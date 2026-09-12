La memoria que se aparece

Recuerdo el corral casi oculto entre la mata baja de la Peña el Cuervo. Buscaba, con Joaquín y Miguel, un sitio donde días después su familia pondría a volar las cenizas de Vicente Jorge. Por aquellas trochas le gustaba andar desde que era un adolescente hasta el día en que se murió sin que fuera viejo ni nada. Un paseo de libro de aventuras, de ruinas que antes fueron refugio de cabras y burros lentos que espantaban conejos a su paso, de huellas que eran como huesos secos resistentes a las lluvias que venían cuando tocaba y no como ahora, que llegan sin que nadie las llame y con el gesto desabrido de una venganza anunciada.

El grito de las piedras

A veces los libros te llevan a otro tiempo que, si esos libros son buenos y no una estafa, será como si fueran estos de ahora. El pasado es eso: una engañifa si no lo mezclas con las peripecias del presente. En muchas ocasiones será la nostalgia la que abarate lo que pasó de verdad y lo convierta en una mala copia con la firma deshumanizada del cinismo. Hace unos años -soy torpe para encontrar fechas y cosas parecidas- cayó en mis manos Chicas muertas. Y como se dice ahora: flipé. No conocía nada de su autora: Selva Almada, argentina de Entre Ríos. Pocos días después mi amigo Gustavo Germano, también argentino y uno de los mejores fotógrafos del mundo mundial, me dijo que conocía a la escritora. Y me habló maravillas de ella. De ella y de lo que escribía.

Lo que dice Gustavo, en el devocionario de mis nada fáciles aceptaciones, va a misa. Por eso cuando, en plena explosión de este calorazo que niegan los nuevos fascismos, encontré en una librería Una casa sola la metí en la mochila previo paso por caja y aquí estoy. Con esa novela que es como un monumento a la memoria de los sitios más que a la memoria de la gente. También de la gente, sí, pero sobre todo un monumento a la memoria que nos dejan los sitios aunque muchas veces estén en ruinas. O cerca de convertirse en ruinas. Como los corrales para cabras en Gestalgar, mi pueblo de los montes.

Desapareció la familia de los Lucero y al mismo tiempo -o antes, porque los tiempos se superponen como en las grandes novelas- el tirano fue sustituido por otro tirano, que es lo que suele suceder cuando los tiempos no son buenos para la lírica libertaria ni otras parecidas. Claro que están la resistencia entre las sombras, las voces del bosque, el grito que levanta las piedras y se va construyendo con ellas la casa que nunca será una casa sola porque siempre habrá alguien que entra y sale, que busca y no encuentra, que se pone a escarbar inútilmente en los rincones por donde a lo mejor escaparon los Lucero con el amor de la Lorena y los críos a cuestas. O los desaparecieron, que tampoco sería nada extraño en aquellos tiempos de milicos que siguen armando guerras de las que se regresa igual que el Cortito regresó de las Malvinas: hecho un miserable «despojo». Cuando la búsqueda -incluso la que se resiste al cansancio y a la decepción- resulta infructuosa, «la memoria se aparece», como escribe Esther López Barceló en su excelente ensayo El arte de invocar la memoria, donde habla de las malditas fosas que siguen llenando las cunetas y los cementerios en este país nuestro tan desmemoriado.

El flipe en las tripas

La casa que resiste al paso de los años. Que sabe que se va cayendo poco a poco pero sigue acogiendo a quien llega y a quien se va, a quien entra con violencia de pistolas y uniformes y a quien salió huyendo con el camuflaje de la lluvia, a las gallinas y a los perros que picotean y ladran cuando se dejan ver entre la oscuridad de la noche los asesinos de sueños. Se habla la casa a sí misma y habla de quienes la habitan a través de los tiempos. Y le gusta contar de esos habitantes y de cómo aparecen de repente, no de poco a poco, con la lentitud de las tortugas. Lo que escribía Pierre Michon en Los dos Beume: «Sólo me importan las apariciones». Así la casa, el diálogo consigo misma y con sus muchas veces sorprendentes, inadvertidos ocupantes.

Y es que «una casa sola no tiene gran novedad», nos dice Selva Almada en ese diálogo construido a la manera única y magistral de una escritora deslumbrante. Una casa sola -y sobre todo muda- no es nada, como nos decía César Vallejo: sería -me invento yo- como el piso piloto en una urbanización pija llena de cámaras y guardias con músculos entrenados en gimnasios del odio medio nazis. O del todo.

Escribe Selva Almada como se habla a sí misma la casa que a ratos es refugio y a ratos intemperie. Y seguimos sus pasos y nos detenemos en las huellas que dejan la bestia armada hasta los dientes y las que al final -picoteos, saltitos y ladridos- se quedarán a nuestro lado para todas las vidas que viva la casa, la que habitaron los Lucero y su desaparición y las muertes violentas del tirano y las búsquedas de lo que queda de la familia para ver quién y dónde los desapareció, la que finalmente se mantendrá en pie a golpe de recuerdos, de sentirse refugio -no hielo al raso- de una memoria invencible. Lo que se dice ella misma cuando ya todos sean fantasmas huidos a los bosques, o como grumos de ceniza igual que en las trochas de la Peña el Cuervo no hace tantos años. Lo que se dice la casa cuando ya todo está a punto del derrumbe: «Sigo en pie como esas viejas muy viejas; de pura empecinada nomás». O no menos.

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El flipe en las tripas. Como en aquella lectura rabiosamente luminosa de Chicas muertas. Ahora Una casa sola. Una casa que nunca estará sola porque estaremos ustedes, yo y nuestras lecturas con ella. Antes, durante y después del derrumbe. Con ella estaremos. Con ella.