulos de las orejas, las uñas, la forma de los dedos de las manos y de los pies». Afirma Ginzburg que «cuando las causas no son reproducibles, no queda más alternativa que inferirlas desde los efectos». El historiador veía en Morelli, Sigmund Freud o Sherlock Holmes un tipo de conocimiento que se construye a partir de indicios, síntomas, huellas, efectos, saberes populares y ancestrales (en su mayoría orales, no escritos): un conocimiento que surge de restos y rastros para tratar de reconstruir «grupos minoritarios, por definición excepcionales, que se sublevan en contra de los comportamientos y de las creencias de la mayoría». Sus investigaciones ponen también de relieve la pugna entre cultura popular y cultura hegemónica, como una lucha del poder por controlar la vida que se escapa por debajo.

A través de esos grupos o individuos excepcionales, nadando a contracorriente y buscando esas estructuras invisibles, Ginzburg plantea, por ejemplo, en su libro Historia Nocturna, cómo «a través del simbolismo del aquelarre, la sociedad formulaba, en negativo, sus propios valores. La oscuridad que envolvía las reuniones de brujas y brujos expresaba una exaltación de la luz; la explosión de la sexualidad femenina en las orgías diabólicas, una exhortación a la castidad; las metamorfosis animalescas, un límite firmemente trazado entre lo humano y lo animal». Y, desde luego, la bruja es una figura central para desenmascarar el poder en todas sus formas, desde el arte o desde la teoría, desde Paula Rego a Silvia Federici. Que los datos, como los dados, están cargados, lo sabemos desde hace mucho tiempo. Si las relaciones de poder están inscritas en todas las fuentes, no solo hay que desenmascararlas, sino quizá intentar buscar otras. Tal vez, estas otras fuentes son los saberes populares no archivados, los que pasan de cuerpo en cuerpo, lo que Ginzburg llama «la experiencia inaccesible que la humanidad ha expresado simbólicamente durante milenios a través de mitos, fábulas, ritos, éxtasis, y que sigue siendo uno de los centros escondidos de nuestra cultura, de nuestro modo de estar en el mundo», al menos hasta la llegada de las redes sociales y la IA.

Desde los años setenta, la microhistoria, los feminismos y la atención a culturas que el progreso y el capitalismo destruyeron, marcaron múltiples, complejos e interesantísimos caminos para las artes: no solo la atención a lo personal, lo privado y lo vivido, también la atención a todos los protagonistas de una historia que es colectiva y no solo le pertenece a las figuras dominantes; la atención a lo doméstico, a cómo se articula la división entre espacio público y espacio privado; la importancia de los saberes femeninos, no escritos, no custodiados, pero que han permanecido en los cuerpos y en la sociedad, o la puesta en crisis de la superioridad humana frente a otras especies. En el arte, propusieron una atención a los relatos fragmentarios y diversos, a la recuperación de historias olvidadas o escondidas que tienen que ver con la opresión -sea esta de raza, clase u orientación sexual. Pero también una transformación del «cómo», la importancia de las consideradas fuentes menores, la relevancia de los procesos frente a la obra terminada, la centralidad adquirida por las residencias de trabajo en lugares específicos, la atención a lo rural o al detalle frente al gran relato hegemónico, y la conciencia de que, desde lo pequeño, se puede explicar un mundo. En suma, plantearon la posibilidad de un hacer crítico desde el arte que no se base solo en el discurso, sino en los modos de enfrentar y desvelar, en positivo o negativo, los valores de una sociedad.

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Nuria Enguita responde desde Lisboa al crítico de arte Ignacio París sobre la pugna entre cultura popular y hegemónica.