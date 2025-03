Visites guiades donaran a conéixer la festa entre els turistes del 16 al 19 de març

El Departament de Turisme de Gandia ha obert la inscripció a una sèrie de visites guiades –Gandia en Falles– amb preus reduïts perquè residents i turistes coneguen de prop les nostres festes josefines i monuments de la mà d’experts guies locals.

Aquestes rutes es duran a terme entre el 16 i el 19 de març i eixiran des de diferents punts de la ciutat.

La regidora delegada de Turisme, Balbina Sendra ha destacat que aquest tipus d’accions ajuden a «integrar el turista a la festa i que conega millor una celebració tan important com les falles». «Creiem que és una iniciativa que pot ajudar a fidelitzar i difondre les falles de Gandia en altres llocs».

Les visites començaran aquest mateix diumenge, 16 de març, a les 11 hores des de la plaça de les Escoles Pies. El dilluns 17, hi haurà dues sessions, una a les 11 i una altra a les 17 hores, que també eixiran des de la plaça de les Escoles Pies.

El dimarts 18, a les 11, es realitzarà una visita guiada en anglés i, a la vesprada, una altra a les 17 hores. Finalment, el dimecres 19, a les 11:00 h, es farà una visita especial per les Falles del districte del Grau, que eixirà des del monòlit a Jaume I.

El preu dels tiquets per a participar en estes visites guiades és de 10 euros per als adults i 4 euros per a xiquets d’entre 4 i 12 anys. n