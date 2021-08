El espíritu fallero impregna ya buena parte del Camp de Morvedre por mucho que el calendario y las altas temperaturas nos recuerden a diario que seguimos en un agosto marcado también por la pandemia de la covid-19. Con ninots en la calle, tras 18 meses embalados, la cuenta atrás ha comenzado para las Fallas más singulares de la historia.

Después de año y medio de espera, incertidumbre y un amplio sector económico pendiente de un hilo, este fin de semana empezarán a tomar cuerpo los principales monumentos, siempre teniendo en cuenta el cumplimiento de las medidas sanitarias y que el día de la ‘plantà’ oficial en Sagunt, Gilet y Faura es el martes, día 31.

Desde el día 1, las ‘despertàs’ marcarán el amanecer en muchos rincones de la capital comarcal y se intensificará una programación ajustada a las normas anunciadas ayer por la Consellera de Sanitat para esos días, pues se han permitido los desfiles itinerantes con música y por tanto, los tradicionales pasacalles.

Los actos, en cualquier caso, se han diseñado con un objetivo claro: Evitar las concentraciones de mucha gente, que las comisiones desfilen sin coincidir todas en un mismo punto, como se hacía hasta la fecha, y siempre con mascarilla, sin comer, ni beber y con distancia de seguridad. Esto ha provocado, entre otras cosas, que Sagunt acoja sus primeros premios retransmitidos por internet.

La reducción de los recorridos de las ofrendas de Sagunt y Port será otro de los elementos que caracterizará a esta particular semana fallera que, además de dejar imágenes nunca vistas en cuanto a gestos, itinerarios o indumentaria, tendrá otras singularidades: Por primera vez y raíz de la crisis de la covid-19, una falla de Sagunt ha declinado participar en los actos, la El Remei; además, no se hará la visita oficial de todas las comisiones a Gilet debido a la negativa del ayuntamiento a autorizar la llegada de unos mil falleros y músicos, con el riesgo de contagios que ello conlleva, cuando este mismo fin de semana no ha podido hacer procesiones de las fiestas patronales.

Además, en los casales y carpas habrá que seguir las normas sanitarias; unas pautas que algunos incluso han restringido aún más para reducir el riesgo de contagios, ya que cada comisión cuenta con sus propios responsables covid.

Desde el Ayuntamiento de Sagunt, tanto el alcalde Darío Moreno como la edil de Fiestas Asun Moll han reiterado su llamamiento a participar en la fiesta, mantenerla viva y ayudar a la reactivación económica de todo el sector, pero también a «un comportamiento responsable y prudente», sin olvidar que la covid está ahí y el toque de queda está en vigor de 1 a 6 de la madrugada.

a tener en cuenta

La pirotecnia estará permitida en Sagunt desde este domingo 29 de agosto al 6 de septiembre, de 09 a 00:30 h. Asimismo, las ‘despertaes’ se podrán hacer sin desplazamiento, bajo previa comunicación, de 7.30h a 9.30h, del 1 al 5 de septiembre. El servicio de estacionamiento de la zona azul, queda suspendido desde ayer al 5 de septiembre, ambos inclusive.

Visita a faura y otros actos oficiales

Los actos oficiales de la Federación Junta Fallera d Sagunt comenzarán el martes, 31 de agosto, con la plantà de los monumentos.

El miércoles 1 de septiembre se hará la visita de cortesía a Faura a las 18 horas, después de que el ayuntamiento reconsiderara anoche su negativa a autorizar el acto, a la vista de que el nuevo decreto de la Conselleria de Sanitat anunciado ayer sí lo autoriza. El jueves, 2 de septiembre, tendrá lugar la entrega de premios y visita de pleitesía a las fallas de Sagunt. La primera será a las 17.30 horas, pero por internet. A las 18.30 horas comenzará la entrega de premios desde el ayuntamiento y la visita a las fallas de Sagunt.

El viernes, desde las 18 horas, se hará la visita de pleitesía a las fallas del Port de Sagunt, con inicio en Baladre. Luego, a las 23.59 h tendrá lugar la Nit del foc en el recinto ferial de Sagunt y el Horno Alto del Port a cargo de Pirotecnia Reyes Martín.

El sábado, tendrá lugar la ofrenda de flores de Sagunt a las 19 horas, con inicio desde la Plaza de la Morería hasta el ayuntamiento. El domingo será el turno del Port, con la ofrenda que comenará a las 9 horas desde Jerónimo Roure hasta la Iglesia de Begoña. Esa misma noche se hará la cremà de monumentos desde las 22 horas, en un horario a definir según instrucciones de los bomberos.