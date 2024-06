Nate Sestina, el primer fichaje de Valencia Basket

El Valencia Basket, tras anunciar las bajas de Damien Inglis, Jared Harper, Kevin Pangos, Kassius Robertson y Alpha Kaba, confirmaba ayer el primer fichaje de la segunda etapa de Pedro Martínez en el Valencia Basket: el ala-pívot norteamericano Nate Sestina (2,05m, (Pennsilvania), 12/05/1997). El nuevo interior taronja ha firmado por dos temporadas y responde a los requisitos que el técnico catalán buscaba para ocupar la posición de ‘cuatro’: un jugador que al físico (2,05) une un acreditado potencial ofensivo. Como ya informó este diario la semana pasada, el Valencia BC había puesto sus ojos en Sestina como relevo de Inglis (al que este año se le ha achacado su escasa aportación en ataque). El nuevo interior, junto con el aragonés Jaime Pradilla, ocuparán las posiciones de ‘4’. Como también anunció SUPER, el lunes Sestina se desvinculaba del Fenerbahçe lo que hacía presagiar su inminente fichaje por el valencia Baske tcomo así ha sido.

El jugador procede del Fenerbahçe Beko Istanbul, equipo con el que participó en la Final Four de la Turkish Airlines EuroLeague y con el que se acaba de proclamar campeón de la Liga turca. Con un peso más significativo en la rotación del equipo amarillo y azul marino en la competición nacional (9,6 puntos y 5,1 rebotes para 11,6 de valoración), ha disputado un total de 56 partidos en el curso que acaba de terminar entre todas las competiciones con unos números de 5,9 puntos con un 42,2% en triples y 2,8 rebotes para 6,2 de valoración.

Sestina viene de jugar la Final Four con el Fenerbahce, pero pese a ello no ha dudado en apostar por el proyecto taronja pese a que el Valencia Basket, como el lunes confirmaba la Euroliga, no tendrá plaza la próxima temporada en la máxima competición y disputará por tanto la Eurocup.

Antes de llegar al Fenerbahçe, Sestina jugó su último año universitario en la prestigiosa universidad de Kentucky y tras un breve paso por la G-League, ha desarrollado su carrera en Europa entre una primera experiencia en Israel y los tres últimos cursos en Turquía, siendo pieza clave en la campaña 2022-23 del Turk Telekom Ankara que fue subcampeón de la EuroCup. Nathan Sestina, comenzó a destacar en el Cameron County High School de su ciudad natal. En su año senior en el instituto se abonó a las dobles figuras (22 puntos y 14 rebotes de promedio), llevó a su equipo a dos títulos estatales, fue elegido en el quinteto ideal de Pennsilvania. Los Bisontes de Bucknell apostaron por él pero tras solo cuatro partidos se lesionó en el hombro Tras no ser elegido en el draft de 2020, Sestina dio el salto al baloncesto profesional firmando un contrato con el BC Kyev ucraniano aunque no llega a debutar ya que le llega la opción de firmar un contrato temporal en el Nizhny Novgorod. A los pocos días de llegar a Rusia, su equipo tuvo que cesar la actividad deportiva al verse obligados a confinarse. Pasó a la Liga de Desarrollo, los Long Island Nets, con los que disputa 15 partidos. En marzo de 2021 se une a las filas del Hapoel Holon israelí, contribuyendo a que este equipo ganara su primer título internacional y la Balkan League. El Merkezefendi Belediyesi turco, que lo contrata para la temporada 2021-22.

Esta buena primera experiencia en Turquía le abre la puerta a un reto mayor. Compaginar el torneo local con su primera participación en la 7DAYS EuroCup con el Turk Telekom Ankara llegando a la Final.