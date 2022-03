El hogar donde las notas suenan por la paz

La familia de Andriy Viytovych, solista de viola en la Orquesta de la Comunitat Valenciana (OCV) del Palau de les Arts de València, vive en la ciudad ucraniana de Lviv. Días antes de ese 24 de febrero, en el que Rusia inició su invasión a Ucrania, viajó a su país y pudo sentir de cerca el «miedo» y la expectación por lo que estaba por venir. Están todos bien, pero tienen que protegerse de los bombardeos en refugios.

Cuando Andriy le propuso a Arne Neckelmann, ayuda de solista de violonchelo en la OCV, aprovechar para recaudar fondos para Ucrania su tradición de organizar conciertos de cámara en su casa no dudó ni un segundo. «Quiero apoyar todo lo que pueda con lo que sé hacer, con la música», reconoce Arne. De momento, hay ya siete sesiones entre marzo y abril, aunque la idea es seguir ampliando con más fechas. Las entradas, como siempre, son gratuitas y las donaciones voluntarias.

En todos los conciertos, músicos de la orquesta de Les Arts interpretarán piezas de Mozart, Haydn, Schubert o Schumann. «Me siento parte de esa familia y, por eso, me afecta mucho lo que les está pasando», señala Arne. Entre ellos, hay cinco intérpretes que proceden de diferentes regiones de Ucrania. Para ellos, poder ayudar de alguna manera a sus seres queridos, aunque sea desde aquí, es muy importante.

«Me siento impotente por estar en València viviendo de lujo, y mi familia allí. Lo único que podemos hacer es tocar lo máximo posible. Nos da igual dónde y cuándo». Anastasia Pylatyuk es violín segundo en la OCV. Sus padres y su hermano siguen en Lviv, porque no quieren abandonar su país. «Me dicen ‘si nos tenemos que morir, nos vamos a morir aquí’», relata.

Anastasia explica que el dinero recaudado con estos conciertos irá destinado a dos oenegés de apoyo a Ucrania que se encargan de comprar allí dos materiales, para ellos, imprescindibles. La Asociación Social Damark se dedica a adquirir medicamentos. La otra entidad, chalecos antibalas pues Anastasia recuerda que con cada uno de ellos se puede salvar una vida. «Intentamos recaudar todo el dinero posible para nuestro país. Así no me siento tan desesperado estando aquí, porque sino no sabría qué hacer, estaría destrozado», admite Andriy.

Roman Kholmatow, violín primero en la orquesta del Palau, tiene a su familia en Jérson (Ucrania) y también se siente «culpable» por no poder estar allí. «En las noticias nos contaban que podía producirse esta invasión, pero no esperábamos que en el siglo XXI pudiera ser», apunta el músico.

Conciertos hasta abril

Los tres tocarán en alguna de las sesiones organizadas en el salón de la casa de Arne Neckelmann en l’Eliana. La primera se celebrará el próximo domingo 27 de marzo, a las 18 horas, y ya se han agotado todas las plazas. Los siguientes conciertos se celebrarán el viernes 1 y el lunes 4 de abril, a las 20 horas; el domingo 3 de abril, a las 12 horas; el lunes 11 de abril, a las 20 horas, y, por último, los días 23 y 24 de abril, a las 12 horas.

«Es un entorno muy íntimo, muy especial, con un contacto muy personal y muy directo», detalla Arne. El aforo es de 30 a 40 personas y para poder asistir hay que reservar sitio enviando un Whatsapp al teléfono 628433437.

Anastasia subraya que, además de los conciertos en casa de Arne, músicos de la OCV de todas las nacionalidades continúan buscando más salas donde poder actuar. Este domingo 20 de marzo, a las 19 horas, estarán en el Teatro Capitolio de Godella. Arne anima a que las personas que quieran abran las puertas de su casa para dejarles tocar por Ucrania.

«Gracias por estar con nosotros, porque realmente lo que está pasando es brutal. Estamos muy afectados», afirma Anastasia. Los tres intérpretes ucranianos están profundamente agradecidos por todo el apoyo que están recibiendo en los últimos días. «Ahora apreciamos otras cosas. Te das cuenta de que para ser feliz es suficiente estar con la familia», concluye Roman.

El El Conservatorio de València acogerá un concierto por Ucrania

El Conservatorio Municipal de Música de València acogerá el 22 de marzo, a las 20 horas, un concierto benéfico por Ucrania a iniciativa de músicos de distintas nacionalidades residentes en València, bajo el título «Música por la paz» y bajo la dirección artística de Vasko Vasssilev, a beneficio de la ONG Damark. El mensaje que desean transmitir es que «en la música no existen nacionalidades, y se puede luchar por la paz y ayudar a las víctimas de la guerra», según ha explicado el conservatorio en un comunicado.