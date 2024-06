Jean Montero descarta la NBA y prioriza «tener minutos y crecer»

El Valencia Basket solo ha confirmado de momento el fichaje de Nate Sestina, pero a nadie escapa ya que otro de los jugadores que está en el punto de mira taronja es Jean Montero, elegido por segundo año como mejor joven de la Liga Endesa tras su gran temporada en el Morabanc Andorra.

El exterior dominicano de 1,88, aún con 20 años, es uno de los jugadores más codiciados del mercado y aunque de momento está centrado en el Preolímpico con su selección, ha dejado claras algunas de sus prioridades de cara al futuro inmediato, en una entrevista a Efe. Y entre ellas no están, de momento, la NBA ni la Euroliga, lo que despeja el camino totalmente al club taronja. « Primero estoy tratando de enfocarme en el momento y ya la NBA, entiendo, vendrá por sí sola. Simplemente quiero estar lo más preparado posible cuando esa oportunidad llegue para así poder aprovecharla al cien por cien. Mi equipo de trabajo, mi gente, mi padre, mi familia... aún no ven ese paso posible y unos añitos más en Europa me van a ayudar».

Aunque no niega que le gustaría jugar la Euroliga, deja claro también que no es lo prioritario. «Lo que más me interesa es ser parte de un proyecto interesante en el que pueda tener minutos y crecer, con un entrenador top de Europa. No tanto la Euroliga, sino un proyecto que me ayude a crecer. Eso es lo que más estoy tratando de considerar. La Euroliga siempre va a estar ahí y mi talento y mi ética de trabajo creo que me va a llevar allí lo antes posible».

Además, quiere cerrar su futuro cuanto antes. «Imagínate, Dios no lo quiera, que pasa cualquier tipo de lesión; eso sería un asterisco que los equipos tendrían en cuenta». n