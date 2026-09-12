Renacer con Virgilio

Creíamos que poco quedaba por decir sobre Virgilio, pero nos equivocábamos: un autor clásico es un autor inagotable que siempre tiene cosas nuevas y eternas que decir y que por ello siempre nos las dice. Hermann Broch, detenido por la Gestapo en Alt-Ausse, concibió una gran novela: La muerte de Virgilio, publicada en 1945 simultáneamente en inglés y alemán y en la que amplió el territorio del género, al introducir un lirismo que ha sido definido como delirante y que le permitió reflexionar sobre las cuestiones artísticas y filosóficas más diversas, al mostrar en un juego de espejos la similitud histórica entre dos tiempos históricos aparentemente muy distintos.

Antón Alvar Ezquerra ha escrito un libro difícilmente clasificable según la teoría de los géneros, pero que constituye un logro literario precisamente por su lirismo y singularidad. Mucho menos abstracto que Broch y bastante más próximo a una realidad histórica que conoce de primera mano y a fondo, despliega un análisis introspectivo mediante una técnica narrativa muy bien articulada a través de tres voces (la del propio Alvar, la de Virgilio y la de Eneas) en una perspectiva y combinación homodiegética, como indica en su excelente prólogo el latinista Vicente Cristóbal. Este es —creo— uno de sus máximos aciertos, porque gracias a él se anula el riesgo de que un exceso de erudición restara al relato toda su necesaria agilidad fichteana. Antón Alvar cambia continuamente de asentamiento y perspectiva e introduce así un punto de vista siempre nuevo: parte de una descripción del lugar en que se sitúa la acción, Bríndisi, para a continuación enfocar una serie de figuras reales e históricas que, por muy distintos motivos, van a darse cita allí y pone en boca del autor de la Eneida lo que es un interesantísimo y brillante monólogo interior sobre la Arcadia, que, según le hace decir, «no es un lugar sino una idea en la que puede guarecerse un alma abatida».

Así es el propio Virgilio quien nos narra su interés por Teócrito y el influjo de éste en la composición de sus Bucólicas. Lo sitúa, pues, en el momento en que está a punto de iniciar un viaje hacia Oriente que otros muchos antes que él ya han hecho (Julio César, Ático, Cicerón, Catulo, Augusto) y es muy consciente de que «Nadie regresa siendo el mismo que al partir». Lo anima el deseo de comprender Oriente para entender Occidente, porque sabe que, aunque nunca ha estado en Oriente, Oriente sí ha estado dentro de él. Realiza un periplo mental por la historia de la poesía romana anterior a él y enumera los recursos de otros que ha tomado en préstamo, y explica por qué Eneas es el héroe que puede servir de ejemplo al mundo. Anquises representa el pasado; Eneas, el presente; y Julo Ascanio, el futuro. La epopeya lírica que la Eneida es, recoge situaciones trágicas magistralmente expuestas aquí, donde Antón Alvar va desgranando lo mucho que sabe y es también capaz de transmitir, emocionándonos con su propio decir y sentir, que acaban siendo por completo los nuestros. Lección de historia y de literatura a la vez, introducción a Virgilio y a su época, a su pensamiento y a su obra, este libro es pero que muchísimo más que eso: es una atinada reflexión sobre un tiempo confuso como el nuestro y también una posible y hermosa solución, en la que el humanismo de su autor se funde con la pietas de Virgilio, proponiendo una imagen exacta tanto de un momento concreto de la historia antigua como un horizonte de esperanza para la literatura moderna. Volver al padre de Occidente es encontrar una vía hacia la posibilidad de renacer. La Eneida contiene un sistema de correspondencias que entrevemos y descubrimos en su simétrico sistema referencial. Antón Alvar no quiere ofrecernos una visión filológica —aunque se asienta sólidamente en ella— sino una verdad universal, y hay que reconocer que lo logra. Pocos libros trasminan más ilusión y conocimiento que éste. Pocos libros nos han emocionado y hecho disfrutar más.