Els clubs de lectura: Una història d’èxit
Arriba el setembre i tornen els clubs de lectura. Hui dia, la prescripció lectora seria impossible sense aquests dinamitzadors culturals que fan del llibre una eina de sociabilització potentíssima, capaç de transformar l’acte íntim de llegir en un intercanvi d’impressions col·lectiu. Són una prova fefaent del poder de la paraula, tant oral com escrita. «La lectura fa l’home complet; la conversa el fa àgil; l’escriptura el fa precís», va dir Francis Bacon al segle XVII. No hi ha millor manera de sintetitzar l’essència d’un club de lectura que les paraules del pare de l’empirisme.
Un espai que crea comunitat
Per a Alicia Sellés, presidenta de la Fundació FULL i vocal del Reial Patronat de la Biblioteca Nacional d’Espanya, «el club de lectura és una eina clau per a les biblioteques públiques perquè una biblioteca no es conforma en donar accés als llibres, sinó que treballa perquè aquest accés siga significatiu i tinga una capacitat real de transformar la societat. Mitjançant els clubs de lectura, les biblioteques fan una tasca fonamental de mediació i de descoberta, però també creen un espai per al diàleg, la reflexió compartida i la creació de vincles. Llegir és una experiència individual, però compartir la lectura ens permet construir comunitat».
En aquesta idea de comunitat coincideix l’escriptora Mamen Monsoriu, propietària de la Llibreria El Imperio, a València, juntament amb Mauro Lahore: «La generació de debat en el club de lectura aporta a la llibreria el concepte de comunitat i crea vincles molt forts fora d’aquesta. És una petita família que ens dona sentit i ens ajuda a tirar avant les nostres iniciatives».
Carmen Navarro, de Xènia Projectes Culturals i una de les mediadores de lectura més veteranes de la Comunitat Valenciana, no sols coincideix en la importància del club com a espai de sociabilització, sinó que destaca el seu paper a les comarques i zones rurals, on actuen com a dinamitzadors culturals de primer ordre, sobretot en municipis amb pocs recursos i on l’oferta cultural és menor. A més, Navarro remarca el paper fonamental que hi juguen les dones, un tret extensible als clubs urbans i que explica per què els clubs són majoritàriament femenins: «Històricament, els homes han tingut els seus espais de reunió cultural, com els casinos, però les dones no. A molts pobles les dones han trobat en els clubs de lectura un espai d’oci i cultura propi i no restrictiu, on es sociabilitzen i amplien coneixements. És molt important que hagen trobat aquest espai mitjançant la lectura».
Tres dècades en expansió
En els últims trenta anys, els clubs de lectura han experimentat un fort creixement a la Comunitat Valenciana, tant a les grans ciutats com a les comarques de l’interior, amb una oferta diversa en llengües, temàtiques i formats (incloent-hi la lectura fàcil i les iniciatives «en família»). La Xarxa de Biblioteques Públiques Valencianes n’allotja una gran quantitat -sovint més d’un per centre-, mentre que nombroses llibreries actuen com a autèntics centres culturals oferint presentacions de llibres, trobades amb autors i grups de debat.
Pel que fa a les entitats privades, la Fundació FULL desenvolupa des del 2018 un projecte de suport als clubs mitjançant el préstec de lots de llibres, materials audiovisuals, guies i trobades amb autors. Per la seua banda, la Fundació Bromera coordina iniciatives com les campanyes «Llegir en valencià» (en col·laboració amb Levante-EMV) o el programa «Llegim?», adreçat a les famílies.
Manca d’un pla autonòmic
Malgrat la importància dels clubs de lectura dins de l’ecosistema cultural valencià, cal destacar que la Generalitat Valenciana no disposa d’un Pla de Foment del Llibre i la Lectura vigent -l’últim va caducar el 2021- i es limita a alinear accions puntuals amb el pla estatal 2026-2030 del Ministeri de Cultura. Resulta inacceptable que l’administració autonòmica no compte amb un pla propi, adaptat a la nostra realitat sociocultural i compromès fermament amb el futur de la lectura i el coneixement, especialment en la nostra llengua.
Alguns clubs de lectura a la Comunitat Valenciana
València i comarques centrals
- Xènia Projectes Educatius: Fundada l’any 2000 per Carme Navarro i Rosa Marín, va crear el seu primer club el 2006 i actualment en coordina 60 en biblioteques de l’Horta, la Ribera Alta, la Ribera Baixa, el Camp de Túria i la Vall d’Albaida. També organitzen la Trobada de Clubs de Lectura de la Ribera i moderen les dues sessions anuals de la Fira del Llibre de València.
- Ateneu Mercantil de València: Funciona des del 2003 i compta amb 4 grups autogestionats. La biblioteca de l’entitat conserva un exemplar de cada obra llegida (prop de 400 títols en 23 anys) juntament amb la seua fitxa d’avaluació.
- Casino de l’Agricultura (València): Dirigit per l’escriptora i bookstagrammer Margarita Quesada. Arranca el 29 de setembre amb la presència de l’autor Juan Francisco Ferrándiz i la seua novel·la La lonja de la seda.
- Centre Cultural La Nau (UV): Dins del programa La Nau Gran, Gaspar Izquierdo coordina les tertúlies literàries dialògiques al voltant dels grans clàssics universals.
- Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu (Sant Miquel dels Reis): Miguel C. Muñoz Feliu modera el club de Clàssics Universals. Enguany s’inicia a l’octubre amb l’Odissea d’Homer.
- Museu de Belles Arts de València: Álvaro de los Ángeles dirigeix «Pintan Libros», espai que connecta literatura i arts plàstiques. La nova edició comença a l’octubre amb el cicle «9 llibres, 9 quadres».
- Llibreria Ramon Llull (València): Manté 9 clubs actius. Aquestes són les seues propostes de lectura per a setembre: «Martes con cuento» (autogestionat), Todos los fuegos el fuego, de Julio Cortázar; «Clásicos de Pre-Textos» (coordinat per l’editor Manuel Borrás), Noches rusas, de Vladímir Odóievski; «Ramon Young» (per a joves de 18 a 25 anys, dirigit per Nadia Ciscar), El verano que mi madre tuvo los ojos verdes, de Tatiana Țîbuleac; «El porqué de las cosas sociales» (coordina David Barberà), Postguerra, de Tony Judt; «El club de las próximas lecturas» (modera la revista Détour), Lección de alemán, de Paul Celan, Ingeborg Bachmann i Elfriede Jelinek; «Poesía con Pre-Textos» (coordina Daniel Prasnicki), Mecánica del prodigio, de Lola Mascarell; «Pensar y no caer» (dirigeix Paco Benedito), El amanecer de todo, de David Graeber i David Wengrow; i «Club de lectura japonesa» (modera Paqui González), El libro de la almohada, de Sei Shōnagon.
- Llibreria El Imperio (València): Acull 7 clubs de lectura i aquestes són les obres que comentaran al setembre: «Club Vitamina» (moderat per Paloma Yachachi), La isla de las mujeres del mar, de Lisa See; «Club Imperio» (coordinat per Mamen Monsoriu), Urraca, Urraquita, Urraquitita, de Jaime Riba; «Club Leo», encara sense lectura elegida; «Club Clásicos» (autogestionat), Rayuela, de Julio Cortázar; «Club de Literatura Desatada» (per a adults i joves), Islandia, de Manuel Vilas, amb l’assistència de l’autor; «Club Cozy Reading» (autogestionat), Agatha Raisin y el veterinario cruel, de M.C. Beaton; i «Club Bookcrush» (de narrativa romàntica i fantasia, coordinat per Elena Toledo Girona i Mari Carmen Peris Martínez), ¿En tu siglo o en el mío?, de Laia Tinaut.
Castelló i comarques del Nord
• Castelló Violeta: Organitzat pel Liceu de Dones de Castelló amb l’Ajuntament de Castelló i l’Espai d’Art Contemporani de Castelló per a fomentar la cultura de la igualtat. El coordina Vita Arrufat i porta 7 edicions.
• Lite-rates. Mamíferes de la cultura: Organitza Adona’t, Associació de Dones Nacionalistes Terra. No és un club de lectura, sinó un pòdcast sobre literatura i música en valencià fetes per dones, coordinat per Mònica Camahort. Porta 10 any.
• La Farola (Castelló): Modera M.ª Carmen Castillo Peñarrocha.
• Tragalibros: Club de lectura de la llibreria Argot de Castelló, dirigit per Mª Ángeles Fernández i Aurora Ribes.
• Aula de Debate de Mujeres del Grao de Castelló: Pepa Sancho n’és la coordinadora. És un dels clubs més veterans del Grau.
• Colla Rebombori: El club de lectura està dirigit per Carmen Amorós i Rosa Saura. Des de 1998 editen la Biblioteca Bàsica Castelló. Han publicat 25 títols que regalen durant les Festes de la Magdalena.
• Universitat Jaume I (Grau de Traducció i Interpretació): Club dedicat a obres traduïdes, moderat pels catedràtics Pilar Ezpeleta i Josep Marco Borillo.
• «Lecturas para no olvidar(me)» (Alt Palància): Coordina la dramaturga Mafalda Bellido amb la col·laboració d’Alicia Sellés. Porten dues edicions. El 2026 l’han dedicat a les escriptores espanyoles pioneres. El club ha itinerat per Sogorb, Altura, Viver, Soneja i Navaixes.
Alacant i comarques del Sud
• Institut d’Estudis Catalans / Universitat d’Alacant: Coordinat per l’escriptora Lliris Picó des del 2015, té la seua casa a la Seu Universitària d’Alacant. És un club de lectura en valencià que alterna clàssics, traduccions i novetats, principalment de literatura de proximitat. Pròximament llegiran Els erms, de Carlota Gurt.
• Seu Universitària d’Alacant («Parlem de llibres»): Moderat des de 2023 per Carles Cortés, catedràtic de la UA. En el curs que ara comença analitzaran la traducció al valencià d’Orgull i prejudici, de Jane Austen.
• Tibi (l’Alcoià): Creat el 2025 i dirigit també per Carles Cortés, iniciarà el curs amb Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez.
• Biar (l’Alt Vinalopó): D’obertura recent, està coordinat per Biel Sansano, catedràtic de la UA. Inicia l’activitat amb La merla blanca, de Juli Martínez Amorós.
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