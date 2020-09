BIÓLOGOS: LA BASE DE LA INNOVACIÓN QUE HACE AVANZAR A LA CIENCIA

Sin ciencia no hay vida. Sin ciencia no hay futuro». Esas dos pancartas podían leerse durante las protestas que los biólogos de la Comunitat Valenciana llevaron a cabo durante 2019. Unas reivindicaciones exigiendo mejoras laborales que no dudaron en aparcar ante la emergencia de la covid. Así lo relató Joan Pedrola, miembro de la junta directiva del Colegio Oficial de Biólogos, en su parlamento tras recibir el premio en nombre de todo el colectivo. «Quiero agradecer el reconocimiento a las autoridades públicas presentes, a organizadores del evento y a los patrocinadores», arrancó. Pedrola quiso «presentar» a su gremio y visibilizar la tarea que realizan. Más de un millar de profesionales componen el organismo: biomédicos, biotecnólogos, bioquímicos, microbiólogos, biólogos moleculares y genetistas. Según el directivo, «cumplen aspectos esenciales de la salud pública» al formar «equipos multidisciplinares» con farmacéuticos, veterinarios, enfermeros y médicos, los otros premiados. «El nexo de unión entre ellos y la innovación e investigación tecnológica es la receta científica biomédica», confesó. Destacó que todos «aparcaron» su lucha contra la temporalidad y la precariedad laboral tras el estallido de la crisis y que no dudaron en entregarse con «esfuerzo e ilusión», un hecho que les agradeció públicamente.