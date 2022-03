Las Fallas regresan casi al 100% tras dos años de pandemia .¿Qué estado de salud presenta la fiesta?

Personalmente pienso que muy bueno. No solo el colectivo fallero tiene ganas de disfrute y normalidad, yo creo que toda la población. Y es justo que, ya que fueron las primeras fiestas que se tuvieron que aplazar, sean las primeras en volver a celebrarse. Además, han demostrado una sensatez y una prudencia admirables. Así que ahora les toca algo de disfrute.

¿Hasta qué punto cree que la covid condicionará las Fallas de este 2022?

Espero y entiendo que será solo respecto a la mascarilla. Pero en vez de verla como un problema, hemos de pensar que será nuestra aliada para vivir la fiesta de forma segura.

¿Podría resumirnos cómo ha encarado el ayuntamiento la celebración, qué aportaciones económicas y materiales se han hecho, si hay alguna iniciativa adicional como la ayuda a cada falla que se dio en 2021?

No tenemos aprobado el presupuesto, pero la partida que mencionas de ayuda en 2021, está prevista también para este 2022, por tratarse de un ejercicio complicado y una situación anormal.

En las comisiones, cada vez hay más gastos y se invierte mucho más en cultura a nivel de llibrets, ornamentación... ¿Han pensado crear alguna línea de ayudas específica?

Justo las dos que nombras tienen una línea de subvención a través de premios. Pero dado el nivel cultural que está alcanzando el municipio, pienso que deberíamos plantearnos incrementarlo como reconocimiento al trabajo.

Imagino que como edil de Cultura también estará muy contenta con los premios de Llibrets.

Es un gran orgullo para mí y así lo he trasladado a los premiados. El trabajo de los y las encargadas de llibret es de cátedra, no sólo a nivel de diseño e imaginación, sino por las fantásticas aportaciones culturales con las que, cada año, consiguen sorprendernos. No son llibrets, son libros.

La invasión de Ucrania ha ensombrecido la fiesta de alguna manera... ¿se ha impulsado algún tipo de gesto, aunque sea simbólico para ayudar a los damnificados?

Las medidas de apoyo a Ucrania que se están tomando desde el consistorio son otras, canalizadas por departamentos concretos y dirigidas a conseguir ofrecer la mejor ayuda posible. Digamos que son las de apoyo necesario, ayuda humanitaria y acogida. Pero no descarto, si salen propuestas, llevarlas a cabo.

Concejala de Fiestas y Cultura Popular de Sagunt