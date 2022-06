«Llegir en valencià» promou la sostenibilitat a través de la lectura

· La presentació de la campanya tindrà lloc el dimecres 15 de juny, a les 12.30 h, a la Sala Rex Natura d’Alzira i comptarà amb la presència d’autoritats polítiques i culturals

· El primer llibre, Marina i el misteri de l’aigua, es distribuirà gratuïtament el 19 de juny amb el diari Levante-EMV i el 3 de juliol amb Información.

La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura presenta este dimecres, 15 de juny, a les 12.30 h, a la Sala Rex Natura d’Alzira «Llegir en valencià, per a la salvar el món», una campanya que promou la sostenibilitat del planeta i aborda els grans reptes globals a través de la lectura.

El primer llibre de la col·lecció, Marina i el misteri de l’aigua, escrit per l’escriptor valencià Jovi Lozano-Seser, es podrà aconseguir gratis el diumenge 19 de juny amb el diari Levante-EMV i el 3 de juliol amb Información. La resta de títols es podran adquirir dissabtes i diumenges amb Levante-EMV, i divendres i dissabtes amb Información, per només 1 euro.

La col·lecció

De la mà d’onze autors i autores valencians, els lectors i lectores podran llegir històries que tenen com a eix vertebrador els principals Objectius de Desenvolupament Sostenible (ods) de l’onu: Vida submarina, Aigua neta i sanejament; Reducció de les desigualtats; Igualtat de gènere; Fam zero i fi de la pobresa; Ciutats i comunitats sostenibles; Salut i benestar; Educació de qualitat; Producció i consum responsable; Vida d'ecosistemes terrestres; Pau, justícia i institucions sòlides, i Accions pel clima.

Són textos escrits expressament per a la campanya per escriptors i escriptores destacats com són Jovi Lozano-Seser, Anna Marí, Vicent Usó, Joanjo Garcia, Irene Rodrigo, Natàlia Gisbert Abad, Enric Senabre, Marian Díez Picó, Maria Josepa Payà, Pau Alabajos i Andreu Escrivà. Així mateix, les cobertes han sigut dissenyades per Viv Campbell, David van der Veen, Laura Inat, Jesús Huguet, Alicia Blasco, Benedetta Notarandrea, Pablo Caracol, Marta Chaves, Adela María Flore, Virginia Lorente i José Luis Arroyo.

Més de 3.500 euros en premis

Com és habitual, durant la campanya es posarà en marxa un concurs en el qual els participants hauran de respondre setmanalment preguntes sobre els llibres. Entre els diferents encertants se sortejaran més de 3.500 euros en premis. Es poden aconseguir: vals de compra per a Consum i Pollos Planes, carrets de Rolser, lots de productes Café Silvestre, entrades dobles per a Bioparc i un dinar a càrrec d’Arroz Dacsa. Les bases es poden consultar en www.llegirenvalencia.org.

Una campanya amb compromís social

«Llegir en valencià» és una campanya impulsada des de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura i que compta amb la implicació de nombroses institucions públiques i privades vinculades al món del llibre i la cultura, com són Levante-emv, Información, Consum, la Diputació de València, Arroz Dacsa, Teika, Caixa Popular, la Universitat d’Alacant, la Universitat Politècnica de València, Escola Valenciana, la Generalitat Valenciana, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i el Consell Valencià de Cultura.

Així mateix, compta amb la col·laboració de la Fundació Bancaixa, Bioparc, Café Silvestre, Pollos Planes, Rolser, l’Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta i els ajuntaments d’Alcoi, l’Alcúdia i Beneixama. A més a més, disposa del suport de més de 30 entitats de diferents àmbits: ACPV, À Punt, Albena Teatre, AELC PV, AEPV, CCOOPV, COBDCV, Corts Valencianes, CRIT Companyia de Teatre, ERPV, EUPV, Federació de Societats Musicals CV, Federació Valenciana de Municipis i Províncies, FULL, Gegantur, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Mancomunitat de la Ribera Alta, Mancomunitat de la Ribera Baixa, Mancomunitat de la Safor, Mancomunitat de la Vall d'Albaida, Món d'Animació, PEN Català, Reial Societat Econòmica d'Amics del País, Sala Rex Natura, Sala Russafa, STEPV, Teatre Micalet, Tresdeu, Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, Unió de Llauradors i Ramaders, Unió de Periodistes Valencians, UV, UJI, UMH i UNED.

«Llegir en valencià» és l’única campanya d’animació lectora que, des de fa més de setze anys, fomenta la lectura en la nostra llengua, la cultura i dona a conéixer els costums i les tradicions del poble valencià.