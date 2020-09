Velar por la seguridad de todos cuando el enemigo es invisible

Las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas y el 112-Emergencias han sido uno de los pilares fundamentales para minimizar el impacto de una pandemia que ha trastocado la vida de todos de un modo que nadie podía imaginar apenas unas semanas antes del estallido de esta crisis sanitaria de dimensiones planetarias. Ellas y ellos han sido los encargados de poner orden dentro del caos, y por esa razón, Levante-EMV y Prensa Ibérica los ha incluido en su monográfico Héroes de la covid-19 en que se ha convertido esta V edición de los Premios del Año. En este apartado, han sido siete las instituciones premiadas: la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a as Emergencias (AVSRE) y su 112, las policías locales, la Policía Autonómica, la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Ejército de Tierra y la UME. Los galardones fueron recogidos por sus máximos representantes en un acto sencillo pero emotivo que se celebró el pasado jueves en el patio de La Beneficencia, el mismo escenario que ha acogido el resto de las entregas, y que estuvo amadrinado por la delegada del Gobierno en la C. Valenciana, Gloria Calero, y por la vicealcaldesa del Ayuntamiento de València, Sandra Gómez. Los premios fueron recibidos, en orden de entrega, por el subdirector general de la AVSRE, Jorge Suárez; el comisario principal José Javier Collado, jefe de la Policía Local de Burjassot, en nombre de las policías locales de los 542 municipios de la C. Valenciana; la comisaria de Marisol Conde, jefa de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Generalitat Valenciana; el comisario principal Jorge Zurita, jefe superior de Policía de la C. Valenciana; el general de brigada José Hermida, jefe de la Zona de València de la Guardia Civil; el teniente general Fernando García-Vaquero, jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad (CGTAD); y el teniente coronel Olaf Clavería, jefe del BIEM III, el tercer batallón de la UME. Todos ellos agradecieron la concesión de este reconocimiento público tras recibir los galardones de manos de las dos madrinas, de la directora de Levante-EMV, Lydia del Canto, y del director general de Relaciones Institucionales del periódico, Julio Monreal. En el acto, la redactora jefa de Sucesos y Tribunales del diario, Teresa Domínguez, recordó que «cada una de las mujeres y cada uno de los hombres que forman este colectivo de la seguridad pública ha hecho buena la esencia de su profesión, que no es otra que estar al servicio de la ciudadanía en situaciones extremas, pese a que estar en la calle protegiendo a los demás suponía arriesgarse a llevar a casa la enfermedad, pese a que se suspendieron permisos y vacaciones y pese a que no siempre pudieron trabajar en las mejores condiciones de autoprotección». Las distintas policías, aunadas bajo un único mando por el decreto de alarma, no solo velaron por el cumplimiento de las restricciones de movilidad para frenar la expansión del virus, si no que prestaron auxilio humanitaria allá donde fue necesario, al lado de un Ejército que trabajó día y noche levantando hospitales de campaña y limpiando del virus hospitales, calles y residencias de ancianos con absoluta entrega y abnegación.