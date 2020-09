Médicos: La primera línea de batalla pide ayuda a la sociedad

"La pesadilla no ha terminado". Mercedes Hurtado, presidenta del Ilustre Colegio de Médicos de València, lanzaba esta advertencia durante su discurso tras recibir el galardón en representación de los médicos valencianos. Un parlamento que arrancó pidiendo «un silencio y una palabra». El silencio, dijo, para honrar «a los compañeros fallecidos». La palabra elegida fue «gracias». «Gracias -continuó- a todos los compañeros médicos y a todos los sanitarios que han estado trabajando codo con codo estos meses de pandemia». Un trabajo que se ha convertido «en una batalla», explicó Hurtado. «Era como ir todos los días a la guerra contra un enemigo desconocido, muchas veces sin armamento y desprotegidos». Pero no quiso cantar victoria porque esa pesadilla «no ha terminado, sigue y puede seguir». Por eso, la presidenta del Colegio de Médicos llamó a que la población «sea responsable». También hubo tiempo para la reivindicación, al recalcar el trabajo del colectivo «en hospitales, centros salud y atención primaria». Sobre esta última, dijo ser «la primera línea de defensa. Una línea muy delgada que necesita reforzarse». Y acabó pidiendo que «el reconocimiento de hoy se traduzca en un apoyo de medios comunicación y de la sociedad a médicos y sanitarios. Me siento honrada y orgullosa de todos los profesionales».