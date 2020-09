«Los verdaderos héroes son otros. Solo hemos cumplido con nuestro deber"

Las Fuerzas Armadas hemos contribuido en la Comunitat Valenciana con dos elementos clave, la Unidad Militar de Emergencia (UME) y la Delegación de Defensa. Nosotros siempre estamos dispuestos para ayudar allí donde se nos reclame y, en esta ocasión, hemos sido llamados a ayudar al pueblo y lo hemos hecho, pero nosotros solo hemos cumplido con nuestro deber. Los verdaderos héroes son otros, como los sanitarios, los que estuvieron en os balcones, confinados en sus casas, o quienes se ocuparon de los servicios de limpieza», resumió el máximo responsable del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad (CGTAD), el teniente general Fernando García-Vaquero, quien, como el resto de los galardonados, tuvo también palabras de agradecimiento para Levante-EMV por la concesión de este Premio del Año 2020. Abundando en la labor desarrollada por los militares de las distintas unidades del Ejército de Tierra en la C. Valenciana, bajo el mando del CGTAD, su máximo responsable recordó que «en íntima unión con nuestros hermanos la Guardia Civil, pero también con la Policía Nacional y el resto de cuerpos policiales, hemos respondido todos a una, de buena fe, para salvar vidas». «Hemos pisado hasta los últimos rincones de esta comunidad y lo más importante es que hemos encontrado admiración, respeto y mucho cariño allá por donde hemos ido. Las acogidas de los ciudadanos nos han emocionado y nos han sorprendido, porque estamos acostumbrados a desempeñar nuestra labor sin recibir nada a cambio. En Bosnia, Afganistán y tantos otros sitios, nuestros soldados dieron su vida por gente buena a la que no conocíamos. ¿Cómo no íbamos a hacerlo aquí? Eso sí, se sufre más, te afecta más, porque es tu pueblo, tu gente. También somos gente con sentimientos...». «No nos olvidéis, porque esto no acaba aquí: tenemos que aprender a vivir con la incertidumbre», concluyó García-Vaquero.