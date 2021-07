Carles Puigdemont no tiene intención de regresar a Cataluña. El expresidente de la Generalitat tiene en mente seguir manteniendo su residencia en Bélgica y sopesa, incluso, pedir la nacionalidad belga. Así lo confirman varias fuentes del entorno del líder de Junts en base a conversaciones mantenidas con él en los últimos tiempos. El ‘expresident’ no ha querido hacer declaraciones al respecto y, oficialmente, su equipo sostiene que no ha tomado ninguna decisión. Pero Puigdemont ha expresado en muchas ocasiones que solo regresará si se le garantiza el respeto a su inmunidad como eurodiputado. Dado que ello es improbable que suceda, Puigdemont no está por la labor de arriesgarse. Además, considera que aunque se reforme a la baja el delito de sedición, el «ensañamiento» del Estado está garantizado.