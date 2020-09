«El humor ha sido una terapia contra el coronavirus»

Cuarenta y seis viñetas, eso es lo que ha necesitado Ortifus para hacer un retrato de los meses de confinamiento. El dibujante de Levante-EMV acaba de publicar ´Confino humor´, una ingeniosa mirada sobre la pandemia. Ortifus afirma que la idea del libro surgió «porque no habia más noticia que la pandemia y el confinamiento y necesitaba variaciones sobre el mismo tema. Vi que la forma de comunicarse entre la gente eran las ventanas y los balcones, algo que hasta ese momento no había sucedido nunca. He oído que hay personas que tienen vértigo hasta cuando se asoman a una ventana€ Y esta necesidad de comunicarse la convertí en viñetas. Fue más difícil porque cuando hago un dibujo me apoyo en un titular del periódico y ahora tenía que inventarme una historia. La viñeta no salía todos los días, se alternaba el día, pero aún así no era fácil». El libro se entregará con el ejemplar del próximo 27 de septiembre. Ortifus reivindica el humor como una forma como otra cualquiera de abordar la pandemia. «Es posible que haya gente que se moleste por tratar este tipo de problemas graves y tan sensibles de manera humorística, pero siempre el humor es una válvula de escape. Cuando pasa algo terrible siempre te ríes para escaparte. El humor es necesario hoy en día, es una forma de evadirte de un problema. Que todos canten en a la vez el famoso ´Resistiré´ hasta me podría parecer frívolo. Llevo mucho años haciendo este tipo de humor y la gente no se escandaliza por mis viñetas. Es verdad que ha habido personas que me han preguntado si el tema de la covid-19 es muy duro para plasmarlo en una viñeta, pero el humor es una forma de terapia».