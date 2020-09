"El enorme cariño de los ciudadanos compensa todo el esfuerzo"

La respuesta ante el coronavirus supuso para las Fuerzas Armadas un enorme reto para hacerle frente y lograr que tuviera el menor efecto posible entre nuestros ciudadanos. Supuso un reto de organización ante la nueva amenaza, con nuevos procedimientos de actuación, reto de adquisición de nuevos materiales, de protección y de actuación, y sin duda también un gran sacrificio personal», describió el teniente coronel Olaf Clavería, jefe del BIEM III la enorme labor desarrollada por los soldados del tercer batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME) bajo su mando. «El enorme cariño que nos ha dado la gente allá donde hemos ido ha compensado todo el esfuerzo, ha sido la mayor motivación para continuar, para no cejar en nuestro empeño de que el virus no entrase en una residencia, en un hospital, en unas oficinas municipales, en una comisaría, en un centro comercial, en una parada de metro o en un aeropuerto, entre otros», resumió el teniente coronel Clavería al repasar las principales misiones encomendadas a los integrantes de la UME, cuya presencia en las residencias de mayores, sobre todo en aquellas donde más mortífero fue el virus durante la primera oleada de la pandemia, no solo pasó a formar parte del paisaje del día a día, sino que suscitó aplausos y gestos de agradecimiento desde balcones y redes sociales a partes iguales. El jefe del tercer batallón de la UME, unidad que ahora ha vuelto a integrarse en una nueva misión contra esta pandemia con la inclusión de 30 de sus soldados como rastreadores al servicio de la Dirección General de Salud Pública de la Generalitat Valenciana, concluyó dando las gracias por este premio a su trabajo y aseverando que «estamos muy agradecidos por el aprecio que la sociedad nos ha mostrado, la sociedad a la que servimos. ¡Gracias!».