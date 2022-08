El «reventón cálido», el fenómeno meteorológico que provocó fuertes rachas de viento y aumento de las temperaturas, no solo se notó en la superficie con numerosas consecuencias a pie de tierra, sino que también tuvo su impacto en el aire. La aviación no se libró de la ola de calor y sus efectos y no fueron pocos los pasajeros que vieron cómo su hora de salida contratada no coincidía con la que marcaban sus relojes.

Especialmente afectado fue el Aeropuerto Alicante-Elche en el día con más tráfico aéreo en su historia, con 358 vuelos programados. La casualidad hizo que la infraestructura se viera afectada por el «reventón cálido» que sufrieron distintos puntos de la Comunidad Valenciana en un día señalado en rojo en el aeródromo que, además, registró la cuarta temperatura más alta de su historia por encima de los 40 grados. En este sentido, uno de cada tres vuelos con destino al aeródromo de la provincia de Alicante sufrieron retrasos, llegando a ser de hasta 3 horas en un viaje procedente de Reino Unido. La demora media de los vuelos, sin embargo, fue de 16 minutos de tardanza respecto a la hora estimada, apenas una modificación mínima, pero que muestra la complejidad de la situación. Estas incidencias coincidieron en la jornada de un récord histórico en el aeropuerto, ya que ayer fue el día con más tráfico diario en su historia. Hasta 358 vuelos estaban programados a lo largo del día, seis más que los que hubo en el mismo puente de la Asunción de 2019, recuperando las cifras prepandémicas. En total, el aeropuerto registró cerca de 65.000 pasajeros a lo largo del día, ya que los 358 aviones programados operaron al 100% de su capacidad, con una media de 180 viajeros en cada uno de ellos. Pese al récord de este sábado, todo el puente hasta el lunes 15, festivo, está previsto de alta afluencia en el aeródromo. El aeropuerto de Alicante no fue el único que vio cómo sus previsiones temporales se desvanecían ante las dificultades meteorológicas. En Manises los cambios de horario también se volvieron habituales en los monitores informativos aunque la frecuencia no fue tal como en el de Alicante, donde el reventón climático afectó tuvo más influencia. Cambio a partir de las 19h Sin embargo, eso no impidió que hubiera importantes retrasos como el de un vuelo de Viena que estaba previsto que llegase a las 19h y que tocó tierra tres horas después de lo previsto, rozando las 10 de la noche. Precisamente el final de la tarde fue el momento que más demoras congregó cuando el viento de poniente incrementó su potencia en la zona del aeródromo valenciano. De hecho, todos los vuelos que tenían previsto su aterrizaje más allá de las 19 horas, una docena en total, acumularon retrasos, la mayoría de en torno a un cuarto de hora, pero algunos como el de Viena o otro de Milán algo mayores. Similar ocurrió con las salidas con retrasos generalizados a partir de las 19 horas y con el vuelo de París-Orly, con 70 minutos, el más afectado.