Eclipse de luna

Me figuro que ustedes, como un servidor, han sobrevivido al célebre día del eclipse. Supongo también que lo han hecho con dificultades, como quien esto escribe, dada la histeria desatada en todo el planeta gracias al susodicho fenómeno astral.

Ahora que todos somos, más o menos, eclipsólogos semiprofesionales (como antes fuimos, también más o menos, vulcanólogos entusiastas) quiero confesar que a mí los eclipses de sol me traen un poco sin cuidado. No les niego su curiosidad -sobre todo si eres un eclipsólogo en ciernes o uno con licenciatura-, pero encuentro con facilidad otros asuntos por los que interesarme.

Tal vez se deba a que le profeso al sol un respeto de estirpe azteca, una reverencia aprensiva que me recuerda mi pequeñez cósmica. Me parece que no hay que andar enredando con los accidentes de la naturaleza, para no despertar la cólera de los dioses antiguos, como Quetzalcóatl y Huitzilopochtli, sobre todo de este último, que tiene muy mala leche. (Los descubridores, como Bernal Díaz del Castillo, en su maravillosa Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, lo llamaban Huichilobos, en una simplificación fonética de carácter muy español, para no meterse en los enrevesamientos gratuitos de las lenguas extranjeras.)

Aunque los científicos nos intenten aclarar algunas de las cosas que suceden en el cosmos, no termino de ver claro el hecho de que exista cerca de la tierra una bola de fuego que no para de producir explosiones, y a la que damos vueltas sin descanso.

Puestos a elegir, me declaro más proclive a admirar los eclipses de luna. El día 28 de agosto hubo uno parcial, que ha pasado sin pena ni gloria por la historia de España, quizá porque todo el afecto astronómico se lo había llevado unos días antes su primo solar, el abusón del colegio en el recreo de los fenómenos celestes.

No sé cómo no se ha creado ya un comité de indignados por la invisibilización del eclipse lunar (valga la redundancia invisibilizadora y eclipsante), ahora que la gente se indigna con tanta frecuencia y lo proclama a los cuatro vientos. En vista de que aún no existe dicho comité, lo acabo de fundar: soy su Presidente y miembro único.

Los escritores, por muy solares que nos pretendamos, por muy diurnos que aspiremos a ser, pertenecemos al gremio de la luna, somos sus mecanógrafos. Más que lunáticos, que los hay, somos lunares, nocturnos, porque la literatura consiste en una variedad verbal de la memoria, y la memoria siempre está teñida de nostalgia y de melancolía.

De modo que desde aquí levanto el corazón y la voz, para defender los derechos de esa minoría monoastral que llamamos la luna.

La luna no se toca.