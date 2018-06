Ana Ramón Rubio: "El sector audiovisual es sinónimo de trabajo en equipo"

Ana Ramón Rubio recogió el Premio Levante-EMV/Prensa Ibérica en la categoría de Producción Audiovisual de las manos de Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica. El galardón, patrocinado por Hospitales IMED, reconoció la labor pionera de la guionista y cineasta, una de las profesionales con mayor proyección en el sector audiovisual valenciano. «Es un honor recibir el Premio Levante-EMV/Prensa Ibérica, y más viendo que este año va de mujeres», aseguró la cineasta, quien confesó estar algo «nerviosa» al subir al escenario del Palau de la Música.

«El sector audiovisual es sinónimo de trabajo en equipo. Yo no estaría aquí hoy si no fuera por la gente loca que me ha seguido en mis proyectos, que me ha apoyado y que ha confiado en mí», señaló Ramón Rubio visiblemente emocionada. A continuación enumeró algunos de los nombres de las personas que le han acompañado durante su carrera. «Quiero pasarme la vida trabajando con ellos», aseguró.

Ana Ramón Rubio acudió a la gala de Levante-EMV junto a Ximo Cardona, Cristina Vivó, Celia Riera, Carlos López, Vanesa Ribera y Álvaro Piedra, los jefes de equipo de «Todos queríamos matar al presidente», su última y multipremiada webserie.

El primer proyecto personal de esta valenciana fue «Si Vida Propia», una comedia que narraba la vida de unos treintañeros «desorientados». Triunfó en las redes y en los festivales de todo el mundo.

También fundó junto a María Albiñana la sección de webseries del festival Cinema Jove. El pasado año se embarcó en una «aventura cinematográfica entre amigos» -como ella misma reconoce-, «Todos queríamos matar al presidente», que ya ha dado sus frutos. La webserie ya cuenta con una decena de galardones en festivales de todo el mundo, como el NYC Web Series Festival (EE UU), el Seriesland de Bilbao o el Baltimore New Media Web Fest (EE UU). El próximo mes de junio viajará a Alemania para participar en el certamen Die Seriale, donde «Todos queríamos matar al presidente» cuenta con dos nominaciones: Mejor Actriz, para Ana Caldas; y Mejor Guion, para Ana Ramón Rubio.

Uno de sus últimos trabajos fuera del sector televisivo es Almost Ghost, una producción que documenta la desaparición de los pueblos que colindan con la Ruta 66 de Estados Unidos. Actualmente, la cineasta se encuentra inmersa en el rodaje de «La vall», una serie en valenciano que dirige la valenciana junto a Pau Martínez.