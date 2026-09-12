La portada de nuestra vida

La tienda estaba muy cerca del instituto donde yo estudiaba. En su interior acababan de instalar unas cabinas de cristal donde se podía escuchar con cascos los vinilos antes de comprarlos, o no. Para Pontevedra eso era lo nunca visto. El centro del escaparate lo ocupaba un álbum histórico. Y allí estaban: ella con un abrigo precioso verde abeto y el pelo suelto. Él con sus vaqueros y una chaquetilla fina de ante, caminando abrazados por Jones Street, adonde acababan de mudarse. Las manos en los bolsillos, la cara de frío polar, la calle nevada, el aire casual, espontáneo, sin posado. The Freewheelin´. Seguramente la portada musical más recordada de toda la historia.

Se habían conocido durante un concierto folk en la iglesia Riverside, de Nueva York, al norte d Manhattan. Ella se llamaba Suze Rotolo, tenía apenas diecisiete años. Él, veinte. Fue amor a primera vista. De esos encuentros que te cambian la vida. A él desde luego lo vino Dios a ver. Dylan era un veinteañero tímido de Minessota, de clase media judía, intenso, con un encanto especial que aún no sabía que tenía y un poco mentiroso. Le gustaba inventarse algunas cosas sobre su pasado y ocultaba su verdadero apellido, Zimmerman.

Ella venía de otra orilla. De una familia de inmigrantes italianos de Brooklyn. Hija de un activista sindical. Creció en un entorno muy concienciado políticamente. Su madre trabajaba en un periódico izquierdista. En su casa se hablaba con admiración del Che Guevara y de Castro, de Martin Luther King… Una chica de cuna guerrera. Lo que en el argot de la época se llamaba «a red-diaper baby». Literalmente, una bebé de pañal rojo.

En el aspecto cultural también le daba sopas con honda a nuestro héroe pese a ser tres años más joven. Había leído a Shakespeare, a Lord Byron, a Bertolt Brecht, a los poetas beats. Conocía a los pintores del Renacimiento, a los maestros flamencos, a Cezzane… Una tarde lo llevó de la mano a ver el Guernica de Picasso al MOMA. Otras veces iban a salas de arte y ensayo a ver películas francesas de la Nouvelle Vague, como Los 400 golpes.

Él, claro, no se lo podía creer… «Desde el primer momento no pude apartar los ojos de ella», escribió sobre el primer encuentro en sus propias memorias, Chronicles. No era la primera vez que se enamoraba. Pero sí la primera mujer que le tomó la medida. «Conocerla fue como introducirme en un cuento de Las mil y una noches». Justo lo que necesitaba. La lámpara de Aladino hizo salir al genio.

Se liaron la manta a la cabeza y se fueron a vivir juntos a un apartamento diminuto del Greenwich village, que sale en la portada del disco. A la familia de ella por muy contracultural que fuera, la decisión no le hizo ninguna gracia. Era sólo una cría, pero se salió con la suya. Tomaban cervezas, se reían, se hacían fotos, quedaban con amigos, él se pasaba las noches en vela escribiendo las letras de las canciones para enseñárselas por la mañana con el café del desayuno. Solían acudir a la sala de conciertos Gerde’s Folk City. Dylan apoyaba con arreglos de armónica a otros artistas. A veces tocaba a dúo con el cantante de folk Mark Spoelstra. Ella le animó a escribir sus propias canciones en lugar de versionar a otros autores. También asistían a reuniones del congreso contra la segregación racial y participaban en marchas contra las armas nucleares y por los derechos civiles. Puros años sesenta. Él absorbió aquel magma que estaba en el aire por todos sus poros. Para eso era un genio. De ahí saldrían algunas de sus composiciones estelares como Blowin´in the Wind o A Hard Rain´s a-Gonna Fall.

Y entonces su fama empezó a subir por encima del Empire State Building. Todo cambió a partir de un artículo en el New York Times y su posterior contrato con Columbia Records. Su leyenda como icono global estaba a punto de traspasar las fronteras del mundo.

Ese momento no fue fácil. Nunca lo es. Lidiar con los cantos de sirena, los séquitos de fans… Dylan estaba cambiando según crecía su leyenda. El mundo del rock era un club de chicos. Las mujeres no contaban. No pasaban de ser musas, novias o acompañantes. Ella no encajaba del todo en el ambiente. Pero seguían enamorados, desayunando café con canciones.

Hasta que un día ocurrió algo. Algo no planificado. Un pequeño error de cálculo.

Lo que sucedió fue que ella se quedó embarazada. Y aunque él se mostró dispuesto a casarse, a ella no le pareció una propuesta lo bastante entusiasta. Además no quería ser un obstáculo en su carrera. Tampoco ayudó el rumor de la aventura de Dylan con Joan Báez, otro astro en pleno despegue. La cosa se solucionó con un aborto clandestino y traumático.

La familia de Suze Rotolo, que nunca había visto a Dylan con buenos ojos, aprovechó la ocasión para mandarla de viaje a Italia. La matricularon en un curso de Arte en la Universidad de Perugia. Querían quitárselo de la cabeza como fuera. Él, desesperado, reaccionó con las únicas armas que tenía a su alcance como un león de las montañas. Compuso entonces Tomorrow Is a Long Time o Don´t Think Twice, it´s All Right.

Volvieron a verse después de su regreso. Ella seguramente le trajo como regalo unas botas de cuero español tal como él le había pedido en la canción Boots of Spanish Leather. Era un chica que cumplía sus promesas. Pero ya nada volvió a ser lo mismo.

Después cada uno siguió la vida por su lado. Ella eligió estar al margen de los focos y dejar atrás su pasado con Dylan hasta que llegó a esa edad de sentarse a recordar delante de una máquina de escribir. Lo cuenta en un libro titulado En el camino con Bob Dylan, publicado por la editorial valenciana Barlin, que el escritor Alfons Cervera reseñó en su momento en estas páginas con su habitual maestría.

El libro es una rara avis en el género porque, lejos de ajustar cuentas o pasar facturas, como es tan habitual en estos tiempos victimistas, cuenta con una elegancia y una delicadeza exquisita cómo vivió una de las épocas más tumultuosas y apasionantes de Estados Unidos al lado de uno de los mayores mitos musicales de todos los tiempos.

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Una historia maravillosa que demuestra que el amor es eterno mientras dura. Pero, aún así, a veces -sólo algunas veces- el recuerdo se puede salvar como refugio contra las tormentas. Ellos de algún modo, cada uno a su manera, supieron preservar aquel lugar del pasado en Jones Street donde siempre seguirán teniendo veinte años, cuando aún no habían perdido nada importante, y caminaban abrazados por una calle nevada en la portada del disco más inolvidable de nuestras vidas.