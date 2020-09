"Hay que devolver parte de lo que la sociedad ha dado"

J osé Luis López es un hombre discreto, solidario, de los que no le gusta figurar y de los que trabajan en silencio y sin descanso por una sociedad mejor. Preside la fundación que lleva su nombre y patrocina la V edición de los Premios Levante-EMV que reconoce la labor de las entidades sociales con la firme convicción de que «cada uno debe devolverle a la sociedad parte de lo mucho que le ha dado». Así lo aseguró en la entrega de premios y así lo repite en la entrevista. «Soy partidario de ese eslogan porque para mí ayudar es un deber ético. Como empresario, como fundación y como persona física. Afortunadamente la sociedad se ha dado cuenta de que es necesario arrimar el hombro y colaborar para paliar las necesidades de los demás y darles algo de esperanza», afirma. Tiene 74 años, es empresario y dueño del Trinquet de Pelayo y quienes le conocen bien saben lo mucho que ha hecho por recuperar, revitalizar, dignificar y potenciar la pilota valenciana, el deporte que le cautivó desde niño cuando aprendió a practicarlo en Genovés, la localidad donde vivió su infancia y su juventud y de donde es hijo adoptivo. Siempre he sido una persona solidaria. A los 21 años empecé como empresario y siempre he cumplido con la premisa de ayudar al prójimo cuando pudiera. Espero que esta pandemia nos haga mejores personas y que nos demos cuenta de que la vida es un soplo», reconoce. Y así, de forma personal, ha colaborado y colabora con varias organizaciones sin ánimo de lucro que cuentan con proyectos locales y también internacionales. Sin embargo, en 2015 decidió canalizar las ayudas a través de una fundación, la Fundación José Luis López, una entidad cuyo objetivo es «ayudar a las personas con necesidades materiales, culturales o deportivas. El mayor porcentaje de ayudas van a parar al mundo social de la Comunitat Valenciana». Como amante de la pilota valenciana y propietario del Trinquet de Pelayo, reconoce que este deporte ha vivido una etapa «en estado crítico, como si estuviera en la UCI», aunque «ya está recuperada y vivimos un buen momento y es de agradecer el esfuerzo que ha hecho la Generalitat Valenciana para promover el deporte valenciano por excelencia, autóctono y magnífico desde hace más de 500 años». La Fundación José Luis López también aporta su granito de arena en el fomento de la pilota al colaborar en los 9 campeonatos del mundo que se han celebrado hasta la actualidad. «Se celebran cada tres años y la fundación paga los billetes de los deportistas que no se lo pueden costear al vivir en países empobrecidos», asegura. Y concluye: «Creo que los valencioaos somos solidarios y lo hemos demostrado en multitud de ocasiones. En estos tiempos de la pandemia es necesario que esa solidaridad aumente».