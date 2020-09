Los servicios de limpieza, los grandes olvidados

Las empresas FCC, Agricultores de la Vega-SAV, Tetma-Simetría y Fobesa-Fovasa recibieron el viernes por la mañana el quinto de los Premios Levante-EMV/Prensa Ibérica como merecido homenaje a los trabajadores de estas compañías que en los duros días de la pandemia se esforzaron al máximo y cada día siguieron saliendo a trabajar para que las calles y espacios públicos estuvieran limpios. Era la mejor forma que tenían, como servicios esenciales de frenar el avance de la pandemia. Camioneros, barrenderos, jefes de equipo, limpiadores... todos ellos se enfrentaron cada día al peligro sin escatimar fuerzas. Y no faltaron ni un día a sus puestos de trabajo. Aún incluso poniendo en riesgo sus propias vidas.

Como explicó la directora de Levante-EMV Lydia del Canto que introdujo la ceremonia, íntima y desarrollada con las máximas medidas de seguridad, «muchas noches cuando regresaba a casa después de un todo un día de duro trabajo en el periódico, me encontraba con el camión de la basura recogiendo los residuos de los contenedores», decía. Esa imagen la llenaba de tranquilidad porque en una pandemia tan complicada, nunca hubo ni un día en que las bolsas de basura se quedasen en la calle, lo que hubiera sido un auténtico desastre y hubiera contribuido más a disparar los contagios. «Ese desastre solo hubiera sido equiparable a que los lineales de comida de los supermercados se hubieran quedado vacíos -explicó la directora-, cosa que tampoco pasó afortunadamente». Del Canto subrayó que la entrega de estos galardones «al sector de la limpieza» por parte de Levante-EMV y Prensa Ibérica es un acto de justicia porque durante los meses del confinamiento fue «el gran olvidado, nadie los mencionó pese a que tiene un valor increíble lo que hicieron».

Los directivos de las cuatro firmas premiadas recogieron los galardones en un acto celebrado , con aforo limitado pero al aire libre, en el patio del edificio de la Beneficiencia y bajo las más estrictas medidas de seguridad. Salvador Otero, delegado de FCC en la Comunitat Valenciana; Raquel Requena, responsable del Departamento de Medio Ambiente de SAV; Juan Pablo Mateo, director general de Fobesa-Fovasa; y Javier Seoane, gerente de Tetma-Simetría agradecieron el premio porque pone en valor el trabajo anónimo y valiente, propio de héroes y titanes, desarrollado por todos los empleados y los equipos de estas empresas, durante la pandemia -en particular-, y cada día, en general.

Este galardón cuenta con el patrocinio específico de ESIC, que estuvo representado por su director general Agustín Carrillero; y actuaron como padrinos los secretarios generales de UGT Ismael Sáez y de CCOO Arturo León, así como la presidenta de CEV-València Eva Blasco.

Por Editorial Prensa Valenciana, estuvieron la directora de Levante-EMV Lydia del Canto y el gerente Andrés Sánchez. Todos los intervinientes pusieron en valor el trabajo realizado por los equipos de limpieza y de desinfección en hospitales, residencias, lugares públicos, calles, plazas, zonas de paso y también, en servicios críticos y estratégicos como el ciclo integral del agua y la recogida selectiva de residuos y su correcto transporte a las plantas de tratamiento. Como dijo la presentadora del acto, Arantxa Ferrer, los trabajadores de la limpieza de las ciudades valencianas «pusieron en riesgo sus vidas, con una muestra increíble de heroicidad, cada día que fueron a trabajar, y volvían exhaustos por la noche a sus hogares, sin poder abrazar a sus familias y extremando las medidas de higiene para no contagiarse». Y así fue durante semanas en las que su labor abnegada ayudó a parar los contagios y a salvar muchas vidas. A continuación, resumimos las valoraciones de los premiados y también las reflexiones que realizaron los padrinos sobre los galardonados.

Salvador Otero. Delegado de FCC en la Comunitat Valenciana

Visiblemente emocionado, el delegado de FCC en la Comunitat Valenciana, Salvador Otero recibió el premio de manos del director general de ESIC València Agustín Carrilero. Y durante su breve pero emotivo discurso lo que trato de hacer es «trasladar este galardón a los trabajadores, porque no vamos a ir de humildes, es un premio que se merecen todos nuestros trabajadores y trabajadoras, todos nuestros equipos y todos nuestros equipos», dijo. «Se lo merecen de verdad porque llevan impregnados estos valores en sangre en su ADN, que es el nuestro», expresó. Fuerza de FCC, pero «fuerza física pero sobre todo mental porque hacía falta mucha fuerza psicológica cada mañana para salir a trabajar ante una situación de riesgo tan evidente y superando el propio miedo». Comprometidos, también de FCC, «porque no han faltado ni un solo día a su puesto de trabajo, ni de día ni de noche, ni con frío ni con calor». Y calidad, también de FCC, «porque a pesar de la pandemia y de los problemas económicos que ha generado, no hemos escatimado y hemos dado el mejor servicio, con la mejor calidad a nuestros ayuntamientos, en sus plazas y calles». FCC Medio Ambiente es una de las empresas líder mundial de servicios medioambientales que desarrolla su actividad desde 1911. Hoy, en día presta servicios de saneamiento urbano en toda España y otros países de Europa, África y América. Está presente en más de 5.000 municipios donde mejora el bienestar de más de 60 millones de ciudadanos. El delegado en la Comunitat Valenciana estaba tan orgulloso de sus trabajadores que los calificó de «titanes», unos titanes que no han pedido nada «pero que lo han dado todo y a los que estoy buscando la forma de trasladarles este galardón».



Raquel Requena. Responsable de Proyectos de Medio Ambiente de SAV

La responsable del departamento de proyectos de Medio Ambiente de Agricultores de la Vega-SAV Raquel Requena agradeció el galardón en nombre de los trabajadores de esta empresa. «Este premio es de toda la gente que ha estado en la calle porque con su dedicación han conseguido que nos lo hayan dado», reflexionó. Más tarde, señaló la imporante labor efectuada por los servicios de limpieza para garantizar la salud y la seguridad de todos. SAV Agricultores de la Vega de Valencia es una empresa de servicios fundada en 1900, que desarrolla su actividad en el ámbito del Medio Ambiente, desde la limpieza de espacios públicos y privados y la gestión integral de los residuos hasta el mantenimiento de instalaciones depuradoras de aguas. Actualmente presta sus servicios en la Comunitat Valenciana , Cataluña, La Rioja, Castilla-la Mancha, Andalucía, Aragón, Navarra, País Vasco, Murcia, Galicia, Asturias, Extremadura, Baleares y Madrid. Está presente en las actividades de limpieza viaria, recogida de RSU, jardinería y construcción, y una presencia importante en todo el estado en la actividad de depuración de aguas residuales. ¿Su nuevo reto?, ayudar a transformar las ciudades en más eficientes y sostenibles para sus ciudadanos.



Javier Seonane. Gerente de Tetma-Simetría

El gerente de Tetma-Simetría, Javier Seoane, recibió su distinción de manos de Ismael Sáez, el secretario general de UGT. Primero hizo una reflexión conjunta para todo el sector: «Sinceramente creo que todas las empresas del sector hemos aunado esfuerzos para intentar ayudar a frenar la pandemia». En cuanto a sus operarios «basta mirar el diccionario y la definición que da de la palabra héroes, para comprobar que efectivamente son héroes porque han mostrado un enorme valor». Han demostrado mucho coraje -comentó- cuando cada día de levantaban «para ir a baldear, desinfectar las calles, limpiar los contenedores y por las noches recoger la basura». Este galardón, «se lo tenemos que dedicar a todos: barrenderos, conductores, jefes de equipos... todos ellos han desarrollado una labor indispensable para mejorar la situación, para frenar y combatir la pandemia». Tetma nació como una empresa de recogida y gestión de residuos. Con el paso de los años amplió sus actividades al tratamiento de residuos, completando todo el ciclo en la gestión de residuos. La limpieza se incluyó para poder ofrecer soluciones completas a municipios, de este modo las ciudades podían tener concentrado en una misma empresa la gestión de la limpieza y la recogida de los residuos sólidos urbanos.