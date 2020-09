"Agradezco infinitamente vuestro trabajo"

La madrina de los V premios Levante-EMV, que reconocen a los héroes de la lucha contra la Covid-19 en la categoría de entidades sociales, fue la presidenta del PP de València, Maria José Catalá. «Resulta sorpendente la cantidad de iniciativas solidarias y de voluntariado que han surgido de forma espontánea en esta etapa y resulta emocionante darse cuenta de la cantidad de instituciones que están en marcha en esta ciudad y que tienen ya una base muy sólida para poder atender y reaccionar ante una situación para la que ninguno estábamos preparados», apuntó al inicio de su intervención. Por ello, Catalá se reafirmó en la «convicción clara» de que «tenemos gente maravillosa, gente que trabaja de forma voluntaria porque le arranca la rabia y a veces la pasión y la solidaridad para poder ayudar a los demás. Por distintas facetas de mi vida política conozco a muchas de estas organizaciones y sé que saben dar un paso adelante en los momentos más complicados». La presidenta del PP en València no quiso desaprovechar la oportunidad para agradecerle a Levante-EMV «la posibilidad de encontrarnos y de repetir esta frase que he escuchado aquí y que es ´que feliz estoy de estar con vosotros aquí esta tarde´. Así que estoy feliz de estar aquí y muy honrada de que me hayáis permitido participar en estos premios.» Catalá no quiso dejarse a nadie en el tintero. Por ello, también quiso dar las gracias «al equipo de Levante-EMV porque gracias a ese trabajo mucha gente se ha sentido acompañada durante esta etapa. Vuestro trabajo no ha sido nada fácil y habéis estado al pie del cañón, como han estado los sanitarios, los voluntarios y tantas y tantas personas. Y estoy contenta porque además el presidente de las Corts, mi presidente, es también padrino de estos premios y yo creo que, en este contexto, él y yo, que nos apreciamos mucho personalmente y que discrepamos a veces tanto políticamente, somos capaces y además estamos encantados de llegar a este acto y juntos participar en esta entrega de premios con la convicción de que siempre agradeceremos infinitamente vuestro trabajo».