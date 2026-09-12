Batallar después de la muerte

Por curtido que seas ante todo tipo de barbaries y concienciado sobre el habitual tráfico de personas y menores con fines de explotación sexual, es imposible avanzar en las memorias de Virginia Roberts Giuffre (1983-2025) sin sentir el frío del sufrimiento mortífero, con la autolisis de la protagonista hace poco más de un año y con el capítulo social no resuelto sobre el infinito poder del dinero contra los derechos humanos; observando que el fin último de la autora se resume siempre en un acto: «ayudar», stricto sensu, a otras víctimas.

Todo ello no resta brutalidad al relato y su crudeza sin tapujos te recuerda las andanzas de Justine o Juliette, sometidas a la pluma implacable del Marqués de Sade, y jamás plantea su escritura como el testamento de una suicida, aunque se cuidó bastante sobre su publicación al margen de cuanto pudiera acontecerle, pues carece del mero interés testimonial y anhela provocar acción, según reza el subtítulo del libro (en versión inglesa o castellana): «Mi historia de supervivencia y lucha por la justicia».

En junio inicié la lectura de la principal denunciante en el caso contra Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, un suceso que cambió la mirada del mundo sobre los usos obscuros del poder y las víctimas provocadas; en abril del año anterior Giuffre puso fin a su vida, pero no sin dejarnos el recuerdo de una cruel infancia hasta caer, ya adolescente, bajo una red de explotación sexual de menores por parte de ricos y poderosos personajes, si bien a los 19 años logró escapar y reiniciar su vida hasta convertirse, con más víctimas, en denunciante legal.

Nada más morir la obra fue editada y obtuvo el elogio unánime de la prensa anglosajona -como recoge la editorial en contraportada- y ahora, con traducción de Gemma Deza Guil, llega a España en un caluroso verano sin mucho ruido, incluyendo también la edición (fuera de paginación) ocho páginas con una docena de fotografías en color con sus correspondientes pies explicativos, y una dedicatoria previa: «A mis hermanas supervivientes y a cualquiera que haya sufrido abusos sexuales».

La chica de nadie no es sólo ese relato de dominación, sino una puesta en valor de su reconstrucción personal, que incluyó un matrimonio y tres hijos (finalmente roto antes de su autolisis), pero sobre todo una labor como activista y defensora de perjudicados por la trata; así, en 2015, fundó la organización SOAR (Speak Out, Act, Reclaim) para dar refugio a las afectadas por esclavitud sexual -al final del libro se proporcionan direcciones actuales-, planeando y elaborando estas memorias como manera de lucha contra la injusticia cara al futuro.

El testimonio de Virginia Roberts Giuffre va precedido por una nota de siete páginas de la «colaboradora» (sic) Amy Wallace, firmada en agosto de 2025 tras fallecer la autora, seguida de la Introducción de la propia Virginia; luego el libro se divide en cuatro partes bien definidas de un centenar de páginas cada una: Hija, Prisionera, Superviviente y Guerrera, pormenorizadas en un total de 38 capítulos que aligeran el relato de hechos tan complejos como desagradables, pues están narrados con un tono periodístico neutro -no neutral- que los hace digeribles.

Wallace explica el porqué de la publicación tras el suicidio y la elaboración previa, con todo el proceso de corroboración documental y personal que siguió, mientras la propia Giuffre en el capítulo final, que lleva igual título que el libro, destaca su pretensión de «desestigmatizar» y «pasar a la acción», pues casos como el de Epstein no son aislados. En otro capítulo nos cuenta lo que sintió tras el suicidio del magnate-depredador en 2019, encarcelado, con unos pasajes que a nadie dejarán indiferente por su complejidad humana.

Tampoco evita anécdotas graciosas, como las manifestaciones antimonárquicas en Gran Bretaña donde vio pancartas que rezaban «dios salve a Virginia», sin que le hagan olvidar nombres que no se atreve a dar («el exprimer ministro») o cuando confiesa, en primera persona: desde 2011 todo «ha sido sumamente doloroso y extenuante». Considera importante eliminar las leyes de prescripción y pregunta: ¿dónde están las cintas de video que el FBI confiscó en las casas de Epstein?, añadiendo: si la obra sirve para avanzar un pasito, habrá logrado su objetivo.

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