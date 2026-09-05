La máscara tras el ‘like’

En plena polémica por el papel de los influencers, no puede resultar más acertada la publicación de Jabalíes, de Lisa Blumen (Garbuix Books, traducción de Montserrat Terrones). A través de Nina, una joven maquilladora con éxito en redes sociales gracias a su canal de belleza, Blumen desarrolla a modo de thriller una potente reflexión sobre un mundo tan famoso como desconocido.

Gracias a un uso estratégico de una paleta de rosas omnipresente, la autora va esbozando una atmósfera opresiva en la que el glamour de los likes va dejando entrever las grietas de las imágenes reconvertidas en máscaras a golpe de filtro. La vida de Nina se convierte en un simulacro, una representación para ser contada a través de la pantalla del móvil, mientras todo lo que constituye nuestra existencia diaria como seres humanos se va diluyendo para poder crear una convivencia soportable entre una realidad y un mundo digital con fronteras cada vez más difusas. Amistades que se basan en la imagen del selfie compartido, relaciones que se cuantifican por el número de seguidores o espacios de intimidad y privacidad que son escaparates improvisados para poder soportar la presión continua por la publicación.

Blumen consigue trasladar a ese relato de colores cuquis la angustiosa cotidianeidad de la mercantilización y cosificación de la belleza de la mujer, avalada por una masa anónima que deshumaniza el cuerpo en pequeños fragmentos reconvertidos en reels, en ángulos que ocultan a quien se esconde realmente tras la cámara, a esa persona disimulada tras el personaje virtual que permanece invisible ante la vista de millones de ojos. La vida de Nina, aspiracional para sus seguidores, se nos revela desde unas bambalinas que hablan de esas miradas reflejadas, esquivas, que no encuentran respuesta en la frialdad de la pantalla ni en la soledad de una casa reconvertida en plató donde la única compañía es la de un asistente digital.

Frente al simplista discurso del éxito, la metáfora del jabalí perdido que irrumpe en los espacios humanos como una bestia sin sentido resulta especialmente acertada en un ámbito de hipercompetitividad solitaria donde la sensación de alienación total, de alejamiento de una realidad familiar en la que no se comprenden los cambios a nuevas formas de comunicarse y relacionarse de las sociedades contemporáneas o de un entorno sociolaboral donde el machismo y sexismo solo provocan la multiplicación de esa sensación de desprecio continuado. Un escenario digital donde la mujer es cosificada de forma sistemática, donde el acoso ya no es hacia el cuerpo, sino hacia una imagen que deja de ser privada para revelar una extraña máscara: ¿quién es el acosador? ¿el que persigue a la persona o los millones de usuarios anónimos que la miran desde la pantalla del móvil?

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La reflexión sobre esa falsedad erigida sobre la exigencia de la audiencia, que lleva necesariamente a la mentira, a la pérdida de una supuesta libertad que no es más que la lógica capitalista esgrimida por el patrocinador de turno, obliga a una lectura reposada y necesariamente crítica de la construcción que hacemos en nuestro día a día de las redes sociales, de cómo sustituimos nuestras interacciones por simulaciones de comunicación, pero totalmente deshumanizadas, reconstruidas por inteligencias artificiales a la búsqueda de la belleza más aceptable y likeable. Entre las viñetas de rosa asfixiante, el antifaz de la evasión digital cae para recordarnos que todos esos brillos, emojis y stickers no son más que decoraciones que camuflan el eufemismo de una jaula que nos atrapa sin remisión posible.