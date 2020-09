Carrillero: "Han hecho un gran trabajo en la covid"

ESIC es la escuela de Negocios y Centro Universitario líder en marketing y dirección empresarial con más 50 años experiencia y más 60.000 antiguos alumnos. El director general de ESIC València es Agustín Carrilero quien como patrocinador principal del Premio Levante-EMV\Prensa Ibérica intervino al principio de la ceremonia con unas palabras muy emotivas. «Al sector de la limpieza y el saneamiento, quizá no le hemos dado el reconocimiento que merece», quizá subrayó «no les hemos reconocido la labor que han desempeñado» durante los meses más difíciles de la pandemia, abundó Agustín Carrilero. En el caso concreto de ESIC València, «no hubiéramos podido cumplir con el primer objetivo que nos marcamos, al principio del confinamiento que no fue otro que garantizar la seguridad de todos los trabajadores y de todos los estudiantes mientras durase la epidemia, sin el excelente trabajo que realizaron diariamente las empresas de limpieza que tenemos trabajando en nuestras instalaciones, esto no hubiera sido posible», recalcó el directivo de esta prestigiosa escuela de negocios, de marcado carácter internacional. Por eso, al colaborar como principal patrocinador de este premio, «queremos poner a este sector donde creo que hay que ponerlo». Al mismo tiempo, la participación de ESIC en estos galardones -enfocados a distinguir a los héroes que lucharon contra la covid-19 en los días más duros de la propagación de la enfermedad-, también sirve para poner en valor la labor realizada por el propio centro formativo en estos meses tan difíciles. «Los otros dos objetivos que nos marcamos -señaló Carrillero- al principio del confinamiento, creo que los hemos cumplido fielmente: lograr dar una formación de calidad a nuestros alumnos» mediante las herramientas online y las nuevas tecnologías, «y mejorar la comunicación entre departamentos» para combatir mejor cualquier posible incidencia relacionada con la covid 19. Entre otras novedades para el próximo curso, ESIC Valencia pondrá en marcha «Transformative Learning by ESIC», que se inspira en las nuevas formas de relacionarse, vivir y trabajar, rompiendo con los modelos tradicionales de enseñanza. Llegará a las aulas este próximo curso 2020/2021, creando un ecosistema de aprendizaje basado en la práctica empresarial, la innovación, la autoexigencia y el trabajo en equipo. Una experiencia formativa tan polifacética, dinámica y multicultural como el mundo actual.