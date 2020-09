La seguridad ha sido esencial

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, una de las dos madrinas del acto , destacó en su alocución la «labor imprescindible e encomiable» de la fuerzas de seguridad, no ya solo por ese trabajo en sí mismo «si no, sobre todo, por cómo lo habéis llevado a cabo. La seguridad es esencial en una democracia, porque sin ella no hay libertad, pero es muy importante saber desarrollar esa labor. En aquel momento, podía haber parecido que estuviésemos en un estado policial, y no fue así por vuestro saber hacer», concluyó. Calero agradeció a Levante-EMV y Prensa Ibérica el reconocimiento que suponen estos premios, dos de los cuales entregó la propia delegada del Gobierno, y dijo que «este tipo de reconocimientos son necesarios, porque necesitamos sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho y de cómo lo hemos hechos». Tuvo un recuerdo para las víctimas: «A los que se nos han ido, que han sido muchos, no quedarán en el olvido». Y advirtió que no podemos bajar la guardia «porque el virus sigue ahí fuera. Sé que cuento con vosotros para seguir alertas».