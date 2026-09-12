Una detectiva per a la València actual
Carme Cardona presenta en ‘Les síl·labes del teu nom’, guanyadora del Premi Ciutat d’Alzira 2025, una reflexió sobre les identitats, la llibertat i els mecanismes ocults de la societat
Daniel P. Grau
La veritat és que la nostra literatura té una certa tradició de novel·la negra, novel·la policíaca o novel·la de lladres i serenos; deixo en mans d’Àlex Martín Escribà, especialista en la matèria, la tria de l’etiqueta més pertinent. Potser no tan intensa com ara l’anglesa, la francesa o la nòrdica, però sí amb autors i obres que assoleixen una alta qualitat. En l’impuls i la consolidació del gènere, hi va tenir molt a veure, sens dubte, la col·lecció La Cua de Palla, d’Edicions 62, dirigida inicialment per Manuel de Pedrolo, amb traduccions d’autors essencials com ara Dashiell Hammett, Georges Simenon, Patricia Highsmith o John Le Carré i, també, l’aparició d’alguns títols catalans, de Pedrolo mateix, per exemple. Si en voleu saber més, teniu a l’abast el magnífic assaig de Jordi Canal i Àlex Martín La Cua de Palla, retrat en groc i negre (Alrevés, 2011).També hi ha el gran referent de Rafael Tasis i, més a prop en el temps i en l’espai, les primeres obres del sedavienc Ferran Torrent, amb el seu mític Butxana.
Tenim, així mateix, una bona fornada d’escriptors joves que conreen amb rigor el gènere. Entre aquests, hi ha Carme Cardona Bartual, que ja ens va oferir una mena de thriller psicològic en La nova mestra —Premi Soler i Estruch de Castelló en el LXVI Certament Literari Castellum Ripae l’any 2022 (Bullent, 2023)—: hauria de preguntar a Martín si el thriller psicològic forma part del gènere negre, però tampoc no en vull abusar. El que indubtablement hi entra de ple és la seva darrera novel·la, Les síl·labes del teu nom, amb la qual ha obtingut el XXXVII Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira 2025 i, també, el Premi a Millor Novel·la VLCNegra 2026.
El punt de partida és l’estrany encàrrec que rep la detectiva privada Lola Desco, que treballa en l’agència d’Àngel Custodi, de València: Daniela Col·lodi vol que investiguin la mort d’una amiga, Isabel Serra. La peculiaritat és que en teoria es tracta d’un cas tancat, pel qual Rodrigo Muñoz Requejo, el Monstre de la Pea, ha complert condemna, fins que ha mort a la presó. El que Desco es troba va molt més enllà d’un simple assassinat. Hi ha gent amb molt de poder —empresaris, polítics…—, societats secretes —trobo brillant la utilització que fa Cardona d’un llibre perdut de Santiago Ramón y Cajal sobre espiritisme; i no en dic res més, que no vull revelar elements de la trama—, prostitució…
El nivell de detall en la descripció dels personatges, plens de matisos, fa que, amb les seves contradiccions, esdevinguin del tot creïbles. Molts són polièdrics —tots ho som, en certa manera—, tenen vides ocultes, enormement complicades, complexes relacions familiars, passats o presents foscos i somnis d’un futur senzill i plàcid, que sovint acaben truncats. També els espais se’ns presenten amb una gran concreció, fins al punt que em sembla que podríem agafar la novel·la i localitzar els llocs per on transcorre l’acció: caminant per València i pels pobles de diferents comarques —el Camp de Túria, les Riberes del Xúquer…— o, si no teniu ganes de sortir de casa, amb el Google Maps. Hi ha també, com a rerefons, una defensa de la diversitat d’identitat sexual, de les llibertats que hem anat assolint com a societat contra les quals lluiten alguns poders fàctics, i, en l’àmbit local, una mirada crítica sobre la València contemporània.
Com en tota bona novel·la del gènere, Cardona controla perfectament les dosis d’informació i d’intriga, amb misteri, bon ritme i intel·ligència narrativa: sap cloure cada capítol en el moment precís perquè vulguem llegir el següent. A més a més, els diàlegs estan molt ben treballats i s’incorporen a la narració amb gran naturalitat, per oferir-nos un conjunt extremadament atractiu.
Si bé podríem veure La nova mestra com un bon exercici d’aprenentatge, una novel·la molt llegible, entretinguda, amb una trama ben ordida, però amb petits detalls tècnics que calia polir, en Les síl·labes del teu nom hi ha un gran salt de qualitat que em permet afirmar que Cardona ha esdevingut ja una de les veus consolidades del gènere. Personalment, m’atreviria a suggerir-li que Lola Desco i la gent de l’Agència Àngel Custodi poden ser una bona colla de personatges sobre els quals bastir una sèrie: i ja sabem que les sèries fascinen els lectors de novel·la negra. Espero que em faci cas. Jo n’estaré esperant nous lliuraments.
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