Apuntes para la historia gastronómica de La Marjal

Se dice que los antecedentes de acompañar con ratas los guisos en tierras valencianas provienen de la época romana. En València fueron pocas las referencias sobre la utilización de la rata en platos culinarios. Sólo las vemos a partir de noticias aparecidas durante el siglo XIX. Por esa época se añadían a las paellas y a los guisados de arroces caldosos y fue habitual cocinar el arroz con ratas, patos, culebras y anguilas de l’Albufera, ingredientes frecuentes, durante años, entre los habitantes de La Marjal. Hubo otros lugares de la península que añadieron roedores al arroz, aunque distintos a la rata de agua.

La rata de agua o de La Marjal [Arvicola sapidus] –diferente a la rata de la ciudad o de alcantarilla– de rabo corto, cuerpo redondo y cabeza chata, se alimenta únicamente de arroz y verduras, tiene un sabor similar al conejo y fue siempre muy apreciada entre los habitantes de l’Albufera y poblaciones adyacentes, como El Palmar, Catarroja o las zonas limítrofes de Les Partides de Sueca y Cullera. Fue compañera de arroces cocinados con otros ingredientes, incluidas las anguilas, las verduras y los caracoles. Todo se tenía a mano y todo servía. Hubo épocas en que las ratas de agua se comercializaron en la ciudad, especialmente en la plaza del Mercado, donde en algunas ocasiones se vieron estos roedores expuestos al público para su venta.

La caza de las ratas, para su consumo culinario, se vio alterada en momentos de epidemias o de escasez de alimentos. A finales del siglo XVIII el estancamiento de las aguas de l’Albufera produjo un foco de infección peligroso para la población. La Real Sociedad Económica de Amigos del País de València emitió entonces varios informes en los que advertía sobre ello: había riesgo cierto de infecciones que producían el paludismo, a través de las aguas estancadas y los mosquitos. También la llegada del cólera en el siglo XIX fue motivo para que las autoridades sanitarias prohibieran el consumo de aves, pescados, anguilas y ratas procedentes de las aguas donde se cultivaba el arroz.

El procedimiento para cogerlas era simple. A través de una red se atrapaban vivas y eran introducidas en un cesto tapado con tela o con las redes típicas de las anguilas, empleándose también un recipiente fabricado para la ocasión, como el que se adjunta, una caja semicircular, de madera forrada de cinc, con agujeros y tapa, que los agricultores portaban con la correa asida al cuello. Esta vasija del siglo XIX, creemos que inédita hasta ahora en cualquier tratado gastronómico, quizá tuviera más usos pero el que citamos fue hallada en una casa cercana a El Palmar, lo que confirma su utilización. Una vez atrapadas serían ahogadas en agua y troceadas para su uso culinario, como si de un conejo se tratase.

No hay muchas referencias en las que se hable del tema. Quizá porque siempre está presente la parte aprensiva, repugnante, al hablar del consumo de ratas y, obviamente, esta costumbre no se recoge tanto entre quienes hablan de la gastronomía y costumbres locales. Pascual Pérez y Rodríguez, en la obra coral Los valencianos pintados por sí mismos [València, 1859], y en su capítulo «El paellero o guisador de sartenes», nada comenta sobre ellas. Sí que cita otros ingredientes para la paella como patos, pollos, gallinas, lomos de cerdo, costillas, chorizos, anguilas, caracoles, tomates y arroz. El doctor Juan Bautista Peset, en su Topografía Médica [1878], al hablar de la Albufera y las aguas estancadas, cita a las anguilas como complemento de arroces y guisos pero no a ningún tipo de roedor. Tampoco lo hace Francisco Almela y Vives, en Valencia y su Reino [1965], en un extenso apartado en el que aborda la cuestión de las paellas.

A principios del siglo XX, Vicente Blasco Ibáñez sí nos dejó referencias a las paellas con rata en su obra Cañas y Barro: «Las ratas de la marjal sólo comían arroz; eran plato de príncipe […] Las demostraciones de repugnancia de los forasteros servían para enardecer a los de l’Albufera... […] Las mujeres enumeraban las excelencias de la rata en el arroz de la paella; muchos la habían comido sin saberlo, asombrándose con el sabor de una carne desconocida».

Su empleo en guisos y arroces fue determinante en épocas de escasez. Durante la guerra civil española y la postguerra, ante la falta de recursos económicos y de alimentos como la carne, se recurrió a las ratas como bocado exquisito. Joan Fuster también diría que en la época del hambre, la rata que se alimentaba de la gramínea valenciana por antonomasia también iba al caldero; o se comía frita, con tomate. Era una rata «limpia y lustrosa».

Actualmente, tanto la rata de marjal como la anguila son especies protegidas.

Arriba, un libro de cocina; y a la derecha, un recipiente para ratones de La Marjal. F