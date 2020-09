"Hemos hecho aquello para lo que fuimos creados: servir a los ciudadanos"

La estrecha colaboración y la, yo diría, ejemplar coordinación entre todas las instituciones hoy premiadas por Levante-EMV y Prensa Ibérica, a quienes expreso mi agradecimiento por ello, nos ha llevado a alcanzar un alto grado de eficacia en nuestra comunidad» en el control de la expansión de la pandemia. Son las palabras del general de brigada José Hermida, jefe de la Zona de València de la Guardia Civil, durante su alocución tras recoger el premio concedido al cuerpo del que es el máximo mandatario en la C. Valenciana. Hermida describió con humildad la labora de la Guardia Civil durante esta crisis sanitaria: «En lo que respecta a la institución que represento, tendría que decir que no hacemos otra cosa que aquellos para lo que fuimos creados: servir a nuestros conciudadanos». «Nuestro espíritu de servicio y sacrificio nos viene inculcado por nuestro fundador, el duque de Ahumada, y en su cartilla del guardia civil, auténtica guía moral y de conducta que debe presidir todas nuestras actuaciones». Hermida citó dos de esos artículos, para describir el trabajo de la Guardia Civil en esta pandemia. El 6 „«procurará ser siempre un pronóstico feliz para el afligido, [...] y siempre debe velar por la propiedad y seguridad de todos»„ y el 7 „«cuando tenga la suerte de prestar algún servicio importante, si el agradecimiento le ofrece alguna retribución, nunca debe admitirla. El guardia civil no hace más que cumplir con su deber; y si algo debe esperar de aquél a quien ha favorecido, debe de ser solo un recuerdo de gratitud. Este desinterés le llenará de orgullo y le granjeará el aprecio de todos». Y concluyó: «Quiero reiterar a la sociedad valenciana, para finalizar, que mañana, al igual que hoy lo mismo que ayer, podrá contar con su Guardia Civil».