Montserrat i Quart, igualats a l’Autonòmic de galotxa carrer

El 49 Campionat Autonòmic El Corte Inglés de galotxa carrer arriba a les jornades decisives. Després de dotze partides disputades de la fase regular, Lanzadera Montserrat i Kiwa Quart A, finalistes de l’any passat, marxen com a primer i segon empatats a 31 punts. Ovocity Marquesat, que durant moltes jornades s’ha mantingut al ritme dels dos primers, ha baixat a la tercera plaça amb 26 punts mentre que el CPV Albuixech quasi certifica el seu pas a semifinals en traure 6 punts d’avantatge amb altres tants per disputar respecte al cinqué i el sisé classificats.

Els quatre primers classificats van véncer en la darrera jornada. Montserrat va guanyar per un ajustat 70 per 55 a Faura mentre que Kiwa Quart A va superar amb solvència a Foios (70 per 15). A més a més, el CPV Albuixech va guanyar 70 per 15 a l’Espai Aforo Quart B i l’Ovocity Marquesat va sumar un triomf amb partida sabatera davant Caixa Popular Godelleta A. La pròxima jornada, les partides enfrontaran a l’Immoboliària Palanca Fontestad Foios A i a Lanzadera Montserrat A, a Mobles Guillén Faura A i a Kiwa Quart A, a Espai Aforo Quart B i a Ovocity Marquesat A, i a Caixa Popular Godelleta A davant el CPV Albuixech A.

Trinquet

Pel que fa a la modalitat en trinquet, Electrofassar Massalfassar va ser el campió del grup A mentre que el Camisolar Massamagrell va ser el primer del grup B i es guanyen directament l’accés a semifinals.

Els seus rivals eixiran dels encreuaments entre el segon i el tercer de cada grup. El segon del grup A, el Trinquet de Torrent A, s’amidarà amb el tercer del grup B, el CPV Guadassuar. A més a més, el segon del grup B, Trinquet de Torrent B, lluitarà per un lloc en les semifinals amb el Traverauto Riba-roja, que va concloure tercer. L’anada de l’eliminatòria prèvia serà el dia 15 de juny i la tornada el 22. Les semifinals tindran lloc el cap de setmana del 29-30 de juny en l’anada, i del 6-7 de juliol, en la tornada. Les finals de totes les categories seran al trinquet de Torrent el 14 i 15 de juliol. n