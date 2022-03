Hace ya casi quince años en esta misma tribuna tuve la ocasión de publicar un artículo titulado «Involución en el espacio postsoviético» (31-12-2007) en el que ya se apuntaba la dirección de la política exterior rusa y a Vladimir Putin como el responsable de la radicalización en la zona en un intento de controlar los regímenes de su entorno que siempre han considerado su patio trasero, entorno de soberanías de segunda y de muros.

Pasado este tiempo los indicios se han transformado en evidencias en un continuo devenir de acciones y reacciones que anticipaban de forma inequívoca el desenlace bélico consistente en la invasión rusa a Ucrania por ser éste quien más se ha resistido a aceptar el papel que Moscú le tenía preparado rechazando sus continuas injerencias –cada vez que el Krelim apoyaba a un candidato presidencial en Ucrania perdía las elecciones-. Por contra Ucrania -en sus legítimas aspiraciones como país soberano- se ha venido postulando como candidato para su ingreso en la Unión Europea y ha sondeado su hipotética incorporación a la OTAN. Sirva como anécdota personal que quien suscribe se encontraba en noviembre de 2013 en Tiraspol (Transnistria, Moldavia) justo en el momento en que en Kiev se producían las protestas de la población por la negativa de las autoridades ucranianas -con el entonces presidente Viktor Yanukovych asumiendo dicha postura- a firmar un acuerdo de alianza comercial con la Unión- esas protestas corrieron como la pólvora y ante el nerviosismo y tensión en la pro-rusa república separatista moldava se me aconsejó dar por concluida de forma anticipada mi estancia en Tiraspol, la crisis ucraniana lleva ya diez años gestándose.

Durante años Bruselas ha mirado al espacio postsoviético como algo ajeno, lejano y cuasi asiático fuera de los límites de la vieja Europa, ha sido un error, ante ese abandono injustificado -máxime después del ingreso en la Unión de Bulgaria y Rumanía en 2007- la Rusia heredera de la extinta Unión Soviética reivindica su espacio postsoviético como su ámbito «natural» de hegemonía , ese espacio y sus recursos están en juego y la pretensión rusa de recuperar sus antiguas áreas de influencia de la época soviética. La actual invasión de Ucrania me atrevo a anticipar que concluirá con significativos cambios en el tablero geopolítico , Ucrania verá reducido su tamaño en más de un 40 con la segregación definitiva de Crimea y las repúblicas de Donetsk y Lugansk que Rusia las siente propias y probablemente hasta la línea natural del Dniéper, no así la Ucrania occidental que formó parte del Imperio austro-húngaro, a cambio y en un plazo no superior a cinco años, como propone Eslovaquia, la reducida Ucrania con un heróico Volodimir Zelenski ingresará en la Unión junto a Moldavia –no así Transnistria que todo apunta a que pasará a manos rusas- y Georgia como contraprestación por el avance ruso. Ucrania y Zelenski han resistido la brutal embestida rusa. El tiempo, China y el señor Putin dirán pero la ‘finlandización’ de Ucrania es inevitable, OTAN de entrada, no.