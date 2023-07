Vicenta Medina, de Almohades, y Carles Sancho, de Almogàvers, son los máximos representantes de los Moros y Cristianos de Torrent. Ambos capitanes, ella del bando moro y él del bando cristiano, son miembros fundadores de su comparsa. Han vivido la fiesta desde su inicio, hace 23 años, y son el ejemplo de compromiso y trabajo por mantener una tradición tan emblemática como esta.

¿Qué os condujo a presentar vuestra candidatura como capitanes?

Carles: En mi caso fue sin pensarlo mucho. En el último minuto casi decidí presentarme. Éramos dos candidatos y me eligieron a mí. Fue un poco dicho y hecho, nunca pensé que sería capitán en algún momento.

Vicenta: Yo sí que llevaba mucho tiempo diciendo que quería ser capitana. Y al final, no se presentó nadie más, y salí yo.

¿Qué sentisteis al saber que seríais los representantes de la fiesta este 2023?

V: Fue un subidón. Aunque en mi caso, me lo podía esperar, nunca sabes hasta el final si se va a presentar alguien. Fue impresionante la sensación.

C: Fue muy guay. Por un momento pensé ‘¿dónde te has metido?’. También hubo gente que se quedó descolocada porque no se esperaba que me presentara. Tuve sensaciones de todo tipo, pero salió todo muy bien.

¿Qué significa para vosotros la fiesta? ¿Desde cuándo formáis parte de vuestra comparsa?

C: Tanto Vicenta como yo somos fundadores de nuestras comparsas en el año 2000. Hemos vivido la fiesta desde el principio. De lo que fue a lo que es ahora no tiene nada que ver. Cada vez es más grande y hay que asumir más responsabilidades. Después de tanto tiempo ser capitán es una experiencia que tenía que vivir.

Empecé en la comparsa sin estar casada. Me he casado y tengo hijos. Ahora toda la familia formamos parte de la fiesta. Así que ahora es todavía más bonito.

¿Cómo está siendo la experiencia de compartir esta capitanía?

C: No nos conocíamos de antes. Nos habíamos visto en fiestas, pero no habíamos hablado nunca. Y la verdad es que la capitanía está yendo muy bien, nos estamos coordinandoy nos lo estamos pasando muy bien. Por mi parte no hay queja.

V: Por mi parte tampoco. No es la primera vez que nuestras comparsas comparten capitanía, pero ahora que la estoy viviendo más estoy muy contenta.

¿Qué supone para vuestras comparsas y para vosotros mismos ostentar este cargo?

V: Trabajar, trabajar y mucho esfuerzo. Los festeros se implican más también cuando tenemos la capitanía. Hacemos distintas comisiones y nos vamos organizando. Es muy guay entrar a tu càbila y ver a la gente preparando las cosas para todos los actos.

C: En nuestro caso, la capitanía supone retomar conciencia de dónde estamos. Te paras a pensar y dices ‘vale, vamos a ser adultos y organizarnos un poco’. La gente lo coge con ganas y entre todos estamos consiguiendo llegar a la semana de fiestas con casi todo preparado.

¿Habéis notado el apoyo de vuestra familia y de vuestra comparsa?

V: Sin duda. Tengo dos pupilos que me acompañan a todo. El resto igual, a su manera ayudando.

C: Sí. Hay mucha gente de la comparsa que suma, que busca soluciones. La familia también me ha apoyado mucho. Son muchas cenas, muchas reuniones. Todos ayudan para que todo sea más llevadero.

¿Qué acto esperáis con más ilusión?

V: Cada uno tiene lo suyo, pero para mí el día de la entrada mora es el cúlmen de las fiestas. Si ya de normal siendo caporal ya es muy especial, este año siendo capitana será todavía más intenso.

C: El día de la baixà es especial, pero yo intento disfrutar todos los días a tope. Del día 28, que es cuando nosotros organizamos una fiesta, tenemos muchas ganas y seguro que nos lo pasamos muy bien.

¿Hay alguna novedad que nos podáis compartir?

C: Nosotros sí que nos hemos hecho un traje nuevo con una asociación de aquí de Torrent que lo sacamos el día del pregón. Nuestra tamborà también será especial este año... Y hasta ahí podemos leer.

V: Nosotros lo que hemos hecho son nuevos complementos para el traje oficial. Este año, además, creo que la entradeta infantil va a ser muy original, lo están trabajando mucho.

¿Qué esperáis de vuestra capitanía?

C: Espero que la gente se lo pase bien, que todo salga conforme a lo previsto. Que no se nos olvide nada. El camino hasta llegar aquí ha sido de pasárselo muy bien.

V: Una de nuestras preocupaciones es esa, que salga todo bien. Esperamos que la gente participe. Animamos a que no se lo pierdan.

¿Qué hacen especial a los Moros y Cristianos de Torrent?

C: Creo que aquí entre las filàs y las comparsas hay muy buen ambiente. Vamos de una casa a otra sin problema. Es un fiesta abierta, en la calle, no es solo para los festeros, la hacemos para todo el mundo. Hay mucha germanor.

V: Este año que se han organizado más fiestas, ha hecho que la gente se involucre todavía más y vengan a más cosas.

Habéis comentado que sois fundadores de vuestra comparsa, ¿cómo ha evolucionado la fiesta en esos 23 años?

C: Ahora está reconocida y tiene una repercusión importante. Tenemos la responsabilidad de hacer las cosas bien porque viene mucha gente a vernos. Ya no es solo de los festeros, cada vez acuden más personas a participar.

V: Hay mucha gente a la que le gusta venir a vernos.

¿Pensáis que las nuevas generaciones van a mantener la fiesta, que va a haber ese necesario relevo generacional?

V: Yo creo que sí. Mis hijos son mayores y son juveniles almohades.

C: Sí que parece que en todas las filàs o comparsas o hay un generación nueva o un cuartelillo que ha llegado. Parece que las fiestas van a consolidarse. Primero porque los que están no se quieren ir, y segundo porque cada año hay gente nueva que quiere apuntarse.