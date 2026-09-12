Toni Mollà, sociolingüista i assagista: «Netflix o Gemini són més importants que l’escola per al futur de la llengua»
L'autor, que presenta dilluns en València 'Les llengües de demà' (Bromera), afirma que «el futur de la llengua està vinculat a un nou model productiu i unes indústries culturals»
«L’aforisme és un assaig. Un tuit és una pintada a la porta d’un vàter», diu amb vehemència. Les respostes de Toni Mollà (Meliana, 1957) solen acabar en racons sorprenents. Un poc com l’assaig, el gènere que reivindica, prou més que un estudi acadèmic: una reflexió que comença en un lloc i ja veurem on acaba i per quines branques es perd pel camí. Això podriem dir de Les llengües de demà (Bromera), el seu últim llibre, que presenta dilluns 14 a València, al Centre Octubre. A ell li agradaria estar ara al Preservation Hall, però som a La Nau, sota l’ombra de Lluís Vives, el perseguit i fugit, veus per on. O millor, voldria estar en el Dizzy Club de Nova York, un dels temples del jazz, que utilitza com a metàfora per explicar la seua idea sobre el futur de la llengua, la nostra, clar. «El Dizzy està en un pis alt de Manhattan i, quan comença l’actuació, obrin les cortines i el decorat darrere és el Central Park. És una gran metàfora. El jazz, que havia eixit de baix, ha arribat dat. És la riproposta del jazz. Jo, a l’estil de Vicent Torrent, propose una riproposta, no solament de la cançó, sinó de la cultura, més enllà d’unes arrels contaminades, mítiques i finalment nostàlgiques».
«Una mena de testament sociolingüístic provisional». Això diu del llibre. Ha dit el que havia de dir?
Crec que sí. He fugit de l’anecdotari i el llibre és el que pense després de molts anys. De fet, vaig pensar molt de deixar-ho córrer perque el tema em cansa i està molt viciat.
Està cansat del tema de la llengua i el seu futur?
Si. Sempre estem igual. He intentat obrir el focus i dir que s’ha d’enfocar d’una altra manera. Tot Cristo parla d’una sèrie de mites i paraules i no hi ha manera de trencar el cercle viciós.
Mites com la normalització lingüística?
No sabem el que significa. O substitució, conflicte lingüístic o autoodi. Tracte d’obrir el compàs i resituar el debat de les llengües, no solament de la nostra.
De què depèn el futur de les llengües i, per tant, del valencià?
De les condicions d’existència de la comunitat lingüística concreta.
Mercat econòmic i cultura?
És algo més. He intentat fer un patró de factors, que són geogràfics, socioculturals, econòmics, polítics i tecnològics. Quins són els més importants? Cap, sinó les relacions que s’estableixen entre ells. En aquest moment és sobretot la relació entre els factors econòmics i la tecnologia. Els altres s’han d’estudiar, clar. És a dir, en una ciutat com València, la geografia o la morfologia ha canviat:els barris que havien mantingut la llengua ara són ocupats pel turisme.
Eixe canvi de model de ciutat té més efectes sobre el conjunt de la llengua que altres qüestions com la immigració?
En este moment n’hi ha entre 3 i 4 milions de catalanoparlants que no són d’origen català i per tant, la massa crítica del mercat ha augmentat gràcies a la immigració i, per tant, això és bo per a la creació d’un mercat. Però el model immigratori no té ara les mateixes característiques, és molt més complex. Els mecanismes d’integració també són diferents. I si damunt fem ciutats mosaics, com en el món anglosaxó, farem guetos. Aquest és el debat. Per això, en un llibre anterior reivindicava una política lingüística i cultural socialdemòcrata. Però no estic segur que els socialdemòcrates actuals tinguen això en previsió. La prova és que quan van fer la nova televisió valenciana va ser un model neoliberal, privatitzat i sense múscul econòmic.
«Hem confiat massa en la política, que s’ha reduït a la governança. Sense valor utòpic, no val per a res»
Vol dir que hem confiat massa en la política per a solucionar problemes de tots?
Hem confiat massa en la política en general. Sóc un gran defensor de la societat civil, que són les associacions voluntàries no subvencionades i el món del mercat. Això ha de funcionar al marge de la política, que ha de ser un regulador, però no pot intervindre, com fa, excessivament. Les societats decents són aquelles en què el ciutadà pot funcionar bé sense necessitat de l’ajuda de la política. Dit això, en aquesta societat els que no tenien poder (econòmic, de religió, cultural) no tenien més remei que confiar en la política, perquè és el poder dels que no tenim uns altres. No seré jo el que jugarà al populisme i l’abstencionisme. Però la política s’ha reduït a la pura governança. Una política desproveïda del valor utòpic no val per a res i és una porta oberta a l’extrema dreta.
50 anys de democràcia i el que no ha canviat és l’hegemonia del castellà. Cal acceptar una posició de subordinació i des d’eixa realitat plantejar mesures?
Si hem de fer una política lingüística, s’ha de partir de que som un poble bilingüe social, però també ho són els països nòrdics, on tots parlen anglès i no hi ha conflicte. Per què? Perquè les funcions lingüístiques estan clares i tota la indústria cultural funciona en les llengües respectives, en noruec, danès i fins i tot islandès. Només cal pegar un passeig per les plataformes audiovisuals.
Aleshores, el que faltaria ací és apostar per un mercat cultural i audiovisual en llengua pròpia?
Totalment. Quan Catalunya anava a crear una conselleria de la Llengua, vaig dir que millor una de les indústries culturals. També li ho vaig dir a un alt càrrec del Botànic amb poc d’èxit. Va per ahí: enfortir les indústries que ara diuen creatives. Si volem modernitzar la llengua i fixar el territori, la població creativa, hem de demanar un model productiu que permeta això. Si no, la nostra gent s’anirà. El tema de la llengua ací ha d’estar vinculat a un nou model productiu.
Aleshores, és més important Netflix que l’escola?
Sí, per descomptat, o Gemini. Amb tot el meu respecte al Tio Canya i Vicent Torrent, Gemini o Siri i en general les indústries culturals importen més.
Però no és il·lusori pensar després d’aquests 50 anys en un mercat editorial i audiovisual compartit amb Catalunya i les Illes?
És que això és imprescindible.
Però és una utopia.
No. Josep Piera o Joan Francesc Mira han venut més en Catalunya que ací perquè eren bons. O Martí Domínguez, que considere el gran escriptor d’este moment. O Benesiu o Baixauli, grandíssims escriptors que tenen una acceptació de mercat molt alta.
«Els partits han fet moltes cases de la cultura, però no hi ha un corredor mediterrani cultural»
No és fàcil trobar llibres valencians, o d’editorials valencians, en llibreries de Barcelona.
Però això és un fallo del mercat, perquè tenim impressors i editors, i diaris que fan la promoció, però el que no hi ha és el corredor mediterrani cultural. Els partits polítics han fet des de l’època de Lerma moltes cases de cultura i moltes institucions culturals, però la política cultural no és això, sinó donar-li contingut. Si no recorde mal, la pel·lícula més vista de Canal 9 va ser Oficial i cavaller i no va haver problema amb la llengua. I en À Punt, la major audiència ha sigut La mort de Guillem, que era una coproducció de les tres televisions. Per tant, el funcionament del mercat audiovisual i literari depèn de la qualitat de l’oferta i dels mecanismes de distribució i promoció, com qualsevol altra mercaderia.
Aleshores, quan es parla que el valencià del futur és el valencià del poble, de què estem parlant?
Eixe debat és estèril i molt ridícul. Amb tot el meu respecte, perquè tinc amics en la universitat i l’Acadèmia, es dediquen a l’etnografia lingüística, a l’excavació a la recerca de la parauleta. Tot això té molt poc a veure amb la política lingüística.
No espera entrar algun dia en l’Acadèmia?
No, de cap manera. No sóc lingüista, no sé d’això.
És sociolingüista, que també és una figura important.
Això de l’Acadèmia té unes dinàmiques pròpies. La política lingüística té a veure amb l’economia, la tecnologia, la geografia. Que les acadèmies visquen per molts anys amb salut i amb pau.
El valencià últimament s'ha infantilitzat molt. Sembla que siga una cosa de xiquets o d''abuelos'
Diu en el llibre que el factor d’èxit de les llengües minoritzades és quan estan vinculades als corrents més moderns i dinàmics. Això està passant ara i ací?
Tot això s’ha trencat ací. És una de les coses que més m’incomoda personalment i de les que més em va fer dubtar si escriure aquest llibre, perquè el valencià últimament s’ha infantilitzat molt. Sembla que siga una cosa de xiquets o d’abuelos, els dos sectors improductius de la societat. I sembla que se l’hagen apropiat alguns sectors que dic (amb perdó) de la tomata, pimentó i tonyina. No és una bona política: porta directament al folklore. El problema dels moviments socials, lingüístics i no lingüístics, és la connexió amb les avantguardes, que són les que estiren i fan canviar la societat.
I això ha passat ací en algún moment?
Crec que n’hi ha dos moments molt importants. Un en la transició política, quan la llengua es va vincular a tot un moviment de pintors, escriptors, periodistes, cantants. I eixe món es veia com un referent. L’altre és quan la llengua es vincula als moviments de renovació pedagògica.
I ara, què hi ha?
Quan arriba la segona revolució, la tecnològica, ens hem quedat amb el cul a l’aire, tot i que un dels punts forts del català, malgrat això, és la presència digital. Els joves actius no estan en debats lingüístics, estan en altres, com l’ordenació territorial, les expressions artístiques, les global cities.
Com explica aleshores els èxits de Zoo o La Fúmiga, que són referents ací i fora?
Hi ha un moment en què l’Institut Ramon Llull, del qual no hem format part mai, malgrat el Botànic, fa una política de promoció de la cultura catalana en general arreu del món, i Obrint Pas pot anar al Japó o a Califòrnia i triomfa. I darrere d’aquesta política pública van tota una sèrie d’èxits. Per tant, torne: la llengua no és un problema quan ofereixes allò que hi ha un nínxol de mercat que demana. No depèn només de la qualitat. Els cantants ho han fet molt bé.
Nacionalisme? 'Me lo estoy dejando'. Perquè no sé què significa
Diu que estem en «una cruïlla històrica excepcional en què el món conegut es dissol i se’n conforma un de diferent en què tot fa preveure que molts idiomes perdran part dels seus usos i potser desapareixeran». No és presentisme, és realisme?
Això està passant. Moltes comunitats lingüístiques estan en un estat residual i no pinten res en el món modern: serveixen per a la comunicació familiar i poc més. És el que vull dir quan parle de desaparèixer. No depen de lleialtat individual o d’un discurs lligat a una certa idea de nacionalisme més o menys romàntic.
I vosté com va de nacionalisme?
Me lo estoy dejando. Perquè no sé què significa. Si és la tomata, pimentó i tonyina, no m’interessa. Si és tots els dies tocant la dolçaina, m’agrada més el contrabaix, però això són gustos individuals.
No hi ha nostàlgia en la seua proposta.
La gran trampa reaccionària, i no solament de qüestions lingüístiques, és la nostàlgia. El brexit és fill de la nostàlgia i mira com els ha anat.
«Fa temps que no entenc res del País Valencià, però això és un problema meu»
No té por al futur en la qüestió de la llengua.
Ni por ni res. Com era allò? Yesterday is gone. Tomorrow is forever. Era de Dolly Parton?
Enten el País Valencià?
Fa temps que no entenc res. Però això és un problema meu. A una de les persones que millor ha interpretat el país, com Joan Fuster, que va estar deu anys mort abans de morir, li vaig preguntar «Per què t’has mort?» «Per al que s’ha de veure», va contestar.
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