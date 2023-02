La grandilocuencia, el amor sin barreras y las hipérboles románticas protagonizan los mensajes de la campaña «Amor a la carta», con la que Levante-EMV ha animado a sus lectores y lectoras a enviar y compartir sus mensajes de amor con motivo del Día de San Valentín. Entre los 18 finalistas (se publican en esta página), se ha realizado el sorteo de una sesión de balneario para dos personas para celebrar el día de los enamorados de la forma más romántica. La ganadora es Angélica Carmen. ¡Enhorabuena, enamorada!

Mensajes de enamorados

Eva

Porque cada sonrisa sea especial. Cada día, un nuevo recuerdo y que todos los momentos sean a tu lado. Feliz San Valentín. Te quiero, Raquel.

David

Hola mi amor, ¡tengo que hablar contigo!

No es una canción, es lo que despiertas en mÍ cada día. Hace NUEVE años que nuestras miradas se cruzaron y míranos: en tan solo tres meses nos damos el ‘sÍ quiero’. No hay ni un solo día que no piense en ti y que me diga a mÍ mismo: «Qué suerte la mía de encontrarte». Para mí, todos los días son San Valentín. Te quiero, mi vida. Te quiero, Juan.

Valeria Ferreira Machado

Hace 15 años llegaste a mi vida de una forma que cambió completamente mi existencia, y desde este día el sol brilla con más intensidad que nunca. Eres la luz que ilumina mi destino. Juntos hemos construido una familia, unos valores, y hemos abrazado la felicidad cada día. Quiero que sepas que en todos estos años no ha habido ni un atisbo de duda: eres y siempre serás el amor de mi vida. Y cuando la vida nos puso a prueba... tú luchaste y has demostrado que necesitabas seguir a mi lado, que era joven y todavía tenía mucho por lo que vivir, que no era el momento de partir. Y sí, el destino te dio otra oportunidad y aquí seguimos juntos en el camino.

Te quiero, mi sol.

Amparo

Hola, amor. Te escribo para recordarte que tenemos la caja intacta, tal y como nos prometimos aquella tarde de febrero. Cuando empezábamos a conocernos, asustados por nuestros fracasos, nos prometimos no comprometernos pero fue inevitable. Cuando me di cuenta, ya te habías instalado en mi interior.Por eso, la tarde que iba a romper contigo se convirtió en el comienzo de nuestra bonita historia de vida. Acordamos meter en una cajita nuestra amistad y protegerla pasara lo que pasara con nuestra historia de amor. El 15 de febrero hará 20 años de aquella tarde. Nuestra cajita y nuestro amor siguen intactos aunque tengamos más canas, más cansancio y hayamos tenido que librar alguna batalla pero también una bonita hija creadora del «abrazo de tres». No puedo ser más feliz. Te quiero, amor.

Gemma

Porque todavía sigue siendo nuestro poema... Sin embargo, todavía dudo de esta buena suerte, porque el cielo de tenerte me parece fantasía, pero venís y es seguro, y venís con tu mirada, y por eso tu llegada, hace mágico el futuro y aunque no siempre he entendido, mis culpas y mis fracasos, en cambio sé que en tus brazos, el mundo tiene sentido, y si beso la osadía, y el misterio de tus labios, no habrá dudas ni resabios, te querré más todavía.

José Luis

Mirar tus ojos verdes es como lanzarse en vuelo sin motor al espacio infinito. Eso eres para mí.

Maria Pilar

37 años juntos y seguimos de risas. ¡Por otros 37 años más Carletes! ... Por lo menos.

Olimpia

Mirando hacia el pasado, me duele ver que hubo un tiempo en el que pensaba que era imposible encontrarte. Que no me merecía que alguien como tú me quisiera y que yo misma jamás sería capaz de quererte como te merecías. Pero la vida es una espectadora muy paciente a la que le encantan los giros de trama y las sorpresas. Supongo que tú eres la que me ha tocado a mí, así que no podría estar más agradecida con la vida y contigo por haber llegado y, sobre todo, por haberte quedado.

Maribel

Desde aquí quiero gritar lo mucho que te amo, que después de 41 años casados (casi 42) seguimos enamorados. Gracias por esos WhatsApp a media mañana que me mandas diciéndome lo mucho que me amas. Oigo decir que, cuando llevas años ya no es amor, pero nuestro amor es puro y bonito. Si volviese al día que nos conocimos te volvería a elegir a ti y, como siempre digo, «este amor no se toca».

Te amo, Manolo.

Ángel Luis

Va a hacer 7 meses desde que me dejaste, despues de 48 años juntos. Dicen que el tiempo lo cura todo; el tiempo no cura nada, te acostumbras a vivir con el dolor y la soledad. Mi amor, todos los días de mi vida te recuerdo. No tengo prisa en encontrarme contigo pero tampoco me importa lo que Dios nos depare.

Mi amor, mil besos.

Rafa

Por un beso de tu boca, dos abrazos te daría, tres veces que demuestre cuatro veces mi alegría y en la quinta sinfonía de mi sexto pensamiento, siete veces te diría las ocho letras de un «TE QUIERO». Nueve veces por ti vivo, diez por ti muero.

Angélica Carmen

Mi «destino»... mi «casualidad». Los milagros y el amor verdadero existen. Y así entraste tú en mi vida, en un momento muy difícil y triste, y te encargaste de darle un giro de 360°. ¡Gracias por todo y por tanto que me das! Día a día, haces que te quiera aún más, haces que todo sea diferente junto a tu amor, belleza, nobleza, carisma y alegría que me transmites. ¡Eres único y especial! Gracias por estos años de amor y felicidad. Es imposible quererte, prefiero amarte incondicionalmente. Te amo.

Pilar José

Per al meu home, Antonio. Que sigueres tu el que sempre hi fos. I justetament ahí, va ser on em vaig adonar que vas ser tu al que estava buscant.Eixa matinada quan en deixar-me a soles al llit no em vaig tornar a dormir. Perquè em faltava el teu cos, les teues mans i la teua esquena per a tornara agafar la son. Encara que estava rendida, no m’adormia i el llit era un bloc de gel fosc...Tal volta, va ser aquell dia que aguaitant per la finestra el cel roig de Llevant pareixia un quadre pintat pel millor pintori jo pensava: «El que donaria perquè ell hi fos al meu costat contemplant el capvespre en la seva esplendor» i és així com la meua vida començà a girar al voltant de l’amor, al voltant teu, vida meua. El que jo sempre volia que al meu costat hi fos.

José

Hoy es un gran día. Os confieso, bella princesa, no os miro, os admiro por esa belleza que os ha dado Dios. Ahora, sin más, se despide buen galante caballero sin más que desearos el amor el resto de vuestra vida.

Benito

Nuestro amor no es «love is in the air». Nuestro amor está presente desde el día que nos conocimos. Se siente, se ama, se aprecia. Es complicidad cada día, cada minuto, cada segundo. «Love is love, forever»

Javier

¿Amor? Amor es sonreír cuando te veo o pienso en ti. Ese deseo de verte, el brillo de mis ojos cuando te miro; no me hace falta nada más. Los nervios antes de una cita contigo, que no lo mejora ni una película romántica. Eso, eso es amor. Gracias mi vida por hacerme rico... de amor.

Iván

Descubrimos un nuevo mundo juntos, abrimos una puerta y dejamos un mundo atrás, habladurías, envidias, pero nosotros salimos adelante. Hemos tenido traspiés, hemos descubierto cómo somos, hemos seguido adelante hasta el día de hoy. Te quiero, gracias por todo.

Eva

¿Qué es el amor? Esta es una pregunta que sólo contigo he encontrado la respuesta. Amor fue el momento en el que te bajaste de aquel tranvía y nos miramos por primera vez a los ojos. Amor fue aquel primer beso, aquellas primeras risas y la primera vez que nuestras manos se entrelazaron. Pero para eso hace falta arriesgarse y, en este caso, nos arriesgamos y ganamos, porque aún estando rotos volvimos a dar una oportunidad al amor. Y esa valentía también es amor. Al igual que lo es ese «te echo de menos» aunque acabe de verte, o ese «buenos días» y «buenas noches» que significan me acuesto y me levanto pensando en ti. Pero también lo es el momento en el que estamos enfadados, pero nos seguimos diciendo cuánto nos queremos. Es cuando sabes que esa persona se siente mal y le das un abrazo. Lo es compartir momentos juntos y hacerte fotos aunque no te gusten las fotos. Y será amor cuando vivamos juntos, cuando me des ese anillo y tengamos un perrito. Lo será también cuando coja a ese bebé, que tanto se parece a ti, y le cuente cómo conocí al amor de mi vida. El amor fue, es y serás tú. Porque personas hay muchas, pero amor de la vida sólo hay uno. Te amo, mi amor verdadero.