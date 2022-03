¡A por todas!

Un año más, la competencia en sección Especial permitirá disfrutar de unos monumentos de primer nivel. Seis monumentos infantiles y otras seis fallas adultas competirán en este ejercicio en la categoría reina, después de que el pasado mes de septiembre se alzara la falla El Palleter con el primer premio en sección Especial infantil y La Marina con este mismo banderín pero en categoría adulta.

Esta vez repetirán casi los mismos artistas que plantaron hace escasos meses los monumentos que deberían de haber salido a las calles en marzo de 2020, aunque también habrá caras nuevas.

En la sección Especial adulta, volverán a ser seis las comisiones que pugnen. A pesar de que Plaza del Sol no continuará en la categoría reina, puesto que militará en sección Segunda, la falla de Gilet dio la sorpresa y, para su 50 aniversario, sí lo hará. Así, la inversión de estas seis fallas en sus monumentos adultos suma un total de 305.000 euros, lo que supone un 61,6% del total del presupuesto de todas las fallas grandes que es de 494.500 euros.

Los monumentos con mayor inversión, 54.000 €, serán los plantados por las fallas El Palleter, que volverá a confiar en el artista valenciano Paco Giner con una obra titulada ‘Si cola …. Cola’, y La Victòria que plantará de nuevo una creación de Ximo Martí cuyo lema es ‘Venent fum’. 52.000 euros es el presupuesto de la falla Plaza Rodrigo que contará de nuevo con Erik Martínez y su proyecto ‘La Seducció’ mientras que Eduardo Merello y La Marina invertirán 50.000 € con dos creaciones de los mismos artistas que plantaron en septiembre: la primera ha vuelto a confiar en el taller de Palacio i Serra con la falla ‘No hi ha mar que per bé no vinga’ mientras que la segunda hará lo propio con Mario Gual que, con ‘Camaleónica. Finalmente, la falla de Gilet se estrena en la categoría reina con uno de los artistas más reconocidos del cap i casal pues David Sánchez Llongo será el encargado de plantar un monumento de 45.000 € con el lema ‘Molt de Tequila’.

En sección infantil competirán seis comisiones que en septiembre, si bien ahora es una menos puesto que la falla Churruca-Hispanidad, este año, militará en sección Primera. Además, la inversión que realizarán estas seis fallas será de 100.000 €, lo que supone un 59% del total del presupuesto de los monumentos infantiles que se plantarán en El Camp de Morvedre: 167.020 €

De ellos, La Victòria ha presentado el proyecto más caro, con una inversión de 20.000 € , una creación del artista Mario Pérez que se estrena en la comarca con un falla dedicada a los personajes de nuestra infancia que lleva por lema ‘Cinc dècades d’Infantesa’. Por otro lado, el alicantino Sergio Gómez volverá a plantar en Plaza Rodrigo una falla de 19.000 € titulada ‘El Circ… OOOHHH!!’ mientras que El Palleter intentará revalidar su título con ‘Per amor a l’art’ una creación de Carmen Camacho y Raúl Tazo con una inversión de 16.000 €.

Así pues, las otras tres comisiones que plantarán en sección Especial han presentado unos proyectos valorados en 15.000 €. La Marina volverá a contar con Raúl García Pertusa que plantará una falla titulada ‘- ES +’, Plaza del Sol se estrenará con Rafa Lidón y su ‘Arse Saguntum Morbyter Sagunto’ mientras que La Palmereta vuelve a confiar en David Ojeda que presentará ‘Que mai s´apague el cor encés en flama’.

