"Gracias por dejaros la piel"

La vicealcaldesa de València, Sandra Gómez, arrancó su discurso agradeciendo el reconocimiento que estos premios suponen al «trabajo, implicación y esfuerzo de quienes han estado a nuestro lado en esta crisis», y dio las gracias, a su vez, a Levante-EMV, «a su directora y a sus redactoras y redactores por haber demostrado la fuerza del periodismo con mayúsculas , por luchar contra la desinformación y la mentira en estos momentos de postverdad,». «El periodismo», insistió, «es el mejor antídoto contra el virus de la mentira». A los siete representantes de todas las instituciones policiales, militares y públicas implicadas en la seguridad les dijo: «Os habéis dejado la piel. Los 28.000 miembros de las fuerzas de seguridad desplegados en la C. Valenciana se han jugado su salud y han llegado mucho más lejos de lo que debían». «A todos los que estáis aquí, pero sobre todo a todos los que entregaron su vida por salvar las nuestras, gracias. Sin vosotras y vosotros no habríamos conseguido superar la primera ola. Y sin vosotros y vosotras, esta casa que hemos construido entre todas y todos no se sostendría».