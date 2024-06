Puesta de largo de Awa Fam con ‘La Familia’

Aunque de momento va en calidad de invitada junto a otra de las joyas del baloncesto español como Lyana Martín, Awa Fam no olvidará nunca el día de ayer, ya que por primera vez estuvo con la selección absoluta en un acto importante como el de la presentación del equipo olímpico para los Juegos de París 2024. La canterana taronja, cedida ya al Lointek Gernika por una temporada junto a Elena Buneavida, realizará su primer entrenamiento con el grupo mañana, a la espera de ver si tiene opciones de debutar con la absoluta en alguno de los primeros amistosos que jugará la selección, el 21 de junio ante Turquía o el 23 ante China, ambos en Vigo.

Además, la joya de la cantera taronja está arropada por otras tres jugadoras del Valencia Basket, Alba Torrens, Leticia Romero y una Queralt Casas que tuvo ayer palabras de ánimo para ella y para Lyana. «El consejo que les daría es que disfruten de esta experiencia y estoy segura de que en un futuro no muy lejano estarán aquí. Que aprenden y que disfruten del día a día», señaló.

La capitana taronja, eso sí, tampoco se olvidó de la gran ausencia en la selección, una Raquel Carrera que sigue con la recuperación de su grave lesión, una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. «Lo que aporta Raquel en la pista es evidente y la echaremos mucho en falta. Ella estará en nuestras mentes de principio a fin».

Queralt no fue la única taronja en hablar ayer con ocasión de la presentación oficial de la Selección Femenina de Baloncesto que tuvo lugar ayer en el all in one de CaixaBank en Madrid, ya que también lo hizo una de las líderes de la selección, Alba Torren. «Siento agradecimiento de haber podido formar parte y seguir formando parte de este equipo. Estar en la selección siempre es especial y me alegra seguir sintiendo la ilusión». n