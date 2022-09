¿Cuántas catedrales has visitado y admirado? ¿Cuántos elementos arquitectónicos o escultóricos has contemplado en ellas? ¿Cuántas cosas te han encantado pero luego no aciertas a transmitir correctamente a la vuelta de tus viajes porque no sabes cómo describirlas o, a veces, incluso ni siquiera sabes cómo se llaman con exactitud? Por ejemplo: ¿sabes cómo se le llama al asiento de un coro? ¿No conoces la palabra? Pues no te preocupes porque no eres el único. Son muchas las cosas que desconocemos, aunque nunca es tarde para descubrirlas.

